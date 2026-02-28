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مكبر صوت استيريو عمودي 2.0 محسّن

TAB4000/98

سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.

هل ترغب في مكبر صوت عمودي يُحسّن تجربة مشاهدة التلفزيون لديك؟ إليك الخيار الأمثل، حيث يمكنك توقع جودة صوت عالية وصوت ستيريو مُحسّن في منزلك، بسعرٍ في متناول الجميع.

عرض جميع المزايا

سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.

  • قناة 2.0

  • إخراج RMS‏ 60 واط كحد أقصى/30 واط

  • HDMI-ARC

  • ‎5.4 Bluetooth®‎

صوت استيريو من دون تشويش. قناتان 2.0، بقدرة قصوى 60W

صوت استيريو من دون تشويش. قناتان 2.0، بقدرة قصوى 60W

إذا كنت تبحث عن مكبر صوت شريطي يقدم صوتاً واضحاً عبر قناتين 2.0، فهذا الخيار يستحق اهتمامك بفضل جودته وأدائه الممتاز مقابل السعر. ارفع مستوى الصوت من دون تشويش، لتزيد من حدة الإثارة من دون أن تفوّت أي حوار.

Bluetooth 5.4 لاستقرار صوتي محسّن

Bluetooth 5.4 لاستقرار صوتي محسّن

استمتع بصوت أفضل مع المحتوى الصوتي الذي تبثه عبر أجهزتك المحمولة المفضلة. يتيح الاتصال السهل عبر Bluetooth 5.4 مزامنة أفضل للصوت، لبث سلس مع تأخير أقل.

مزامنة واتصالات سلسة عبر HDMI-ARC

وسّع آفاق الصوت مع مكبر الصوت الشريطي هذا. بفضل اتصال HDMI-ARC متعدد الاستخدامات، يمكنك مزامنته بسلاسة مع الأجهزة الأخرى من دون فوضى الكابلات المتعددة.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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