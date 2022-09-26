ميكروفون مضمن وزر المكالمات

مع الميكروفون المضمن وزر المكالمات، يمكنك استخدام سماعة رأس Philips هذه للاستماع إلى الموسيقى والرد على المكالمات من هاتفك الجوال. تمتع بالمكالمات الهاتفية بدون استخدام يديك، من خلال استقبال المكالمات وإنهائها بسهولة من سماعة الرأس الخاصة بك.