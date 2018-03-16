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  • قهوة بمذاق رائع، ومُعدّة بسهولة بحسب ذوقك قهوة بمذاق رائع، ومُعدّة بسهولة بحسب ذوقك قهوة بمذاق رائع، ومُعدّة بسهولة بحسب ذوقك

    Saeco PicoBaristo Deluxe آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية الممتازة

    SM5573/10

    قهوة بمذاق رائع، ومُعدّة بسهولة بحسب ذوقك

    اكتشف عالم القهوة من خلال وصفات شائعة مثل الإسبريسو والكابوتشينو، أو من خلال مشروبات القهوة المميّزة مثل الأميريكانو أو الإسبريسو ماكياتو

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco PicoBaristo Deluxe آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية الممتازة

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    قهوة بمذاق رائع، ومُعدّة بسهولة بحسب ذوقك

    • 13 نوعًا
    • إبريق الحليب المضمّن المتميّز
    • واجهة من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • كطحنة قابلة للضبط بـ 12 خطوة
    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    إن مطاحن القهوة لدينا مصنوعة من سيراميك عالي التقنية: يتم طحن حبوب القهوة الطازجة بلطف، من دون خطر ارتفاع حرارة الجهاز، ما يتيح استخراج كل النكهات والروائح الغنية، وتقديم مذاق قهوة أرقى لما لا يقل عن 20000 كوب.

    شارة CSA: تستخلص Saeco أفضل ما في حبوب القهوة

    شارة CSA: تستخلص Saeco أفضل ما في حبوب القهوة

    تُتيح لك تقنية Saeco استخلاص أفضل النكهات من حبوب القهوة المفضلة لديك، لتستمتع برائحة غنية ومذاق أصيل (يتنوّع بين التحميص والشوكولاته والبندق والفواكه والزهور والتوابل)

    تحضير سريع مع غلاية مياه عالية الأداء

    تحضير سريع مع غلاية مياه عالية الأداء

    تتطلب القهوة المثالية درجات حرارة مثالية. تم تصنيع نظام Thermoblock العالي الأداء من ألومنيوم خفيف الوزن وبنية من الفولاذ المقاوم للصدأ، بحيث يبلغ بسرعة درجات الحرارة المثلى.

    مُزود بتقنية AquaClean لتحضير ما يصل إلى 5000* كوب من دون الحاجة لإزالة الترسبات الكلسية

    مُزود بتقنية AquaClean لتحضير ما يصل إلى 5000* كوب من دون الحاجة لإزالة الترسبات الكلسية

    AquaClean هو فلتر المياه المصمَّم لتعزيز جودة قهوتك عن طريق تنقية المياه. وهو يمنع أيضًا تراكم الترسبات الكلسية في دائرة المياه داخل آلة القهوة، فتتمكن بالتالي من تحضير ما يصل إلى 5000* كوب من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية عند استبدال الفلتر بانتظام.

    LattePerfetto لرغوة حليب كثيفة وقوامٍ ناعمٍ

    LattePerfetto لرغوة حليب كثيفة وقوامٍ ناعمٍ

    تقلّل تقنية LattePerfetto حجم مسام رغوة الحليب وتنتج رغوة كثيفة ذات قوامٍ ناعمٍ لمشروبات القهوة المعتمدة على الحليب. وتضمن الهندسة الدقيقة لنظام إعداد الرغوة درجة حرارة مثالية ونسبة ممتازة بين الرغوة والحليب.

    تضمن لك وحدة التخمير القابلة للفك راحة البال من حيث النظافة المرئية

    تضمن لك وحدة التخمير القابلة للفك راحة البال من حيث النظافة المرئية

    تضمن لك وحدة التخمير القابلة للفك راحة البال من حيث النظافة المرئية. بخلاف ذلك، توفر وحدة التخمير Saeco تنظيفًا تلقائيًا باستخدام أقراص التنظيف المتخصصة.

    12 نوعًا من أشهر أنواع المشروبات في العالم بضغطة واحدة

    12 نوعًا من أشهر أنواع المشروبات في العالم بضغطة واحدة

    اكتشف عالم القهوة من خلال وصفات معروفة مثل الإسبريسو والكابوتشينو، وأيضًا من خلال مشروبات القهوة المميّزة مثل الأميريكانو أو الإسبريسو ماكياتو.

    4 ملفات تعريف: بكل بساطة، احفظ تفضيلات الطعم الخاصة بك

    4 ملفات تعريف: بكل بساطة، احفظ تفضيلات الطعم الخاصة بك

    يمكن حفظ التفضيلات المخصصة للجميع في ما يصل إلى 4 ملفات تعريف المستخدمين من خلال الشاشة الملائمة.

    تعمل وظيفة التنظيف السريع للحليب على تنظيف فوهة الحليب بالمياه الساخنة

    تعمل وظيفة التنظيف السريع للحليب على تنظيف فوهة الحليب بالمياه الساخنة

    لضمان مستوى جيد من النظافة، توفر الآلة وظيفة التنظيف السريع للحليب: بعد تحضير المشروبات، يتم تنظيف فوهة الحليب بالمياه الساخنة.

    شاشة متطورة ورموز تعمل باللمس للوصول السريع إلى مشروباتك

    الوصول بضغطة واحدة إلى 7 وصفات قهوة وملفات تعريف المستخدمين للاستمتاع بتجربة سلسة. حضّر قهوتك بطريقتك المفضلة من خلال تخصيص الحجم أو درجة الحرارة أو النكهة أو القوة وغيرها.

    CaféDuo: حضّر حصتين من أي وصفة قهوة واستمتع بهما

    حضّر حصة واحدة أو مزدوجة من مشروبات القهوة المختلفة واستمتع بها بضغطة واحدة.

    المواصفات التقنية

    • التخصيص

      إعدادات قوة النكهة
      5
      إعدادات المطحنة
      12
      مدة تحضير القهوة والحليب
      قابلة للتعديل
      تحكم بالنكهة قبل التخمير
      نعم
      ملفات تعريف المستخدمين
      4
      إعدادات درجة الحرارة
      المرحلة الثالثة

    • مجموعة متنوعة

      المشروبات
      • إسبرسو
      • القهوة
      • أميريكانو
      • إسبرسو دابل
      • ريسترتو
      • كافيه كريما
      • ماء ساخن
      • إسبريسو لونجو
      • كابوتشينو
      • لاتيه ماكياتو
      • إزباد الحليب
      • كافيه أو ليه
      • إسبرسو ماكياتو
      • ميلانج
      خيار استخدام مسحوق القهوة
      نعم
      كوب مزدوج
      نعم
      كوب حليب مزدوج
      لا

    • ميزات أخرى

      Gusto perfetto
      نعم
      مجموعة تخمير قابلة للفك
      نعم
      الشطف التلقائي وإزالة الترسبات الكلسية مع توجيهات
      نعم
      زر التشغيل / إيقاف التشغيل الرئيسي
      نعم
      غلاية تسخين سريع
      نعم

    • الملحقات

      مشمول
      • ملعقة قياس
      • شريط اختبار عسر المياه
      • فرشاة تنظيف
      • شحم مجموعة التخمير
      • فلتر AquaClean

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      230  V
      طول سلك الطاقة
      >100  cm
      بلد المنشأ
      رومانيا
      التردد
      50  Hz
      سعة إبريق الحليب
      0,5  l
      سعة وعاء المخلفات
      15  servings
      خزان مياه ذو سعة
      1.8  l
      سعة حبوب القهوة
      250  g
      وزن المنتج
      9.1  kg
      حاوية المخلفات
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      خزان المياه
      الوصول من الأعلى
      ارتفاع الكوب الأقصى
      152  mm
      توافق الفلتر
      AquaClean
      أبعاد المنتج
      ‎221 x 340 x 430  mm

    • التصميم

      اللون
      فولاذ مقاوم للصدأ وأسود

    • المواصفات العامّة

      ذوبان الحليب
      • إبريق الحليب المضمّن
      • تنظيف سريع للحليب
      سهولة التنظيف والصيانة
      متوافقة مع فلتر AquaClean
      تخصيص لكل مشروب
      • إمكانية ضبط حدة القهوة
      • حجم كوب قابل للتعديل
      • درجة حرارة قابلة للضبط
      سهولة الاستخدام وراحة تامة
      قمع قابلة للفك
      وظائف مميزة
      خيار القهوة المطحونة
      نوع الإبريق
      إبريق متميّز
      نوع الشاشة
      LCD

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك ABS

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      ملصق الطاقة
      التصنيف أ
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      < 0,5  W

    Badge-D2C

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    • يعتمد العدد الفعلي للأكواب على نوع القهوة المختارة وأنماط الشطف والتنظيف
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