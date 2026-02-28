صوت استيريو من دون تشويش. قناتان 2.0، بقدرة قصوى 60W

إذا كنت تبحث عن مكبر صوت شريطي يقدم صوتاً واضحاً عبر قناتين 2.0، فهذا الخيار يستحق اهتمامك بفضل جودته وأدائه الممتاز مقابل السعر. ارفع مستوى الصوت من دون تشويش، لتزيد من حدة الإثارة من دون أن تفوّت أي حوار.