العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز التحكم عن بُعد (مع بطاريات)
- سلك الطاقة
- سناد التثبيت على الجدار
- دليل البدء السريع
- كتيّب الضمانة العالمية
TAB7207/98
صوت غني لكل تفصيل
مكبر صوت عمودي رائع مع قناة 2.1 ومضخم صوت قابل للاتصال لاسلكيًا، لتزويدك بصوت سينمائي بالفعل في غرفة المعيشة. توفّر Dolby Digital Plus صوتًا محيطيًا مذهلاً، كما يسمح لك التويتران الإضافيان بتوسيع نطاق منصة الصوت بشكل إضافي.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميّز مكبر الصوت العمودي هذا بقنوات 2.1 ومضخم صوت باتصال لاسلكي حجم 8 بوصات، لتكون في قلب الحدث، ولتزويدك بصوت محيطي غني وافتراضي بغض النظر عما تشاهده أو تستمع إليه. ستتمكّن من الاستماع إلى كل التفاصيل والانغماس في الموسيقى!
احصل على التجربة السينمائية في منزلك بشكلٍ افتراضي. يستخدم مكبر الصوت العمودي هذا تقنية Dolby Digital Plus ليسمح لك بالانغماس في موجات غامرة من الصوت المحيطي الافتراضي. ويسمح لك الوضوح الفائق والتفاصيل المذهلة بالاندماج في الوسائط بشكلٍ غير مسبوق.
وسِّع نطاق الصوت! يساهم وضع تويترَين إضافيَين على أي من جانبَي مكبر الصوت العمودي في توسيع نطاق الصوت لفصل صوت الآلات الموسيقية بشكل واضح. يمكنك التمييز بينها بسهولة والاستماع إلى كل آلة في الأوركسترا وكأنك في قاعة الحفلات بالفعل!
اختبر الإثارة في الرياضات المباشرة، من راحة منزلك. يغمرك وضع Stadium EQ بضجيج الحشود المحيط، وكأنك في الملعب! تحمّس لكل لحظة حاسمة، وتمكّن من سماع التعليق بوضوح تام.
قم ببث قوائم التشغيل من جهازك المحمول عبر Bluetooth. سيكون صوت وسائطك أغنى وأعمق وأوضح عند سماعها عبر مكبر الصوت العمودي ومضخم الصوت المذهلَين. يمكنك أيضًا الاتصال عبر إدخال الصوت أو الإدخال البصري أو HDMI ARC أو باستخدام محرك USB للموسيقى.
يتميز مكبر الصوت العمودي المذهل هذا بتقنية Easylink من Philips ليمنحك أكبر قدر من الراحة وسهولة الاستخدام. سواء أكنت ترغب في ضبط أوضاع EQ أم صوت الجهير أو الطنين الثلاثي أم إعدادات مستوى الصوت على جهازك أو مكبر الصوت العمودي، لا حاجة إلى استخدام سوى جهاز واحد للتحكّم عن بُعد!
وداعًا لأيام البحث عن أجهزة تحكّم عن بُعد متعددة. يتصل مكبر الصوت العمودي هذا بالتلفزيون لديك عبر HDMI ARC، ما يسمح لك بالتحكّم بمستوى صوت مكبر الصوت العمودي مستخدمًا جهاز التحكّم عن بُعد نفسه الذي تستخدمه للتلفزيون.
الصوت
مكبرات الصوت
إمكانية الاتصال
تنسيقات الصوت المعتمدة
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
تصميم
الأبعاد
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.