الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

TAT8505BK/00
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • استمتع بالمحتوى الذي تسمعه. استمتع بمظهرها استمتع بالمحتوى الذي تسمعه. استمتع بمظهرها استمتع بالمحتوى الذي تسمعه. استمتع بمظهرها
    -{discount-value}
    headphones

    سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    TAT8505BK/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    استمتع بالمحتوى الذي تسمعه. استمتع بمظهرها

    انغمس في صوت غني ودقيق أو استمع إلى العالم من حولك. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والأنيقة هذه بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة ووضع التنبّه للتحكّم بالمحتوى الذي تسمعه. أما التصميم الدائري المتطور فيضفي طابعًا مميزًا. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    استمتع بالمحتوى الذي تسمعه. استمتع بمظهرها

    انغمس في صوت غني ودقيق أو استمع إلى العالم من حولك. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والأنيقة هذه بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة ووضع التنبّه للتحكّم بالمحتوى الذي تسمعه. أما التصميم الدائري المتطور فيضفي طابعًا مميزًا. إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بالمحتوى الذي تسمعه. استمتع بمظهرها

    انغمس في صوت غني ودقيق أو استمع إلى العالم من حولك. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والأنيقة هذه بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة ووضع التنبّه للتحكّم بالمحتوى الذي تسمعه. أما التصميم الدائري المتطور فيضفي طابعًا مميزًا. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    استمتع بالمحتوى الذي تسمعه. استمتع بمظهرها

    انغمس في صوت غني ودقيق أو استمع إلى العالم من حولك. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والأنيقة هذه بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة ووضع التنبّه للتحكّم بالمحتوى الذي تسمعه. أما التصميم الدائري المتطور فيضفي طابعًا مميزًا. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل in-ear-earbud

      استمتع بالمحتوى الذي تسمعه. استمتع بمظهرها

      • مشغلات حجم 13 مم/ جزء خلفي مغلق
      • Bluetooth®‎
      • أسود
      صوت دقيق وشامل مع جهير قوي وغني

      صوت دقيق وشامل مع جهير قوي وغني

      تمت موالفة المشغّلات حجم 13 مم بطريقة مثالية لتقدّم جهيرًا قويًا وصوتًا واضحًا للغاية لكل أغنية. في حال نزعت إحدى بطانات الأذن، تتوقف الموسيقى مؤقتًا. وفي حال أعدت وضعها، يبدأ تشغيل الموسيقى من جديد.

      علبة شحن. استمتع بوقت تشغيل لغاية 24 ساعة

      علبة شحن. استمتع بوقت تشغيل لغاية 24 ساعة

      يمكن شحن علبة الشحن لاسلكيًا أو عبر USB-C. تتيح لك العلبة المشحونة بالكامل التشغيل لمدة 18 ساعة إضافية. ستقوم سماعات الرأس بالتشغيل لمدة 6 ساعات من عملية شحن واحدة (لمدة 5 ساعات مع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة). اشحنها لمدة 15 دقيقة للاستفادة من ساعة تشغيل إضافية واحدة.

      تصميم هندسي أنيق. ملاءمة مريحة في الأذن

      تصميم هندسي أنيق. ملاءمة مريحة في الأذن

      يتميّز غطاء بطانات الأذن الدائري الشكل بجودة لمسية، وهو مصمم ليبرز بمظهر أنيق وبسيط عند انعكاس الضوء برفق عليه. أما أنبوب الصوت البيضاوي الشكل فيتموضع براحة وثبات في الأذن ويزيد درجة العزل غير النشط للضوضاء إلى أقصى حد.

      ميكروفونان لمكالمات فائقة الوضوح. الوضع الأحادي

      ميكروفونان لمكالمات فائقة الوضوح. الوضع الأحادي

      يركّز ميكروفونان في كل بطانة أذن على صوتك مع تخفيف الضوضاء المحيطة بك إلى حد كبير. وفي حال كنت في مكان أكثر هدوءًا ولا تحتاج إلى عزل الضوضاء أثناء التحدث، يتيح لك الوضع الأحادي استخدام سماعة أذن واحدة فقط للتكلم.

      اتصال متين جدًا. عناصر تحكّم مدمجة ببطانات الأذن

      اتصال متين جدًا. عناصر تحكّم مدمجة ببطانات الأذن

      تصبح سماعات الرأس الخاصة بك جاهزة للإقران في اللحظة التي تخرجها من علبة الشحن. بمجرد إقرانها، ستتذكر الجهاز الأخير الذي اقترنت به. تتوفر عناصر تحكّم تعمل باللمس في كل سماعة أذن، ما يسهّل عملية التحكّم بالموسيقى والمكالمات ومستوى الصوت.

      تقنية إلغاء الضوضاء النشطة المختلطة. ركّز على ما تريد

      عندما تستحق الأغنية انتباهك الكامل، تتيح لك سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه الانغماس في التجربة من دون تشتيت انتباهك. يعمل ميكروفون خارجي واحد مع ميكروفون داخلي واحد لتصفية الضوضاء المحيطة بك. ويتيح لك وضع التنبّه إعادة الاستماع إلى الأصوات المحيطة بك عند الحاجة.

      تطبيق Philips Headphones. تحكّم مخصص بالصوت

      قم بتعزيز الجهير وتخفيف الطنين الثلاثي. يتيح لك تطبيق Philips Headphones التحكّم بالموسيقى التي تستمع إليها. اضبط المستويات بنفسك أو اختر من بين أنماط الصوت المضبوطة مسبقًا. يمكنك أيضًا التبديل بين أوضاع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة بنقرة واحدة.

      تضمين مع مساعد Google Assistant

      انقر ببساطة على عناصر التحكّم العاملة باللمس على بطانة الأذن اليسرى لتنشيط مساعد Google Assistant أو أي مساعد صوتي آخر. يمكّنك مساعد Google Assistant المضمّن بالكامل من إنجاز المزيد بدون استخدام اليدين أبدًا. اطلب منه قراءة الإشعارات وتشغيل الموسيقى والمزيد.

      مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

      لا يمكن لعلبة الشحن الصغيرة أن تكون عملية أكثر، وهذه السماعات اللاسلكية بالكامل مقاومة أيضًا للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق، كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        كبل USB
        كبل USB-C
        أغطية للأذنين
        ثلاثة أحجام

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        ملفات تعريف Bluetooth
        • AVRCP
        • A2DP
        • HSP
        • AAC
        • صيغة البث: SBC
        إصدار Bluetooth
        5.0
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الراحة

        إدارة المكالمات
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • مكالمة قيد الانتظار
        • كتم الميكروفون
        • رفض المكالمة
        • التنقّل بين مكالمتين

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        مدّة التحدث
        6 ساعات
        وقت الشحن
        1.5  س
        وقت تشغيل الموسيقى
        6+18  س

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        الحساسية
        108  ديسيبل
        المقاومة
        16 أوم
        طاقة الإدخال القصوى
        5 مللي واط
        قطر السماعة
        13 مم

      • الكرتون الداخلي

        الوزن الإجمالي
        0,842  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95229 10842 8
        الارتفاع
        16.7  سم
        الطول
        18  سم
        الوزن الصافي
        0,291  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        وزن العلبة فارغة
        0,551  كلغ
        العرض
        10.5  سم

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        الطول
        44.8  سم
        العرض
        37.7  سم
        الارتفاع
        19.6  سم
        الوزن الإجمالي
        7,592  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        5,264  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 10842 1
        الوزن الصافي
        2,328  كلغ

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        4.4  سم
        العرض
        7.2  سم
        الوزن
        0.073  كلغ
        العمق
        3.6  سم

      • أبعاد العلبة

        الارتفاع
        17.5  سم
        العرض
        9.5  سم
        العمق
        5.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0.249  كلغ
        الوزن الصافي
        0.097  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.152  كلغ
        EAN
        ‎48 95229 10842 4
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما

      • UPC

        UPC
        ‎8 40063 20153 8

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند