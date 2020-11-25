WP3961
احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة
لتحسين مذاق مياه الشرب والطهو من خلال إزالة الكلور وغيرها من المواد الملوّثة بفضل فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يزيل فلتر Pure Taste الكلور المزعج والمذاق السيئ والروائح الكريهة، بالإضافة إلى الرواسب الكبيرة من مياه الحنفية لديك، لضمان الحصول على مياه أنقى وبمذاق ألذ للشرب والطهي وتنظيف الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، يمنع فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة نمو البكتيريا داخل الفلتر، لتزويدك بمياه آمنة أكثر.
يتميّز جهاز تنقية المياه الصغير هذا بمعدل تدفق أقصى يبلغ لترَين في الدقيقة، ما يُحدث تغييرات بسيطة في معدل التدفق العادي للمياه التي لم تتم تصفيتها. يمكنك الاختيار ما بين التدفق العادي أو الرذاذ للمياه التي لم تتم تصفيتها، أو الرذاذ للمياه النقية من خلال تدوير عتلة تحديد المياه.
تجعل آلية تغيير الفلتر Quick Twist المتطورة عملية تغيير الفلتر سهلة وآمنة.
نظام التنقية
مواصفات التصميم
مواصفات الفلتر
شروط مياه الإدخال
المواصفات العامة
الاستدامة
بلد المنشأ
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