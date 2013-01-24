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صوت عالي الدقة، سماعات رأس مثبّتة على الأذن

TAPH805BK/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • تحكّم بالهدوء تحكّم بالهدوء تحكّم بالهدوء
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    صوت عالي الدقة، سماعات رأس مثبّتة على الأذن

    TAPH805BK/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تحكّم بالهدوء

    استمع إلى الموسيقى وليس إلى صوت المطر. يمكنك التحكّم بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط على سماعات الرأس اللاسلكية والمثبّتة على الأذن هذه وفقًا للحالة. استمع إلى الموسيقى طوال الرحلة، بفضل وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة وعملية شحن سريعة ومرنة إكتشف كلّ المميزات

    صوت عالي الدقة، سماعات رأس مثبّتة على الأذن

    تحكّم بالهدوء

    استمع إلى الموسيقى وليس إلى صوت المطر. يمكنك التحكّم بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط على سماعات الرأس اللاسلكية والمثبّتة على الأذن هذه وفقًا للحالة. استمع إلى الموسيقى طوال الرحلة، بفضل وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة وعملية شحن سريعة ومرنة إكتشف كلّ المميزات

    تحكّم بالهدوء

    استمع إلى الموسيقى وليس إلى صوت المطر. يمكنك التحكّم بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط على سماعات الرأس اللاسلكية والمثبّتة على الأذن هذه وفقًا للحالة. استمع إلى الموسيقى طوال الرحلة، بفضل وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة وعملية شحن سريعة ومرنة إكتشف كلّ المميزات

    صوت عالي الدقة، سماعات رأس مثبّتة على الأذن

    تحكّم بالهدوء

    استمع إلى الموسيقى وليس إلى صوت المطر. يمكنك التحكّم بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط على سماعات الرأس اللاسلكية والمثبّتة على الأذن هذه وفقًا للحالة. استمع إلى الموسيقى طوال الرحلة، بفضل وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة وعملية شحن سريعة ومرنة إكتشف كلّ المميزات

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      تحكّم بالهدوء

      سماعات رأس لاسلكية ومثبّتة على الأذن مع ميزة إلغاء الضوضاء النشط

      • جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم
      • مثبتة فوق الأذن

      وقت تشغيل أو تحدّث يصل إلى 30 ساعة (25 ساعة عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشط)

      تلبّي هذه السماعات المهمّة في أي رحلة. تستغرق عملية شحن واحدة ساعتَين فقط. استمتع بوقت تشغيل (أو وقت تحدث) يبلغ 30 ساعة عند إيقاف تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشط و25 ساعة عند تشغيلها. يتوفر مستويا شحن سريع، "الشحن المستعجل" و"الشحن السريع"، لتزويدك بوقت تشغيل إضافي يبلغ ساعتَين أو 6 ساعات.

      تقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC). انغمس في الموسيقى، ولا تضلّلها

      اترك كل شيء وراءك مع تقنية إلغاء الضوضاء النشط. أوقِف ضجيج القطار أو المكتب المكتظ بلمسة زر. إذا كنت خارج المنزل، فيمكنك الاستماع إلى الموسيقى والبقاء متيقظًا لضجيج الشارع في وضع التنبّه.

      عصبة رأس ناعمة وقابلة للضبط. بطانتان ناعمتان لغطاءَي الأذن

      بدءًا من قوائم التشغيل ووصولاً إلى محطات البودكاست، توفّر المشغلات الصوتية المصنوعة من النيوديميوم والتي تمت موالفتها بطريقة مثالية جهيرًا عميقًا وترددات واضحة للمدى المتوسط. تغطي بطانتا غطاءي الأذن الناعمتان أذنيك بالكامل، لعزل الأصوات الخارجية بطريقة غير نشطة. تتميّز عصبة الرأس بأنها خفيفة الوزن وسهلة الضبط وناعمة، لتفادي تشابك سماعات الرأس هذه في شعرك.

      تصميم قابل للطي بشكل مسطّح وصغير الحجم. سهولة في التخزين

      تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بغطاءي أذن ناعمَين يمكن طيّهما بدقة بطريقتَين. يمكنك طيّهما بشكل مسطّح، ما يعتبر مثاليًا لتخزينهما في درج مكتبك أو حقيبة الحمل المضمّنة؛ أو يمكنك طيّهما بشكل مسطّح ونحو الداخل للحصول على حزمة صغيرة تتّسع في جيب معطفك وحقائبك.

      صوت عالي الدقة. استمع إلى أدق التفاصيل

      تتميّز سماعات الرأس بصوت عالي الجودة فتسمح لك أن تشعر بالتأثير الكامل لكل نوتة موسيقية، بغض النظر عن الموسيقى التي تحبها، بدءًا من أصوات البيانو الرنانة ووصولاً إلى موسيقى الروك المدوّية. عندما تتصل بمصدر صوت عالي الجودة، ستتمكّن من الاستفادة بالكامل من عدم خسارة الصوت الذي يتم تسجيله على معدل عينة أعلى من الأقراص المضغوطة، لأداء مذهل وينبض بالحياة.

      تحكّم باللمس. تمرير سريع وضغط لتحكّم سهل

      تحكّم بالصوت عن طريق التمرير إلى الأعلى أو الأسفل على لوحة التحكّم التي تعمل باللمس والموجودة على غطاء الأذن. يمكنك تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشط أو إيقاف تشغيلها بضغطة واحدة، أو يمكنك تشغيل وضع التنبّه لتسمع المزيد مما يحيط بك فيما تستمر بتشغيل الموسيقى. يحافظ الميكروفون المضمّن والمزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت أثناء التكلّم.

      المساعد الصوتي. تحكّم بحياتك أثناء التنقل

      تحكّم بحياتك من دون استخدام هاتفك. فبلمسة بسيطة على عصبة الرأس يمكنك تنشيط المساعد الصوتي. يمكنك أن تطلب منه فتح التقويم، وقراءة الإشعارات من هاتفك، والاتصال بالأصدقاء أو مراسلتهم، وإدارة قوائم التشغيل والمزيد غير ذلك.

      ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي

      لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.

      الشحن المستعجل. شحن لمدة 5 دقائق وتشغيل لساعتين

      إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الطاقة بعد، اشحن المنتج لمدة 5 دقائق فقط لتشغيله لساعتَين إضافيتَين.

      الشحن السريع. شحن لمدة 15 دقيقة وتشغيل لمدة 6 ساعات

      ستوفر مستويا شحن سريع، "الشحن المستعجل" و"الشحن السريع"، لتزويدك بوقت تشغيل إضافي يبلغ ساعتيَن أو 6 ساعات. تابع الاستماع في كل أيام الأسبوع.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • الملحقات

        كبل USB
        نعم
        محوّل الطائرة
        نعم
        كبل الصوت
        نعم
        حقيبة سفر
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        • صيغة البث: SBC
        إصدار Bluetooth
        5.0
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        إدارة المكالمات
        • مكالمة قيد الانتظار
        • التنقّل بين مكالمتين
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • رفض المكالمة
        • التبديل بين المكالمات والموسيقى

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        وقت تشغيل الموسيقى
        30  س
        قابلة للشحن
        نعم
        مدّة الانتظار
        200* ساعة
        مدّة التحدث
        30 ساعة

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        نطاق التردد
        7 - 40000 هرتز
        المقاومة
        16 أوم
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        طاقة الإدخال القصوى
        30 ملي واط
        الحساسية
        90  ديسيبل
        قطر السماعة
        40 ملم

      • الكرتون الخارجي

        GTIN
        ‎1 48 95229 10190 3
        الارتفاع
        26  سم
        الطول
        23,7  سم
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        العرض
        22.9  سم
        الوزن الإجمالي
        2,608  كلغ
        الوزن الصافي
        0,834  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1,774  كلغ

      • أبعاد العلبة

        العمق
        7  سم
        EAN
        ‎48 95229 10190 6
        الارتفاع
        25  سم
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        العرض
        21.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0,75  كلغ
        الوزن الصافي
        0.278  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,472  كلغ

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