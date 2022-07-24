Easylink من Philips لتحكّم سهل

يتميز مكبر الصوت العمودي المذهل هذا بتقنية Easylink من Philips ليمنحك أكبر قدر من الراحة وسهولة الاستخدام. سواء أكنت ترغب في ضبط أوضاع EQ أم صوت الجهير أو الطنين الثلاثي أم إعدادات مستوى الصوت على جهازك أو مكبر الصوت العمودي، لا حاجة إلى استخدام سوى جهاز واحد للتحكّم عن بُعد!