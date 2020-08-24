ميكروفونان لمكالمات فائقة الوضوح. الوضع الأحادي

يركّز ميكروفونان في كل بطانة أذن على صوتك مع تخفيف الضوضاء المحيطة بك إلى حد كبير. وفي حال كنت في مكان أكثر هدوءًا ولا تحتاج إلى عزل الضوضاء أثناء التحدث، يتيح لك الوضع الأحادي استخدام سماعة أذن واحدة فقط للتكلم.