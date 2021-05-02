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  • كل لحظة. كل يوم. كل لحظة. كل يوم. كل لحظة. كل يوم.

    سماعات رأس لاسلكية

    TAH6506BK/00

    كل لحظة. كل يوم.

    تم تصميم سماعات الرأس اللاسلكية والرفيعة جدًا هذه خصيصًا لتتمكّن من التركيز؛ إذ تسمح لك ميزة إلغاء الضوضاء النشط بالانغماس في الموسيقى التي تحبّها، بغض النظر عن مكان تواجدك. كذلك، يمكنك إنجاز مهام متعددة بسهولة تامة، بفضل إمكانية الإقران بجهازَين مختلفَين في الوقت نفسه.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس لاسلكية

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    مراجعة كل إلغاء الضوضاء

    كل لحظة. كل يوم.

    • إلغاء الضوضاء النشط
    • رفيعة وخفيفة الوزن
    • إقران متعدد
    كن منغمسًا بالموسيقى. تقنية إلغاء الضوضاء النشط

    كن منغمسًا بالموسيقى. تقنية إلغاء الضوضاء النشط

    هل تريد الحد من الضوضاء في أثناء التنقل؟ تقوم الميكروفونات الداخلية الموجودة في غطاءَي أذن سماعات الرأس اللاسلكية هذه المثبّتة على الأذن بحجب الضوضاء الشبيهة بصوت المحرّك التي لا ترغب في سماعها لتتمكّن من الانغماس بأغانيك المفضّلة.

    اتصال Bluetooth المتعدد. اعمل بشكل أفضل

    اتصال Bluetooth المتعدد. اعمل بشكل أفضل

    بسِّط يوم عملك. يمكن لسماعات الرأس اللاسلكية هذه الاتصال بجهازَي Bluetooth في الوقت نفسه والتبديل بينهما حسب احتياجاتك.، لتتمكن بذلك من الاستماع إلى الموسيقى من الكمبيوتر المحمول والردّ على المكالمات من هاتفك.

    تصميم رفيع مثبت على الأذن. شكل مميز

    يمنح غطاءا الأذن البيضاويان والإطار الرفيع إحساسًا فريدًا بالأناقة. تساعد إمكانية التثبيت على الأذن في الحصول على إحكام يعزل الضوضاء الخارجية بطريقة غير نشطة. يوفّر المشغّلان حجم 32 مم جهيرًا عميقًا وصوتًا واضحًا ودقيقًا.

    وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة. 25 ساعة مع تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة

    يمكنك استخدام سماعات الرأس اللاسلكية هذه المثبّتة على الأذن طوال اليوم بفضل وقت التشغيل الذي يبلغ 30 ساعة من عملية شحن واحدة أو 25 ساعة مع تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تستغرق عملية الشحن الكامل ساعتَين. هل تحتاج إلى وقت إضافي؟ يمنحك الشحن لمدة 15 دقيقة وقت تشغيل إضافيًا يدوم ساعتين.

    عناصر تحكّم مدمجة. مكالمات واضحة

    تسمح لك الأزرار والقرص على غطاءَي الأذن بإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا والردّ على المكالمات والتحكّم بمستوى الصوت وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك. تكون المكالمات واضحة جدًا، ويمكنك إقران سماعات الرأس بجهازَين في الوقت نفسه.

    سهولة في التخزين. تصميم قابل للطيّ بشكل مسطّح وصغير الحجم

    يدور غطاءا الأذن للسماح بطيّ سماعات الأذن بشكل مسطّح، ما يُعتبر مثاليًا لتخزينها في درج مكتبك، أو يمكنك طيّهما بشكل مسطّح ونحو الداخل للحصول على حزمة صغيرة تتّسع بسهولة في الحقيبة الصغيرة الناعمة المضمّنة.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      32 ملم
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      20 مللي واط
      الحساسية
      112 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.0
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      سلك قابل للفك
      نعم
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth
      مأخذ سماعات الرأس
      3.5  ملليمترًا

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      20.5  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      15.5  سم
      الوزن الإجمالي
      1.086  كلغ
      الارتفاع
      24  سم
      GTIN
      1 48 95229 11759 1
      الوزن الصافي
      0.435  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.651  كلغ

    • الملاءمة

      إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      1 قطعة
      مدّة التحدث
      30 ساعة
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع تشغيل تقنية ANC)
      25  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع إلغاء تشغيل تقنية ANC)
      30  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 2 hrs
      وزن البطارية (إجمالي)
      7.08  غ
      قدرة البطارية (سماعات الرأس)
      300  mAh
      نوع البطارية (سماعات الرأس)
      ليثيوم بوليمر (مضمّنة)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      22.5  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      18.5  سم
      العمق
      4.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 11759 4
      الوزن الإجمالي
      0.293  كلغ
      الوزن الصافي
      0.145  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.148  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      19  سم
      العرض
      16.5  سم
      العمق
      3.8  سم
      الوزن
      0.145  كلغ

    • الملحقات

      حقيبة محمولة
      حقيبة طرية واحدة
      كبل الصوت
      كبل استيريو حجم 3,5 مم، الطول = 1,2 م
      دليل البدء السريع
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 500 مم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      تصميم قابل للطي
      مسطّح / نحو الداخل
      مادة وصلة الأذن
      جلد صناعي
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة فوق الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      1 mic

    • UPC

      UPC
      ‎8 40063 20195 8

    • ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

      تقنية ANC
      FB
      تقنية ANC التكيفية
      نعم
      ميكروفون لـ ANC
      2 ميكروفون
      تقنية إلغاء الضوضاء النشطة
      نعم

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      يدوي
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    Badge-D2C

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    • إن عمر البطارية عند التشغيل تقديري وقد يختلف حسب ظرف الاستخدام.
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