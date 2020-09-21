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    نظام الموسيقى Micro الصغير

    TAM3205/12

    جاهز للمحتويات التي تحبّها

    استمع إلى المزيد من كل محطة بودكاست وقائمة تشغيل تقوم ببثها. استكشف مجموعة أقراص CD من جديد أو قم بالموالفة إلى الراديو. يتميّز هذا النظام الصغير بتصميم كلاسيكي، وبصوت رائع في الغرف الأصغر حجمًا، كما يمكنك توصيله بمصادر أخرى عبر USB أو إدخال الصوت.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    نظام الموسيقى Micro الصغير

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    مراجعة كل أنظمة الصوت المنزلية

    جاهز للمحتويات التي تحبّها

    • Bluetooth®‎
    • CD وMP3-CD وUSB وFM
    • منفذ USB للشحن
    • 18 واط

    كل الموسيقى

    يسمح لك النظام الصغير الأنيق هذا ببث قوائم التشغيل والمزيد غير ذلك عبر Bluetooth، وتشغيل أقراص CD والاستماع إلى راديو FM. ويوفر موالف الراديو الرقمي ذو 10 إعدادات مسبقة استقبالاً واضحًا ويمكن لمشغل أقراص CD قراءة أقراص MP3 CD وأقراص CD المسجلة.

    مكبرات صوت عاكسة للجهير. طبقات صوت منخفضة أغنى

    تمنحك مكبرات الصوت التي يتم وضعها على الأسطح المرتفعة، صوتًا واضحًا من مضخمات الصوت حجم 3 بوصات والفتحات العاكسة للجهير. وتوفر قدرة إخراج قصوى تبلغ 18 واط صوتًا جيدًا في الأماكن الصغيرة. إنها مثالية لمكتب في المنزل أو غرفة نوم.

    تصميم كلاسيكي

    تحاكي الوحدة المركزية الثنائية اللون وحجرات مكبرات الصوت تصميم أجهزة hi-fi المنفصلة. ويضيف قرص التحكم بمستوى الصوت غير الأملس إحساسًا تناظريًا جميلاً إلى التشغيل. وتتوفر أزرار في الجهة الأمامية من الوحدة لاختيارات المصدر والتشغيل.

    تحكم رقمي بالصوت. اختيار أحد أنماط الصوت المحددة مسبقًا

    أترغب في نمط الهيب هوب، أو الكورس أو السيمفونية أو أوبرا الروك؟ مهما يكن النمط الذي تحبه، فوظيفة التحكم الرقمي بالصوت هذه التي يوفرها نظام micro الصغير تسمح لك بالاستمتاع بالنمط أكثر. اختر من أنماط الصوت المحددة مسبقًا لتصدح الموسيقى بأفضل صوت ممكن.

    التصرّف على راحتك في منزلك

    يبدو نظام micro الصغير المشغّل بواسطة التيار المتردد هذا رائعاً في أي غرفة وُضع فيها. يبلغ نطاق Bluetooth اللاسلكي 10 أمتار، ويمكنك شحن جهاز ذكي عبر منفذ USB. بالإضافة إلى ذلك، فإن جهاز التحكم عن بعد السهل الاستخدام يضع الوظائف الأساسية بمتناول يديك.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      تحسين الصوت
      • التحكم بالصوت الرقمي
      • نظام مكبر صوت عاكس للجهير
      التحكم في شدة الصوت
      دوار
      الاستجابة للتردد
      66-20000 هرتز
      وضع الصوت
      • قوي
      • واضح
      • ساطع
      • دافئ
      • متوازن
      الحد الأقصى لقوة الإخراج (جذر متوسط المربعات)
      18 واط
      معاوقة مكبر الصوت
      6 أوم

    • مكبرات الصوت

      قطر المشغّل بنطاق كامل
      3 بوصات
      عدد المشغلات بنطاق كامل
      2
      تكوين المشغّل
      المجموعة الكاملة
      عدد قنوات الصوت
      2.0

    • إمكانية الاتصال

      USB
      مضيف USB
      إصدار Bluetooth
      4.2
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • دعم الإقران المتعدد
      نطاق Bluetooth
      10 ميغابايت (مساحة فارغة)
      منفذ إدخال الصوت
      3,5 مم
      شحن USB
      5 فولت، 1 أمبير
      معيار DLNA
      غير متوفرة
      المنزل الذكي
      غير متوفرة

    • إعادة تشغيل الملف الصوتي

      أوضاع تشغيل الأقراص
      • التقديم السريع أو الإرجاع السريع
      • البحث عن المسار التالي/السابق
      • الإعادة/التشغيل العشوائي/البرمجة
      تشغيل الوسائط
      • قرص مضغوط
      • CD-R/RW
      • MP3-CD
      • ذاكرة USB محمول
      أوضاع تشغيل USB Direct (مباشر)
      • إرجاع سريع/تقديم سريع
      • تشغيل/إيقاف مؤقت
      • السابق/التالي
      • إعادة
      • تشغيل عشوائي
      • إيقاف
      تنسيقات الصوت المعتمدة
      MP3
      أقصى معدل أخذ عينات
      24 بت/44,1 كيلوهرتز

    • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

      الهوائي
      هوائي FM مثبت بسلك توصيل
      نطاقات جهاز الموالفة
      • FM mono
      • استيريو FM
      التعيين المسبق للمحطات
      10 (FM)
      نظام RDS
      لا
      تحسين الموالف
      • توليف رقمي تلقائي
      • مسح تلقائي
      • إعداد سهل (توصيل وتشغيل)
      نوع الموالف
      رقمي

    • الراحة

      الساعة
      • على شاشة العرض الرئيسية
      • عرض الساعة 24/12
      جهاز تحكم عن بُعد
      نعم
      نوع المحمّل
      مستطيل الشكل
      نوع شاشة العرض
      شاشة عرض LED
      مؤقت النوم
      نعم
      عدد المنبهات
      1
      التنبيهات
      نعم، Buzzer، راديو FM، مشغّل أقراص CD

    • التوافق

      تحكّم بالهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي عبر التطبيق
      لا

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      240-100 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      31.2  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      وقوف
      العرض
      57.7  سم
      العمق
      18.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 10981 0
      الوزن الإجمالي
      4.65  كلغ
      الوزن الصافي
      3.59  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.06  كلغ

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • جهاز التحكم عن بُعد (مع بطاريات)
      • سلك طاقة التيار المتردد
      • هوائي FM
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب الضمان
      سلك الطاقة
      طول 1,5 م

    • التصميم

      قابل للتركيب على الحائط
      لا
      مكونات النظام
      • وحدة التحكم الأساسية
      • مكبرات صوت

    • الأبعاد

      الوحدة الرئيسية (العرض×الارتفاع×العمق)
      180x121x247  ملليمترًا
      وزن الوحدة الرئيسية
      1.6  كلغ
      عدد وحدات مكبر الصوت
      2
      المجموعة (العرض×الارتفاع×العمق)
      500 × 238 × 247 مم
      وزن المجموعة
      3.59  كلغ
      وحدة مكبر الصوت (العرض×الارتفاع×العمق)
      150‏x238x‏125 مم
      ارتفاع مكبر الصوت (لكل وحدة)
      0.96  كلغ

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • جهاز التحكم عن بُعد (مع بطاريات)
    • سلك طاقة التيار المتردد
    • هوائي FM
    • دليل البدء السريع
    • كتيّب الضمان
    Badge-D2C

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