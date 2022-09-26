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  • جهير ديناميكي جهير ديناميكي جهير ديناميكي

    سماعات رأس مع ميكروفون

    TAE1126BK/97

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    جهير ديناميكي

    مشغّلات قوية حجم 10 مم لجهير ديناميكي وصوت واضح. ميكروفون وزر رد مضمّنان لمكالمات مريحة.

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    سماعات رأس مع ميكروفون

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    جهير ديناميكي

    تابع التحدث أثناء تشغيل الموسيقى

    • مشغلات حجم 10 مم/ جزء خلفي مغلق
    • سماعة مثبتة في الأذن
    • باللون الأسود
    3 أغطية مطاطية للأذن قابلة للتغيير للحصول على ملاءمة مثالية لجميع أشكال الأذن

    3 أغطية مطاطية للأذن قابلة للتغيير للحصول على ملاءمة مثالية لجميع أشكال الأذن

    مع منحك الخيار بين 3 أحجام لأغطية الأذن القابلة للتغيير تتراوح بين الحجم الصغير والكبير، ستجد بلا أدنى شك الغطاء الذي يجعل سمّاعات أذن Philips ملائمة لأذنيك بشكل مثالي.

    ميكروفون مضمن وزر المكالمات

    ميكروفون مضمن وزر المكالمات

    مع الميكروفون المضمن وزر المكالمات، يمكنك استخدام سماعة رأس Philips هذه للاستماع إلى الموسيقى والرد على المكالمات من هاتفك الجوال. تمتع بالمكالمات الهاتفية بدون استخدام يديك، من خلال استقبال المكالمات وإنهائها بسهولة من سماعة الرأس الخاصة بك.

    كبل طوله 1.2 م مثالي للاستخدام الخارجي

    طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.

    إحكام مثالي داخل الأذن لحجب الضوضاء الخارجية

    تتناسب مشغّلات السمّاعات Super-small مع سمّاعات أذن Philips براحة تامة مع أذنيك. وبفضل هذه الملاءمة الفائقة، يتم عزل الضوضاء الخارجية للحصول على تجربة استماع عالية الحدة.

    كبل مطاطي لتعزيز المتانة

    لتمديد فترة عمل المنتج، تم وضع مطاط ناعم بين سمّاعات الرأس والكبل لحماية توصيل الكبل من التلف الناتج من الطي المتكرر.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      قطر السماعة
      10 ملم
      المقاومة
      32 أوم (+/-20%)
      ملف صوتي
      نحاسي
      الاستجابة للتردد
      20 - 20000  هرتز
      طاقة الإدخال القصوى
      5 مللي واط
      الحساسية
      104 ديسبيل (+/-3 ديسبيل)
      نوع
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      توصيل الكبل
      متوازٍ، تناظري
      طول السلك
      1.2 م
      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      نوع الكبل
      نحاسي
      طبقة الموصل
      مطلية بالكروم

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      39  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      96
      العرض
      26.5  سم
      الوزن الإجمالي
      4.2  كلغ
      الارتفاع
      44.2  سم
      GTIN
      1 48 95229 13021 7
      الوزن الصافي
      1.344  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      2.856  كلغ

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      36.5  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      12  سم
      الارتفاع
      20.3  سم
      الوزن الصافي
      0.336  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.91  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.574  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 13021 4

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      5  سم
      العمق
      2.8  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 13021 0
      الوزن الإجمالي
      0.032  كلغ
      الوزن الصافي
      0.014  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.018  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      12  سم
      العرض
      3.2  سم
      العمق
      2  سم
      الوزن
      0.013  كلغ

    Badge-D2C

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