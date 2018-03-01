SCH550/20
درجة حرارة دقيقة
يشكّل ميزان الحرارة الرقمي لحمام الطفل وغرفته من Philips Avent طريقة مريحة لمراقبة درجة الحرارة في غرفة الطفل وحمامه. وقد تم تصميمه واختباره أيضًا على شكل لعبة يمكن للطفل أن يلهو بها بطريقة آمنة ومسلية أثناء الاستحمام.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم اختبار المنتجات المتوافقة مع معايير الألعاب بدقة تامة للتأكد من أنها تراعي المعايير كلها ومن أنها آمنة تماماً.
تم تصميمه كلعبة آمنة ومسلية للأطفال مهما كان عمرهم ليلعبوا بها أثناء الاستحمام.
يسمح لك ميزان حرارة حمام الطفل وغرفته بتحديد درجة الحرارة المثالية لحمام الطفل وغرفته. سيكون الطفل أكثر راحة في الحمام إذا كانت درجة حرارة المياه تتراوح بين 36.5 درجة مئوية و 38 درجة مئوية. فدرجة الحرارة التي تصل إلى 39 درجة مئوية وما فوق ستكون شديدة السخونة وقد تحرق بشرة الطفل! كما يكون الأطفال أكثر راحة أثناء النوم عندما تكون درجة حرارة الغرفة حوالي 18 درجة مئوية.
الملحقات
الطاقة
المواصفات الفنية
مراحل التنمية
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