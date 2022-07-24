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  • صوت غني لكل تفصيل صوت غني لكل تفصيل صوت غني لكل تفصيل

    مكبر صوت عمودي 2.1 مع مضخم صوت لاسلكي

    TAB7207/98

    صوت غني لكل تفصيل

    مكبر صوت عمودي رائع مع قناة 2.1 ومضخم صوت قابل للاتصال لاسلكيًا، لتزويدك بصوت سينمائي بالفعل في غرفة المعيشة. توفّر Dolby Digital Plus صوتًا محيطيًا مذهلاً، كما يسمح لك التويتران الإضافيان بتوسيع نطاق منصة الصوت بشكل إضافي.

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    مكبر صوت عمودي 2.1 مع مضخم صوت لاسلكي

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    صوت غني لكل تفصيل

    • الحد الأقصى 520 واط
    • مضخم صوت لاسلكي بقناة 2.1
    • Dolby Digital Plus
    • HDMI ARC
    قنوات 2.1. مضخم صوت لاسلكي حجم 8 بوصات لجهير أعمق

    قنوات 2.1. مضخم صوت لاسلكي حجم 8 بوصات لجهير أعمق

    يتميّز مكبر الصوت العمودي هذا بقنوات 2.1 ومضخم صوت باتصال لاسلكي حجم 8 بوصات، لتكون في قلب الحدث، ولتزويدك بصوت محيطي غني وافتراضي بغض النظر عما تشاهده أو تستمع إليه. ستتمكّن من الاستماع إلى كل التفاصيل والانغماس في الموسيقى!

    توفّر Dolby Digital Plus صوتًا سينمائيًا محيطيًا

    توفّر Dolby Digital Plus صوتًا سينمائيًا محيطيًا

    احصل على التجربة السينمائية في منزلك بشكلٍ افتراضي. يستخدم مكبر الصوت العمودي هذا تقنية Dolby Digital Plus ليسمح لك بالانغماس في موجات غامرة من الصوت المحيطي الافتراضي. ويسمح لك الوضوح الفائق والتفاصيل المذهلة بالاندماج في الوسائط بشكلٍ غير مسبوق.

    مكبرا صوت بزاوية لنطاق صوت أوسع

    مكبرا صوت بزاوية لنطاق صوت أوسع

    وسِّع نطاق الصوت! يساهم وضع تويترَين إضافيَين على أي من جانبَي مكبر الصوت العمودي في توسيع نطاق الصوت لفصل صوت الآلات الموسيقية بشكل واضح. يمكنك التمييز بينها بسهولة والاستماع إلى كل آلة في الأوركسترا وكأنك في قاعة الحفلات بالفعل!

    وضع Stadium EQ. تواجد في الملعب من راحة منزلك

    اختبر الإثارة في الرياضات المباشرة، من راحة منزلك. يغمرك وضع Stadium EQ بضجيج الحشود المحيط، وكأنك في الملعب! تحمّس لكل لحظة حاسمة، وتمكّن من سماع التعليق بوضوح تام.

    قم بتوصيل كل مصادرك المفضّلة بسهولة

    قم ببث قوائم التشغيل من جهازك المحمول عبر Bluetooth. سيكون صوت وسائطك أغنى وأعمق وأوضح عند سماعها عبر مكبر الصوت العمودي ومضخم الصوت المذهلَين. يمكنك أيضًا الاتصال عبر إدخال الصوت أو الإدخال البصري أو HDMI ARC أو باستخدام محرك USB للموسيقى.

    Easylink من Philips لتحكّم سهل

    يتميز مكبر الصوت العمودي المذهل هذا بتقنية Easylink من Philips ليمنحك أكبر قدر من الراحة وسهولة الاستخدام. سواء أكنت ترغب في ضبط أوضاع EQ أم صوت الجهير أو الطنين الثلاثي أم إعدادات مستوى الصوت على جهازك أو مكبر الصوت العمودي، لا حاجة إلى استخدام سوى جهاز واحد للتحكّم عن بُعد!

    HDMI ARC. تحكّم بمكبر الصوت العمودي باستخدام جهاز التحكّم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

    وداعًا لأيام البحث عن أجهزة تحكّم عن بُعد متعددة. يتصل مكبر الصوت العمودي هذا بالتلفزيون لديك عبر HDMI ARC، ما يسمح لك بالتحكّم بمستوى صوت مكبر الصوت العمودي مستخدمًا جهاز التحكّم عن بُعد نفسه الذي تستخدمه للتلفزيون.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      تحسين الصوت
      التحكم في الطنين الثلاثي والجهير
      إعدادات معدل الترددات
      • فيلم
      • الموسيقى
      • الصوت
      • الملعب
      التشويه الإجمالي الكلي
      <=10%
      قدرة الإخراج لنظام مكبر الصوت
      الحد الأقصى520 واط / 260 واط RMS

    • مكبرات الصوت

      نطاق تردد مضخّم الصوت
      35 - 150  هرتز
      نوع مضخم الصوت
      • فاعل
      • مضخم صوت لاسلكي
      مقاومة مضخم الصوت
      3  ohm
      عدد قنوات الصوت
      2.1
      عدد مضخمات الصوت
      1
      قطر مضخم الصوت
      8 بوصات
      نطاق تردد مكبر الصوت العمودي
      150 - 20k  هرتز
      معاوقة مكبر الصوت العمودي
      8,0  ohm
      المشغلات الأمامية
      • 2 بنطاق كامل (يسار+يمين)
      • توتران (يسار+يمين)
      تغليفة مضخم الصوت الخارجية
      عاكس للجهير

    • إمكانية الاتصال

      Bluetooth
      جهاز استقبال
      إصدار Bluetooth
      5.0
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • دعم الإقران المتعدد
      • صيغة البث: SBC
      EasyLink ‏(HDMI-CEC)
      نعم
      تشغيل USB
      نعم
      منفذ إدخال الصوت
      1‏x ‏3,5 مم
      إدخال بصري عدد 1
      نعم
      إخراج HDMI ‏(ARC) عدد 1
      نعم
      معيار DLNA
      لا
      المنزل الذكي
      غير متوفرة
      اتصال مكبر الصوت لاسلكيًا
      مضخّم الصوت

    • تنسيقات الصوت المعتمدة

      Bluetooth
      SBC
      HDMI ARC
      • نظام Dolby الرقمي
      • Dolby Digital plus
      • LPCM 2ch
      USB
      • MP3
      • WAV
      • FLAC
      بصري
      • نظام Dolby الرقمي
      • LPCM 2ch

    • الكرتونة الخارجية

      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      2
      GTIN
      1 48 95229 12771 2

    • الملاءمة

      EasyLink ‏(HDMI-CEC)
      • قناة إرجاع الصوت
      • تعيين إدخال الصوت التلقائي
      • وضع الاستعداد بكبسة زر واحدة
      جهاز تحكم عن بُعد
      نعم
      الوضع الليلي
      لا

    • الطاقة

      مصدر الطاقة للوحدة الرئيسية
      100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
      تزويد الطاقة لمضخم الصوت
      100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد لمضخم الصوت
      < 0.5 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد للوحدة الرئيسية
      < 0,5  واط
      وضع الاستعداد التلقائي
      نعم

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      18.5  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      أفقيًا
      العرض
      46  سم
      العمق
      97  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 12771 5
      الوزن الإجمالي
      8.64  كلغ
      الوزن الصافي
      7.139  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.501  كلغ

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • جهاز التحكم عن بُعد (مع بطاريات)
      • سلك الطاقة
      • سناد التثبيت على الجدار
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب الضمانة العالمية

    • تصميم

      اللون
      أسود
      قابل للتركيب على الحائط
      نعم

    • الأبعاد

      الوحدة الرئيسية (العرض×الارتفاع×العمق)
      800 x‏ 65 x‏ 106  ملليمترًا
      وزن الوحدة الرئيسية
      2.1  كلغ
      مضخم الصوت (العرض×الارتفاع×العمق)
      150 x‏ 400 x‏ 300  ملليمترًا
      وزن مضخم الصوت
      4,74  كلغ

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • جهاز التحكم عن بُعد (مع بطاريات)
    • سلك الطاقة
    • سناد التثبيت على الجدار
    • دليل البدء السريع
    • كتيّب الضمانة العالمية
    Badge-D2C

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