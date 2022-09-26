هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
3 أغطية مطاطية للأذن قابلة للتغيير للحصول على ملاءمة مثالية لجميع أشكال الأذن
مع منحك الخيار بين 3 أحجام لأغطية الأذن القابلة للتغيير تتراوح بين الحجم الصغير والكبير، ستجد بلا أدنى شك الغطاء الذي يجعل سمّاعات أذن Philips ملائمة لأذنيك بشكل مثالي.
ميكروفون مضمن وزر المكالمات
مع الميكروفون المضمن وزر المكالمات، يمكنك استخدام سماعة رأس Philips هذه للاستماع إلى الموسيقى والرد على المكالمات من هاتفك الجوال. تمتع بالمكالمات الهاتفية بدون استخدام يديك، من خلال استقبال المكالمات وإنهائها بسهولة من سماعة الرأس الخاصة بك.
كبل طوله 1.2 م مثالي للاستخدام الخارجي
طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.
إحكام مثالي داخل الأذن لحجب الضوضاء الخارجية
تتناسب مشغّلات السمّاعات Super-small مع سمّاعات أذن Philips براحة تامة مع أذنيك. وبفضل هذه الملاءمة الفائقة، يتم عزل الضوضاء الخارجية للحصول على تجربة استماع عالية الحدة.
كبل مطاطي لتعزيز المتانة
لتمديد فترة عمل المنتج، تم وضع مطاط ناعم بين سمّاعات الرأس والكبل لحماية توصيل الكبل من التلف الناتج من الطي المتكرر.