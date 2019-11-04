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    صوت عالي الدقة، سماعات رأس مثبّتة على الأذن

    TAPH805BK/00

    تحكّم بالهدوء

    استمع إلى الموسيقى وليس إلى صوت المطر. يمكنك التحكّم بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط على سماعات الرأس اللاسلكية والمثبّتة على الأذن هذه وفقًا للحالة. استمع إلى الموسيقى طوال الرحلة، بفضل وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة وعملية شحن سريعة ومرنة

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    صوت عالي الدقة، سماعات رأس مثبّتة على الأذن

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    مراجعة كل إلغاء الضوضاء

    تحكّم بالهدوء

    سماعات رأس لاسلكية ومثبّتة على الأذن مع ميزة إلغاء الضوضاء النشط

    • جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم
    • مثبتة فوق الأذن

    وقت تشغيل أو تحدّث يصل إلى 30 ساعة (25 ساعة عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشط)

    تلبّي هذه السماعات المهمّة في أي رحلة. تستغرق عملية شحن واحدة ساعتَين فقط. استمتع بوقت تشغيل (أو وقت تحدث) يبلغ 30 ساعة عند إيقاف تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشط و25 ساعة عند تشغيلها. يتوفر مستويا شحن سريع، "الشحن المستعجل" و"الشحن السريع"، لتزويدك بوقت تشغيل إضافي يبلغ ساعتَين أو 6 ساعات.

    تقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC). انغمس في الموسيقى، ولا تضلّلها

    اترك كل شيء وراءك مع تقنية إلغاء الضوضاء النشط. أوقِف ضجيج القطار أو المكتب المكتظ بلمسة زر. إذا كنت خارج المنزل، فيمكنك الاستماع إلى الموسيقى والبقاء متيقظًا لضجيج الشارع في وضع التنبّه.

    عصبة رأس ناعمة وقابلة للضبط. بطانتان ناعمتان لغطاءَي الأذن

    بدءًا من قوائم التشغيل ووصولاً إلى محطات البودكاست، توفّر المشغلات الصوتية المصنوعة من النيوديميوم والتي تمت موالفتها بطريقة مثالية جهيرًا عميقًا وترددات واضحة للمدى المتوسط. تغطي بطانتا غطاءي الأذن الناعمتان أذنيك بالكامل، لعزل الأصوات الخارجية بطريقة غير نشطة. تتميّز عصبة الرأس بأنها خفيفة الوزن وسهلة الضبط وناعمة، لتفادي تشابك سماعات الرأس هذه في شعرك.

    تصميم قابل للطي بشكل مسطّح وصغير الحجم. سهولة في التخزين

    تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بغطاءي أذن ناعمَين يمكن طيّهما بدقة بطريقتَين. يمكنك طيّهما بشكل مسطّح، ما يعتبر مثاليًا لتخزينهما في درج مكتبك أو حقيبة الحمل المضمّنة؛ أو يمكنك طيّهما بشكل مسطّح ونحو الداخل للحصول على حزمة صغيرة تتّسع في جيب معطفك وحقائبك.

    صوت عالي الدقة. استمع إلى أدق التفاصيل

    تتميّز سماعات الرأس بصوت عالي الجودة فتسمح لك أن تشعر بالتأثير الكامل لكل نوتة موسيقية، بغض النظر عن الموسيقى التي تحبها، بدءًا من أصوات البيانو الرنانة ووصولاً إلى موسيقى الروك المدوّية. عندما تتصل بمصدر صوت عالي الجودة، ستتمكّن من الاستفادة بالكامل من عدم خسارة الصوت الذي يتم تسجيله على معدل عينة أعلى من الأقراص المضغوطة، لأداء مذهل وينبض بالحياة.

    تحكّم باللمس. تمرير سريع وضغط لتحكّم سهل

    تحكّم بالصوت عن طريق التمرير إلى الأعلى أو الأسفل على لوحة التحكّم التي تعمل باللمس والموجودة على غطاء الأذن. يمكنك تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشط أو إيقاف تشغيلها بضغطة واحدة، أو يمكنك تشغيل وضع التنبّه لتسمع المزيد مما يحيط بك فيما تستمر بتشغيل الموسيقى. يحافظ الميكروفون المضمّن والمزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت أثناء التكلّم.

    المساعد الصوتي. تحكّم بحياتك أثناء التنقل

    تحكّم بحياتك من دون استخدام هاتفك. فبلمسة بسيطة على عصبة الرأس يمكنك تنشيط المساعد الصوتي. يمكنك أن تطلب منه فتح التقويم، وقراءة الإشعارات من هاتفك، والاتصال بالأصدقاء أو مراسلتهم، وإدارة قوائم التشغيل والمزيد غير ذلك.

    ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي

    لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.

    الشحن المستعجل. شحن لمدة 5 دقائق وتشغيل لساعتين

    إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الطاقة بعد، اشحن المنتج لمدة 5 دقائق فقط لتشغيله لساعتَين إضافيتَين.

    الشحن السريع. شحن لمدة 15 دقيقة وتشغيل لمدة 6 ساعات

    ستوفر مستويا شحن سريع، "الشحن المستعجل" و"الشحن السريع"، لتزويدك بوقت تشغيل إضافي يبلغ ساعتيَن أو 6 ساعات. تابع الاستماع في كل أيام الأسبوع.

    مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم. صوت دقيق

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    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      7 - 40000 هرتز
      قطر السماعة
      40 ملم
      غشاء مرن
      بولي إيثيلين تيرفثالات
      المقاومة
      16 أوم
      نوع المغناطيس
      النيوديميوم
      طاقة الإدخال القصوى
      30 ملي واط
      الحساسية
      90  ديسيبل

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.0
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • صيغة البث: SBC
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      23.7  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      22.9  سم
      الوزن الإجمالي
      2.608  كلغ
      الارتفاع
      26  سم
      GTIN
      1 48 95229 10190 3
      الوزن الصافي
      0.834  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.774  كلغ

    • الملاءمة

      إدارة المكالمات
      • مكالمة قيد الانتظار
      • التنقّل بين مكالمتين
      • الرد/إنهاء المكالمة
      • رفض المكالمة
      • التبديل بين المكالمات والموسيقى

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم بوليمر
      قابلة للشحن
      نعم
      وقت تشغيل الموسيقى
      30  ساعة (ساعات)
      مدّة الانتظار
      160* ساعة
      مدّة التحدث
      30 ساعة
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      25  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      العرض
      21.5  سم
      العمق
      7  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 10190 6
      الوزن الإجمالي
      0.75  كلغ
      الوزن الصافي
      0.278  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.472  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      كبل الصوت
      نعم
      حقيبة سفر
      نعم
      كبل USB
      نعم
      محوّل الطائرة
      نعم

    • تصميم

      اللون
      أسود

    • UPC

      UPC
      ‎8 40063 20047 0

    Badge-D2C

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