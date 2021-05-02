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سماعات رأس لاسلكية

TAH6506BK/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • كل لحظة. كل يوم. كل لحظة. كل يوم. كل لحظة. كل يوم.
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    Bluetooth

    سماعات رأس لاسلكية

    TAH6506BK/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    كل لحظة. كل يوم.

    تم تصميم سماعات الرأس اللاسلكية والرفيعة جدًا هذه خصيصًا لتتمكّن من التركيز؛ إذ تسمح لك ميزة إلغاء الضوضاء النشط بالانغماس في الموسيقى التي تحبّها، بغض النظر عن مكان تواجدك. كذلك، يمكنك إنجاز مهام متعددة بسهولة تامة، بفضل إمكانية الإقران بجهازَين مختلفَين في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية

    كل لحظة. كل يوم.

    تم تصميم سماعات الرأس اللاسلكية والرفيعة جدًا هذه خصيصًا لتتمكّن من التركيز؛ إذ تسمح لك ميزة إلغاء الضوضاء النشط بالانغماس في الموسيقى التي تحبّها، بغض النظر عن مكان تواجدك. كذلك، يمكنك إنجاز مهام متعددة بسهولة تامة، بفضل إمكانية الإقران بجهازَين مختلفَين في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    كل لحظة. كل يوم.

    تم تصميم سماعات الرأس اللاسلكية والرفيعة جدًا هذه خصيصًا لتتمكّن من التركيز؛ إذ تسمح لك ميزة إلغاء الضوضاء النشط بالانغماس في الموسيقى التي تحبّها، بغض النظر عن مكان تواجدك. كذلك، يمكنك إنجاز مهام متعددة بسهولة تامة، بفضل إمكانية الإقران بجهازَين مختلفَين في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية

    كل لحظة. كل يوم.

    تم تصميم سماعات الرأس اللاسلكية والرفيعة جدًا هذه خصيصًا لتتمكّن من التركيز؛ إذ تسمح لك ميزة إلغاء الضوضاء النشط بالانغماس في الموسيقى التي تحبّها، بغض النظر عن مكان تواجدك. كذلك، يمكنك إنجاز مهام متعددة بسهولة تامة، بفضل إمكانية الإقران بجهازَين مختلفَين في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل إلغاء الضوضاء

      كل لحظة. كل يوم.

      • إلغاء الضوضاء النشط
      • رفيعة وخفيفة الوزن
      • إقران متعدد
      كن منغمسًا بالموسيقى. تقنية إلغاء الضوضاء النشط

      كن منغمسًا بالموسيقى. تقنية إلغاء الضوضاء النشط

      هل تريد الحد من الضوضاء في أثناء التنقل؟ تقوم الميكروفونات الداخلية الموجودة في غطاءَي أذن سماعات الرأس اللاسلكية هذه المثبّتة على الأذن بحجب الضوضاء الشبيهة بصوت المحرّك التي لا ترغب في سماعها لتتمكّن من الانغماس بأغانيك المفضّلة.

      اتصال Bluetooth المتعدد. اعمل بشكل أفضل

      اتصال Bluetooth المتعدد. اعمل بشكل أفضل

      بسِّط يوم عملك. يمكن لسماعات الرأس اللاسلكية هذه الاتصال بجهازَي Bluetooth في الوقت نفسه والتبديل بينهما حسب احتياجاتك.، لتتمكن بذلك من الاستماع إلى الموسيقى من الكمبيوتر المحمول والردّ على المكالمات من هاتفك.

      تصميم رفيع مثبت على الأذن. شكل مميز

      يمنح غطاءا الأذن البيضاويان والإطار الرفيع إحساسًا فريدًا بالأناقة. تساعد إمكانية التثبيت على الأذن في الحصول على إحكام يعزل الضوضاء الخارجية بطريقة غير نشطة. يوفّر المشغّلان حجم 32 مم جهيرًا عميقًا وصوتًا واضحًا ودقيقًا.

      وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة. 25 ساعة مع تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة

      يمكنك استخدام سماعات الرأس اللاسلكية هذه المثبّتة على الأذن طوال اليوم بفضل وقت التشغيل الذي يبلغ 30 ساعة من عملية شحن واحدة أو 25 ساعة مع تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تستغرق عملية الشحن الكامل ساعتَين. هل تحتاج إلى وقت إضافي؟ يمنحك الشحن لمدة 15 دقيقة وقت تشغيل إضافيًا يدوم ساعتين.

      عناصر تحكّم مدمجة. مكالمات واضحة

      تسمح لك الأزرار والقرص على غطاءَي الأذن بإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا والردّ على المكالمات والتحكّم بمستوى الصوت وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك. تكون المكالمات واضحة جدًا، ويمكنك إقران سماعات الرأس بجهازَين في الوقت نفسه.

      سهولة في التخزين. تصميم قابل للطيّ بشكل مسطّح وصغير الحجم

      يدور غطاءا الأذن للسماح بطيّ سماعات الأذن بشكل مسطّح، ما يُعتبر مثاليًا لتخزينها في درج مكتبك، أو يمكنك طيّهما بشكل مسطّح ونحو الداخل للحصول على حزمة صغيرة تتّسع بسهولة في الحقيبة الصغيرة الناعمة المضمّنة.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        المقاومة
        32 أوم
        قطر السماعة
        32 ملم
        الحساسية
        112 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
        نطاق التردد
        20 - 20,000 هرتز
        طاقة الإدخال القصوى
        20 مللي واط
        نوع المشغل
        ديناميكي

      • ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

        تقنية إلغاء الضوضاء النشطة
        نعم
        تقنية ANC
        FB
        تقنية ANC التكيفية
        نعم
        ميكروفون لـ ANC
        2 ميكروفون

      • الاتصالات

        ميكروفون للاتصال
        ميكروفون واحد

      • إمكانية الاتصال

        إصدار Bluetooth
        5.0
        برنامج الترميز المدعوم
        SBC
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        سلك قابل للفك
        نعم
        اتصال متعدد النقاط
        نعم
        نوع الإرسال اللاسلكي
        Bluetooth
        لاسلكي
        نعم
        مأخذ سماعات الرأس
        3.5 مم

      • الراحة

        نوع مفاتيح التحكم
        زر
        إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
        نعم

      • التصميم

        اللون
        أسود
        تصميم قابل للطي
        مسطّح / نحو الداخل
        طريقة الارتداء
        سماعة مثبتة على الرأس
        الملاءمة على الأذن
        مثبتة فوق الأذن
        نوع غطاء الأذن
        جزء خلفي مغلق
        مادة وصلة الأذن
        جلد صناعي

      • الطاقة

        مدة تشغيل الموسيقى (مع إلغاء تشغيل تقنية ANC)
        30 ساعة
        مدة تشغيل الموسيقى (مع تشغيل تقنية ANC)
        25 ساعة
        مدّة التحدث
        30 ساعة
        نوع البطارية (سماعات الرأس)
        ليثيوم بوليمر (مضمّنة)
        قدرة البطارية (سماعات الرأس)
        300 ملي أمبير في الساعة
        وقت الشحن
        2
        فترة الشحن السريع
        15 دقيقة لمدة ساعتَين
        عدد البطاريات
        1 قطعة
        وزن البطارية (إجمالي)
        7,08 غ
        قابلة للشحن
        نعم

      • المساعد الصوتي

        دعم المساعد الصوتي
        نعم
        تنشيط المساعد الصوتي
        يدوي
        التوافق مع المساعد الصوتي
        • Apple Siri
        • مساعد Google Assistant

      • الملحقات

        كبل الصوت
        كبل استيريو حجم 3,5 مم، الطول = 1,2 م
        حقيبة محمولة
        حقيبة طرية واحدة
        سلك الشحن
        كبل USB-C،‏ 500 مم
        دليل البدء السريع
        نعم

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        20.5
        العرض
        15.5
        الارتفاع
        24
        الوزن الإجمالي
        1,086
        الوزن الصافي
        0.435
        وزن العلبة فارغة
        0,651
        GTIN
        ‎1 48 95229 11759 1

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        صندوق
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        طريقة العرض على الرف
        تعليق
        الارتفاع
        22.5
        العرض
        18.5
        العمق
        4.5
        الوزن الإجمالي
        0.293
        الوزن الصافي
        0,145
        وزن العلبة فارغة
        0.148
        EAN
        ‎48 95229 11759 4

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        19
        العرض
        16.5
        العمق
        3.8
        الوزن
        0,145

      • UPC

        UPC
        ‎8 40063 20195 8

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          • إن عمر البطارية عند التشغيل تقديري وقد يختلف حسب ظرف الاستخدام.
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