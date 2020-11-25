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  • احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة

    فلتر بديل لجهاز تنقية المياه المثبّت على الحنفية

    WP3961

    احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة

    لتحسين مذاق مياه الشرب والطهو من خلال إزالة الكلور وغيرها من المواد الملوّثة بفضل فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة.

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    فلتر بديل لجهاز تنقية المياه المثبّت على الحنفية

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    احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة

    فلتر Pure Taste

    • Pure Taste

    فلتر Pure Taste لمياه أنظف وبمذاق ألذ

    يزيل فلتر Pure Taste الكلور المزعج والمذاق السيئ والروائح الكريهة، بالإضافة إلى الرواسب الكبيرة من مياه الحنفية لديك، لضمان الحصول على مياه أنقى وبمذاق ألذ للشرب والطهي وتنظيف الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، يمنع فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة نمو البكتيريا داخل الفلتر، لتزويدك بمياه آمنة أكثر.

    تدفق عالٍ مع معدل أقصى يبلغ لترَين في الدقيقة

    يتميّز جهاز تنقية المياه الصغير هذا بمعدل تدفق أقصى يبلغ لترَين في الدقيقة، ما يُحدث تغييرات بسيطة في معدل التدفق العادي للمياه التي لم تتم تصفيتها. يمكنك الاختيار ما بين التدفق العادي أو الرذاذ للمياه التي لم تتم تصفيتها، أو الرذاذ للمياه النقية من خلال تدوير عتلة تحديد المياه.

    آلية Quick Twist المتطورة لاستبدال الفلتر بسهولة

    تجعل آلية تغيير الفلتر Quick Twist المتطورة عملية تغيير الفلتر سهلة وآمنة.

    المواصفات التقنية

    • نظام التنقية

      التخلص من تعكر المياه
      3000 لتر أو حوالى سنة واحدة
      التخلص من الكلور
      > 80  %

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      باللون الأبيض
      المواد
      بلاستيك
      وزن المنتج
      50  غ
      أبعاد المنتج (طول x عمق x ارتفاع)
      44 ‏x‏ 44‏ x‏ 90  ملليمترًا

    • مواصفات الفلتر

      مكونات الفلتر الرئيسية
      الكربون المنشط الحبيبي المغطى بالفضة
      فترة استهلاك الفلتر
      2000 لتر أو حوالى 6 أشهر

    • شروط مياه الإدخال

      الضغط الأدنى لمياه الإدخال
      0.7  بار
      درجة الحرارة القصوى لمياه الإدخال
      50  درجة مئوية
      الضغط الأقصى لمياه الإدخال
      3.5  بار

    • المواصفات العامة

      معدل تدفق المياه
      2  ل/د
      معدل تدفق المياه
      5  درجة مئوية

    • الاستدامة

      العلبة
      > 90% من المواد المعاد تدويرها

    • بلد المنشأ

      مرشح بديل
      اليابان

    Badge-D2C

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