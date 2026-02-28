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TAB4000/98
سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
هل ترغب في مكبر صوت عمودي يُحسّن تجربة مشاهدة التلفزيون لديك؟ إليك الخيار الأمثل، حيث يمكنك توقع جودة صوت عالية وصوت ستيريو مُحسّن في منزلك، بسعرٍ في متناول الجميع.
قناة 2.0
إخراج RMS 60 واط كحد أقصى/30 واط
HDMI-ARC
5.4 Bluetooth®
إذا كنت تبحث عن مكبر صوت شريطي يقدم صوتاً واضحاً عبر قناتين 2.0، فهذا الخيار يستحق اهتمامك بفضل جودته وأدائه الممتاز مقابل السعر. ارفع مستوى الصوت من دون تشويش، لتزيد من حدة الإثارة من دون أن تفوّت أي حوار.
استمتع بصوت أفضل مع المحتوى الصوتي الذي تبثه عبر أجهزتك المحمولة المفضلة. يتيح الاتصال السهل عبر Bluetooth 5.4 مزامنة أفضل للصوت، لبث سلس مع تأخير أقل.
وسّع آفاق الصوت مع مكبر الصوت الشريطي هذا. بفضل اتصال HDMI-ARC متعدد الاستخدامات، يمكنك مزامنته بسلاسة مع الأجهزة الأخرى من دون فوضى الكابلات المتعددة.
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