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احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة
لتحسين مذاق مياه الشرب والطهو من خلال إزالة الكلور وغيرها من المواد الملوّثة بفضل فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة
لتحسين مذاق مياه الشرب والطهو من خلال إزالة الكلور وغيرها من المواد الملوّثة بفضل فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة. إكتشف كلّ المميزات
احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة
لتحسين مذاق مياه الشرب والطهو من خلال إزالة الكلور وغيرها من المواد الملوّثة بفضل فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة
لتحسين مذاق مياه الشرب والطهو من خلال إزالة الكلور وغيرها من المواد الملوّثة بفضل فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة. إكتشف كلّ المميزات
يزيل فلتر Pure Taste الكلور المزعج والمذاق السيئ والروائح الكريهة، بالإضافة إلى الرواسب الكبيرة من مياه الحنفية لديك، لضمان الحصول على مياه أنقى وبمذاق ألذ للشرب والطهي وتنظيف الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، يمنع فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة نمو البكتيريا داخل الفلتر، لتزويدك بمياه آمنة أكثر.
يتميّز جهاز تنقية المياه الصغير هذا بمعدل تدفق أقصى يبلغ لترَين في الدقيقة، ما يُحدث تغييرات بسيطة في معدل التدفق العادي للمياه التي لم تتم تصفيتها. يمكنك الاختيار ما بين التدفق العادي أو الرذاذ للمياه التي لم تتم تصفيتها، أو الرذاذ للمياه النقية من خلال تدوير عتلة تحديد المياه.
تجعل آلية تغيير الفلتر Quick Twist المتطورة عملية تغيير الفلتر سهلة وآمنة.
المواصفات العامّة
مواصفات التصميم
نظام التنقية
مواصفات الفلتر
شروط مياه الإدخال
بلد المنشأ
الاستدامة