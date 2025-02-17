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  • صوت جهير صوت جهير صوت جهير

    سماعات رأس مع ميكروفون

    TAUE101BK/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    صوت جهير

    تتميّز سماعات الرأس المثبّتة في الأذن هذه بصوت جهير محسّن، للاستمتاع بالموسيقى بجودة عالية وبراحة تامة في أذنَيك.

    إكتشف كلّ المميزات

    متوفر في:

    سماعات رأس مع ميكروفون

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    صوت جهير

    لصوت محسّن

    • مشغّلات حجم 14,2 مم/جزء خلفي مفتوح
    • سماعة أذن
    مشغلات مكبر الصوت حجم 14,2 مم لجهير غني وصوت واضح

    مشغلات مكبر الصوت حجم 14,2 مم لجهير غني وصوت واضح

    توفر مشغلات مكبر الصوت حجم 14,2 مم مع مغناطيس مصنوع من النيوديميوم جهيرًا غنيًا وصوتًا واضحًا.

    مصممة لملاءمة مريحة على بنية الأذن

    يستند التصميم إلى بنية الأذن، لتوفير ارتداء وملاءمة مريحَين للجميع.

    سيلائم هذا التصميم المريح قناة أذنك بشكل مثالي

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    يبث برنامج تشغيل السماعات المصنوعة من النيوديميوم صوتًا نقيًا ومتوازنًا

    يعد النيوديميوم من أفضل المواد لتكوين الحقول المغناطيسية القوية بهدف زيادة حساسية الملف الصوتي وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقي ومتوازن.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      الاستجابة للتردد
      20 - 20000  هرتز
      قطر السماعة
      14.2  ملليمترًا
      الحساسية
      106  ديسيبل
      طاقة الإدخال القصوى
      5  ملي واط
      المقاومة
      32  ohm
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      توصيل الكبل
      قابس استريو حجم 3,5 مم
      طول السلك
      1.2  أمتار

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      34.7  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      96
      العرض
      32.5  سم
      الوزن الإجمالي
      6.8  كلغ
      الارتفاع
      26  سم
      GTIN
      1 48 95229 10058 6
      الوزن الصافي
      5.76  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.04  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      31  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      16.2  سم
      الارتفاع
      11.7  سم
      الوزن الصافي
      1.44  كلغ
      الوزن الإجمالي
      1.55  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.11  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 10058 3

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.1  سم
      العرض
      5  سم
      العمق
      2.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 10058 9
      الوزن الإجمالي
      0.0757  كلغ
      الوزن الصافي
      0.06  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.0157  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      14.6  سم
      العرض
      4.9  سم
      العمق
      2.1  سم
      الوزن
      0.0654  كلغ

    • تصميم

      اللون
      أسود
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      ملاءمة مفتوحة

    • UPC

      UPC
      8‎ 40063 20035 7

    Badge-D2C

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