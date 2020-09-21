جاهز للمحتويات التي تحبّها

استمع إلى المزيد من كل محطة بودكاست وقائمة تشغيل تقوم ببثها. استكشف مجموعة أقراص CD من جديد أو قم بالموالفة إلى الراديو. يتميّز هذا النظام الصغير بتصميم كلاسيكي، وبصوت رائع في الغرف الأصغر حجمًا، كما يمكنك توصيله بمصادر أخرى عبر USB أو إدخال الصوت.