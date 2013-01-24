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فلتر بديل لجهاز تنقية المياه المثبّت على الحنفية

WP3961
التصنيف الإجمالي / 5
  • احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة
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    فلتر بديل لجهاز تنقية المياه المثبّت على الحنفية

    WP3961
    التصنيف الإجمالي / 5

    احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة

    لتحسين مذاق مياه الشرب والطهو من خلال إزالة الكلور وغيرها من المواد الملوّثة بفضل فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة. إكتشف كلّ المميزات

    فلتر بديل لجهاز تنقية المياه المثبّت على الحنفية

    احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة

    لتحسين مذاق مياه الشرب والطهو من خلال إزالة الكلور وغيرها من المواد الملوّثة بفضل فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة

    لتحسين مذاق مياه الشرب والطهو من خلال إزالة الكلور وغيرها من المواد الملوّثة بفضل فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة. إكتشف كلّ المميزات

    فلتر بديل لجهاز تنقية المياه المثبّت على الحنفية

    احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة

    لتحسين مذاق مياه الشرب والطهو من خلال إزالة الكلور وغيرها من المواد الملوّثة بفضل فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة. إكتشف كلّ المميزات

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      احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة

      فلتر Pure Taste

      • Pure Taste

      فلتر Pure Taste لمياه أنظف وبمذاق ألذ

      يزيل فلتر Pure Taste الكلور المزعج والمذاق السيئ والروائح الكريهة، بالإضافة إلى الرواسب الكبيرة من مياه الحنفية لديك، لضمان الحصول على مياه أنقى وبمذاق ألذ للشرب والطهي وتنظيف الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، يمنع فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة نمو البكتيريا داخل الفلتر، لتزويدك بمياه آمنة أكثر.

      تدفق عالٍ مع معدل أقصى يبلغ لترَين في الدقيقة

      يتميّز جهاز تنقية المياه الصغير هذا بمعدل تدفق أقصى يبلغ لترَين في الدقيقة، ما يُحدث تغييرات بسيطة في معدل التدفق العادي للمياه التي لم تتم تصفيتها. يمكنك الاختيار ما بين التدفق العادي أو الرذاذ للمياه التي لم تتم تصفيتها، أو الرذاذ للمياه النقية من خلال تدوير عتلة تحديد المياه.

      آلية Quick Twist المتطورة لاستبدال الفلتر بسهولة

      تجعل آلية تغيير الفلتر Quick Twist المتطورة عملية تغيير الفلتر سهلة وآمنة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        معدل تدفق المياه
        2  ل/د
        معدل تدفق المياه
        5  درجة مئوية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض
        وزن المنتج
        50  غ
        أبعاد المنتج (طول x عمق x ارتفاع)
        44 ‏x‏ 44‏ x‏ 90  ملليمترًا
        المواد
        بلاستيك

      • نظام التنقية

        التخلص من الكلور
        > 80  %
        التخلص من تعكر المياه
        3000 لتر أو حوالى سنة واحدة

      • مواصفات الفلتر

        فترة استهلاك الفلتر
        2000 لتر أو حوالى 6 أشهر
        مكونات الفلتر الرئيسية
        الكربون المنشط الحبيبي المغطى بالفضة

      • شروط مياه الإدخال

        الضغط الأدنى لمياه الإدخال
        0.7  بار
        الضغط الأقصى لمياه الإدخال
        3.5  بار
        درجة الحرارة القصوى لمياه الإدخال
        50  درجة مئوية

      • بلد المنشأ

        مرشح بديل
        اليابان

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها

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