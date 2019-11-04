TAPH805BK/00
تحكّم بالهدوء
استمع إلى الموسيقى وليس إلى صوت المطر. يمكنك التحكّم بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط على سماعات الرأس اللاسلكية والمثبّتة على الأذن هذه وفقًا للحالة. استمع إلى الموسيقى طوال الرحلة، بفضل وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة وعملية شحن سريعة ومرنةإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلبّي هذه السماعات المهمّة في أي رحلة. تستغرق عملية شحن واحدة ساعتَين فقط. استمتع بوقت تشغيل (أو وقت تحدث) يبلغ 30 ساعة عند إيقاف تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشط و25 ساعة عند تشغيلها. يتوفر مستويا شحن سريع، "الشحن المستعجل" و"الشحن السريع"، لتزويدك بوقت تشغيل إضافي يبلغ ساعتَين أو 6 ساعات.
اترك كل شيء وراءك مع تقنية إلغاء الضوضاء النشط. أوقِف ضجيج القطار أو المكتب المكتظ بلمسة زر. إذا كنت خارج المنزل، فيمكنك الاستماع إلى الموسيقى والبقاء متيقظًا لضجيج الشارع في وضع التنبّه.
بدءًا من قوائم التشغيل ووصولاً إلى محطات البودكاست، توفّر المشغلات الصوتية المصنوعة من النيوديميوم والتي تمت موالفتها بطريقة مثالية جهيرًا عميقًا وترددات واضحة للمدى المتوسط. تغطي بطانتا غطاءي الأذن الناعمتان أذنيك بالكامل، لعزل الأصوات الخارجية بطريقة غير نشطة. تتميّز عصبة الرأس بأنها خفيفة الوزن وسهلة الضبط وناعمة، لتفادي تشابك سماعات الرأس هذه في شعرك.
تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بغطاءي أذن ناعمَين يمكن طيّهما بدقة بطريقتَين. يمكنك طيّهما بشكل مسطّح، ما يعتبر مثاليًا لتخزينهما في درج مكتبك أو حقيبة الحمل المضمّنة؛ أو يمكنك طيّهما بشكل مسطّح ونحو الداخل للحصول على حزمة صغيرة تتّسع في جيب معطفك وحقائبك.
تتميّز سماعات الرأس بصوت عالي الجودة فتسمح لك أن تشعر بالتأثير الكامل لكل نوتة موسيقية، بغض النظر عن الموسيقى التي تحبها، بدءًا من أصوات البيانو الرنانة ووصولاً إلى موسيقى الروك المدوّية. عندما تتصل بمصدر صوت عالي الجودة، ستتمكّن من الاستفادة بالكامل من عدم خسارة الصوت الذي يتم تسجيله على معدل عينة أعلى من الأقراص المضغوطة، لأداء مذهل وينبض بالحياة.
تحكّم بالصوت عن طريق التمرير إلى الأعلى أو الأسفل على لوحة التحكّم التي تعمل باللمس والموجودة على غطاء الأذن. يمكنك تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشط أو إيقاف تشغيلها بضغطة واحدة، أو يمكنك تشغيل وضع التنبّه لتسمع المزيد مما يحيط بك فيما تستمر بتشغيل الموسيقى. يحافظ الميكروفون المضمّن والمزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت أثناء التكلّم.
تحكّم بحياتك من دون استخدام هاتفك. فبلمسة بسيطة على عصبة الرأس يمكنك تنشيط المساعد الصوتي. يمكنك أن تطلب منه فتح التقويم، وقراءة الإشعارات من هاتفك، والاتصال بالأصدقاء أو مراسلتهم، وإدارة قوائم التشغيل والمزيد غير ذلك.
لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.
إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الطاقة بعد، اشحن المنتج لمدة 5 دقائق فقط لتشغيله لساعتَين إضافيتَين.
ستوفر مستويا شحن سريع، "الشحن المستعجل" و"الشحن السريع"، لتزويدك بوقت تشغيل إضافي يبلغ ساعتيَن أو 6 ساعات. تابع الاستماع في كل أيام الأسبوع.
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الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
تصميم
UPC
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