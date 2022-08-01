تنظيف الغبار وأكثر
تتميّز المكنسة الكهربائية اللاسلكية 8000 Series Aqua Plus من Philips بفوهة Aqua الفريدة لتنظيف مختلف أنواع الأوساخ بتمريرة واحدة، بدءًا من الغبار ووصولاً إلى البقع الملتصقة، مع قوة شفط مضاعفة. كذلك، يمكن استخدام فوهة التكنيس الكهربائي فقط مع إمكانية الحمل باليد لتعددية استخدام قصوى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف الغبار وأكثر
تتميّز المكنسة الكهربائية اللاسلكية 8000 Series Aqua Plus من Philips بفوهة Aqua الفريدة لتنظيف مختلف أنواع الأوساخ بتمريرة واحدة، بدءًا من الغبار ووصولاً إلى البقع الملتصقة، مع قوة شفط مضاعفة. كذلك، يمكن استخدام فوهة التكنيس الكهربائي فقط مع إمكانية الحمل باليد لتعددية استخدام قصوى. إكتشف كلّ المميزات
تنظيف الغبار وأكثر
تتميّز المكنسة الكهربائية اللاسلكية 8000 Series Aqua Plus من Philips بفوهة Aqua الفريدة لتنظيف مختلف أنواع الأوساخ بتمريرة واحدة، بدءًا من الغبار ووصولاً إلى البقع الملتصقة، مع قوة شفط مضاعفة. كذلك، يمكن استخدام فوهة التكنيس الكهربائي فقط مع إمكانية الحمل باليد لتعددية استخدام قصوى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف الغبار وأكثر
تتميّز المكنسة الكهربائية اللاسلكية 8000 Series Aqua Plus من Philips بفوهة Aqua الفريدة لتنظيف مختلف أنواع الأوساخ بتمريرة واحدة، بدءًا من الغبار ووصولاً إلى البقع الملتصقة، مع قوة شفط مضاعفة. كذلك، يمكن استخدام فوهة التكنيس الكهربائي فقط مع إمكانية الحمل باليد لتعددية استخدام قصوى. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز قطعة القماش من الألياف الدقيقة والمضادة للبكتيريا بغلاف Always Clean لحماية القماش من نمو البكتيريا بعد كل جلسة تنظيف. قطعتا قماش مضمنتان.
يمكنك إضافة سائل تنظيف الأرضيات المفضّل لديك أو سائل التنظيف المناسب لإزالة ما يصل إلى 99% من البكتيريا* من الأرضيات الصلبة في منزلك.
تلتقط فوهة الشفط من 360 درجة ما يصل إلى 99,97% من الغبار والأوساخ في كل تمريرة*.
تأتي الفوهة مزوّدة بأضواء LED لإضاءة الأرض أمامك أثناء استخدام المكنسة الكهربائية، وتسليط الضوء على الغبار الذي يصعب الكشف عنه أو الذي كان مخفيًا في السابق. يسهّل ذلك الكشف عن الغبار والزغب والشعر الفتات، حتى تحت الأثاث أو في أي مكان تحتاج فيه إلى إضاءة إضافية.
فوهة Aqua مصممة خصيصًا لتكنيس كهربائي وتمسيح رطب بهدف إزالة الغبار والأوساخ والبقع الملتصقة في أي اتجاه.
تقدّم بطاريات ليثيوم أيون من أحدث جيل أطول وقت التشغيل الأطول MAX* لأي مكنسة كهربائية لاسلكية، لتتمكّن من تنظيف أكثر من 125 م² في وضع السرعة القصوى بعد عملية شحن واحدة.
استمتع بتنظيف قوي لمدة تصل إلى 80 دقيقة* بفضل بطارية ليثيوم أيون بقدرة 25,2 فولت.
تتميّز فوهة الشفط من 360 درجة بتقنية شفط حائزة براءة اختراع، لالتقاط الغبار والأوساخ من كل جوانب الفوهة، لتكون كل حركة تقوم بها مجدية.
تتميّز 8000 Series Aqua Plus بمرونتها وسهولة تحريكها. تتوفّر حاوية الغبار في الجهة العليا، مما يسمح باستخدامها بزاوية أكثر انخفاضًا وحتى بشكل مسطّح بالكامل للوصول إلى ما تحت الأثاث المنخفض.
يسهل استخدام الملحقات بكبسة واحدة. تشكّل 8000 Series Aqua Plus ثلاثة أجهزة في جهاز واحد، بفضل الوحدة المحمولة باليد والقابلة للفك. تم تضمين أداة للتشققات وملحق الفرشاة في الأنبوب ليكونان في متناول يديك عند الحاجة إلى معالجة أسطح مختلفة.
تمت هندسة محرك PowerBlade الرقمي لتوليد تدفق هواء بسرعة (>1100 لتر/الدقيقة) ويمكن التحكّم بها بسهولة باستخدام الشاشة الرقمية الذكية. تعرض الشاشة السرعة ونسبة استخدام البطارية، كما تسمح لك بمعرفة وقت تنظيف الفلتر. سجّل منتجك في غضون 3 أشهر من تاريخ الشراء لضمان المحرك لمدة 5 سنوات.
أقوى تقنية يدون كيس نقدّمها على الإطلاق، للحفاظ على الطاقة وضمان أداء أقوى لمدة أطول*.
تتميّز الفوهة بقدرتها على الثني، لضبط الشفط تلقائيًا في مكان الحاجة إليه لتعزيز الأداء، باستخدام قناتَي الشفط المزدوج؛ واحدة من الأمام وأخرى من الخلف.
تصميم
الفوهات والملحقات
التنقية
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