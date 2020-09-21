العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز التحكم عن بُعد (مع بطاريات)
- سلك طاقة التيار المتردد
- هوائي FM
- دليل البدء السريع
- كتيّب الضمان
TAM3205/12
جاهز للمحتويات التي تحبّها
استمع إلى المزيد من كل محطة بودكاست وقائمة تشغيل تقوم ببثها. استكشف مجموعة أقراص CD من جديد أو قم بالموالفة إلى الراديو. يتميّز هذا النظام الصغير بتصميم كلاسيكي، وبصوت رائع في الغرف الأصغر حجمًا، كما يمكنك توصيله بمصادر أخرى عبر USB أو إدخال الصوت.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يسمح لك النظام الصغير الأنيق هذا ببث قوائم التشغيل والمزيد غير ذلك عبر Bluetooth، وتشغيل أقراص CD والاستماع إلى راديو FM. ويوفر موالف الراديو الرقمي ذو 10 إعدادات مسبقة استقبالاً واضحًا ويمكن لمشغل أقراص CD قراءة أقراص MP3 CD وأقراص CD المسجلة.
تمنحك مكبرات الصوت التي يتم وضعها على الأسطح المرتفعة، صوتًا واضحًا من مضخمات الصوت حجم 3 بوصات والفتحات العاكسة للجهير. وتوفر قدرة إخراج قصوى تبلغ 18 واط صوتًا جيدًا في الأماكن الصغيرة. إنها مثالية لمكتب في المنزل أو غرفة نوم.
تحاكي الوحدة المركزية الثنائية اللون وحجرات مكبرات الصوت تصميم أجهزة hi-fi المنفصلة. ويضيف قرص التحكم بمستوى الصوت غير الأملس إحساسًا تناظريًا جميلاً إلى التشغيل. وتتوفر أزرار في الجهة الأمامية من الوحدة لاختيارات المصدر والتشغيل.
أترغب في نمط الهيب هوب، أو الكورس أو السيمفونية أو أوبرا الروك؟ مهما يكن النمط الذي تحبه، فوظيفة التحكم الرقمي بالصوت هذه التي يوفرها نظام micro الصغير تسمح لك بالاستمتاع بالنمط أكثر. اختر من أنماط الصوت المحددة مسبقًا لتصدح الموسيقى بأفضل صوت ممكن.
يبدو نظام micro الصغير المشغّل بواسطة التيار المتردد هذا رائعاً في أي غرفة وُضع فيها. يبلغ نطاق Bluetooth اللاسلكي 10 أمتار، ويمكنك شحن جهاز ذكي عبر منفذ USB. بالإضافة إلى ذلك، فإن جهاز التحكم عن بعد السهل الاستخدام يضع الوظائف الأساسية بمتناول يديك.
الصوت
مكبرات الصوت
إمكانية الاتصال
إعادة تشغيل الملف الصوتي
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الراحة
التوافق
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
التصميم
الأبعاد
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