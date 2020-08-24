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  • استمتع بالمحتوى الذي تسمعه. استمتع بمظهرها استمتع بالمحتوى الذي تسمعه. استمتع بمظهرها استمتع بالمحتوى الذي تسمعه. استمتع بمظهرها

    8000 series سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    TAT8505BK/00

    استمتع بالمحتوى الذي تسمعه. استمتع بمظهرها

    انغمس في صوت غني ودقيق أو استمع إلى العالم من حولك. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والأنيقة هذه بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة ووضع التنبّه للتحكّم بالمحتوى الذي تسمعه. أما التصميم الدائري المتطور فيضفي طابعًا مميزًا.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    8000 series سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

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    مراجعة كل إلغاء الضوضاء

    استمتع بالمحتوى الذي تسمعه. استمتع بمظهرها

    • مشغلات حجم 13 مم/ جزء خلفي مغلق
    • Bluetooth®‎
    • أسود
    تقنية إلغاء الضوضاء النشطة المختلطة. ركّز على ما تريد

    تقنية إلغاء الضوضاء النشطة المختلطة. ركّز على ما تريد

    عندما تستحق الأغنية انتباهك الكامل، تتيح لك سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه الانغماس في التجربة من دون تشتيت انتباهك. يعمل ميكروفون خارجي واحد مع ميكروفون داخلي واحد لتصفية الضوضاء المحيطة بك. ويتيح لك وضع التنبّه إعادة الاستماع إلى الأصوات المحيطة بك عند الحاجة.

    صوت دقيق وشامل مع جهير قوي وغني

    صوت دقيق وشامل مع جهير قوي وغني

    تمت موالفة المشغّلات حجم 13 مم بطريقة مثالية لتقدّم جهيرًا قويًا وصوتًا واضحًا للغاية لكل أغنية. في حال نزعت إحدى بطانات الأذن، تتوقف الموسيقى مؤقتًا. وفي حال أعدت وضعها، يبدأ تشغيل الموسيقى من جديد.

    علبة شحن. استمتع بوقت تشغيل لغاية 24 ساعة

    علبة شحن. استمتع بوقت تشغيل لغاية 24 ساعة

    يمكن شحن علبة الشحن لاسلكيًا أو عبر USB-C. تتيح لك العلبة المشحونة بالكامل التشغيل لمدة 18 ساعة إضافية. ستقوم سماعات الرأس بالتشغيل لمدة 6 ساعات من عملية شحن واحدة (لمدة 5 ساعات مع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة). اشحنها لمدة 15 دقيقة للاستفادة من ساعة تشغيل إضافية واحدة.

    تصميم هندسي أنيق. ملاءمة مريحة في الأذن

    تصميم هندسي أنيق. ملاءمة مريحة في الأذن

    يتميّز غطاء بطانات الأذن الدائري الشكل بجودة لمسية، وهو مصمم ليبرز بمظهر أنيق وبسيط عند انعكاس الضوء برفق عليه. أما أنبوب الصوت البيضاوي الشكل فيتموضع براحة وثبات في الأذن ويزيد درجة العزل غير النشط للضوضاء إلى أقصى حد.

    ميكروفونان لمكالمات فائقة الوضوح. الوضع الأحادي

    ميكروفونان لمكالمات فائقة الوضوح. الوضع الأحادي

    يركّز ميكروفونان في كل بطانة أذن على صوتك مع تخفيف الضوضاء المحيطة بك إلى حد كبير. وفي حال كنت في مكان أكثر هدوءًا ولا تحتاج إلى عزل الضوضاء أثناء التحدث، يتيح لك الوضع الأحادي استخدام سماعة أذن واحدة فقط للتكلم.

    اتصال متين جدًا. عناصر تحكّم مدمجة ببطانات الأذن

    اتصال متين جدًا. عناصر تحكّم مدمجة ببطانات الأذن

    تصبح سماعات الرأس الخاصة بك جاهزة للإقران في اللحظة التي تخرجها من علبة الشحن. بمجرد إقرانها، ستتذكر الجهاز الأخير الذي اقترنت به. تتوفر عناصر تحكّم تعمل باللمس في كل سماعة أذن، ما يسهّل عملية التحكّم بالموسيقى والمكالمات ومستوى الصوت.

    تطبيق Philips Headphones. تحكّم مخصص بالصوت

    قم بتعزيز الجهير وتخفيف الطنين الثلاثي. يتيح لك تطبيق Philips Headphones التحكّم بالموسيقى التي تستمع إليها. اضبط المستويات بنفسك أو اختر من بين أنماط الصوت المضبوطة مسبقًا. يمكنك أيضًا التبديل بين أوضاع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة بنقرة واحدة.

    تضمين مع مساعد Google Assistant

    انقر ببساطة على عناصر التحكّم العاملة باللمس على بطانة الأذن اليسرى لتنشيط مساعد Google Assistant أو أي مساعد صوتي آخر. يمكّنك مساعد Google Assistant المضمّن بالكامل من إنجاز المزيد بدون استخدام اليدين أبدًا. اطلب منه قراءة الإشعارات وتشغيل الموسيقى والمزيد.

    وضع التنبّه. استمع إلى الأصوات المحيطة بك عند الحاجة

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    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    لا يمكن لعلبة الشحن الصغيرة أن تكون عملية أكثر، وهذه السماعات اللاسلكية بالكامل مقاومة أيضًا للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق، كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.

    مستشعر بالأشعة تحت الحمراء. تتوقف الموسيقى مؤقتًا عندما تنزع إحدى سماعات الأذن

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    مشغّل مصنوع من النيوديوم حجم 13 مم تمت موالفته بطريقة مثالية

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    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      ‎20 - 20 000
      قطر السماعة
      13 مم
      غشاء مرن
      بولي إيثيلين تيرفثالات
      المقاومة
      16 أوم
      نوع المغناطيس
      NdFeB
      طاقة الإدخال القصوى
      5 مللي واط
      الحساسية
      108  ديسيبل

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.0
      ملفات تعريف Bluetooth
      • AVRCP
      • A2DP
      • HFP
      • AAC
      • صيغة البث: SBC
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      44.8  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      37.7  سم
      الوزن الإجمالي
      7.592  كلغ
      الارتفاع
      19.6  سم
      GTIN
      1 48 95229 10842 1
      الوزن الصافي
      2.328  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      5.264  كلغ

    • الملاءمة

      إدارة المكالمات
      • الرد/إنهاء المكالمة
      • مكالمة قيد الانتظار
      • كتم الميكروفون
      • رفض المكالمة
      • التنقّل بين مكالمتين

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      18  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      10.5  سم
      الارتفاع
      16.7  سم
      الوزن الصافي
      0.291  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.842  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.551  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 10842 8

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم بوليمر
      قابلة للشحن
      نعم
      وقت تشغيل الموسيقى
      6+18  ساعة (ساعات)
      مدّة الانتظار
      200 ساعة
      مدّة التحدث
      6 ساعات
      وقت الشحن
      1.5  ساعة (ساعات)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.5  سم
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      5.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 10842 4
      الوزن الإجمالي
      0.249  كلغ
      الوزن الصافي
      0.097  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.152  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      4.4  سم
      العرض
      7.2  سم
      العمق
      3.6  سم
      الوزن
      0.073  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      كبل USB
      كبل USB-C
      أغطية للأذنين
      ثلاثة أحجام

    • تصميم

      اللون
      أسود

    • UPC

      UPC
      ‎8 40063 20153 8

    Badge-D2C

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