TAT8505BK/00
استمتع بالمحتوى الذي تسمعه. استمتع بمظهرها
انغمس في صوت غني ودقيق أو استمع إلى العالم من حولك. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والأنيقة هذه بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة ووضع التنبّه للتحكّم بالمحتوى الذي تسمعه. أما التصميم الدائري المتطور فيضفي طابعًا مميزًا.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عندما تستحق الأغنية انتباهك الكامل، تتيح لك سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه الانغماس في التجربة من دون تشتيت انتباهك. يعمل ميكروفون خارجي واحد مع ميكروفون داخلي واحد لتصفية الضوضاء المحيطة بك. ويتيح لك وضع التنبّه إعادة الاستماع إلى الأصوات المحيطة بك عند الحاجة.
تمت موالفة المشغّلات حجم 13 مم بطريقة مثالية لتقدّم جهيرًا قويًا وصوتًا واضحًا للغاية لكل أغنية. في حال نزعت إحدى بطانات الأذن، تتوقف الموسيقى مؤقتًا. وفي حال أعدت وضعها، يبدأ تشغيل الموسيقى من جديد.
يمكن شحن علبة الشحن لاسلكيًا أو عبر USB-C. تتيح لك العلبة المشحونة بالكامل التشغيل لمدة 18 ساعة إضافية. ستقوم سماعات الرأس بالتشغيل لمدة 6 ساعات من عملية شحن واحدة (لمدة 5 ساعات مع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة). اشحنها لمدة 15 دقيقة للاستفادة من ساعة تشغيل إضافية واحدة.
يتميّز غطاء بطانات الأذن الدائري الشكل بجودة لمسية، وهو مصمم ليبرز بمظهر أنيق وبسيط عند انعكاس الضوء برفق عليه. أما أنبوب الصوت البيضاوي الشكل فيتموضع براحة وثبات في الأذن ويزيد درجة العزل غير النشط للضوضاء إلى أقصى حد.
يركّز ميكروفونان في كل بطانة أذن على صوتك مع تخفيف الضوضاء المحيطة بك إلى حد كبير. وفي حال كنت في مكان أكثر هدوءًا ولا تحتاج إلى عزل الضوضاء أثناء التحدث، يتيح لك الوضع الأحادي استخدام سماعة أذن واحدة فقط للتكلم.
تصبح سماعات الرأس الخاصة بك جاهزة للإقران في اللحظة التي تخرجها من علبة الشحن. بمجرد إقرانها، ستتذكر الجهاز الأخير الذي اقترنت به. تتوفر عناصر تحكّم تعمل باللمس في كل سماعة أذن، ما يسهّل عملية التحكّم بالموسيقى والمكالمات ومستوى الصوت.
قم بتعزيز الجهير وتخفيف الطنين الثلاثي. يتيح لك تطبيق Philips Headphones التحكّم بالموسيقى التي تستمع إليها. اضبط المستويات بنفسك أو اختر من بين أنماط الصوت المضبوطة مسبقًا. يمكنك أيضًا التبديل بين أوضاع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة بنقرة واحدة.
انقر ببساطة على عناصر التحكّم العاملة باللمس على بطانة الأذن اليسرى لتنشيط مساعد Google Assistant أو أي مساعد صوتي آخر. يمكّنك مساعد Google Assistant المضمّن بالكامل من إنجاز المزيد بدون استخدام اليدين أبدًا. اطلب منه قراءة الإشعارات وتشغيل الموسيقى والمزيد.
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لا يمكن لعلبة الشحن الصغيرة أن تكون عملية أكثر، وهذه السماعات اللاسلكية بالكامل مقاومة أيضًا للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق، كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.
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الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الكرتونة الداخلية
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
UPC
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