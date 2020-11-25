تدفق عالٍ مع معدل أقصى يبلغ لترَين في الدقيقة

يتميّز جهاز تنقية المياه الصغير هذا بمعدل تدفق أقصى يبلغ لترَين في الدقيقة، ما يُحدث تغييرات بسيطة في معدل التدفق العادي للمياه التي لم تتم تصفيتها. يمكنك الاختيار ما بين التدفق العادي أو الرذاذ للمياه التي لم تتم تصفيتها، أو الرذاذ للمياه النقية من خلال تدوير عتلة تحديد المياه.