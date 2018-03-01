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  • درجة حرارة دقيقة درجة حرارة دقيقة درجة حرارة دقيقة

    Philips Avent على شكل زهرة زرقاء

    SCH550/20

    التصنيف الإجمالي / 5
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    درجة حرارة دقيقة

    يشكّل ميزان الحرارة الرقمي لحمام الطفل وغرفته من Philips Avent طريقة مريحة لمراقبة درجة الحرارة في غرفة الطفل وحمامه. وقد تم تصميمه واختباره أيضًا على شكل لعبة يمكن للطفل أن يلهو بها بطريقة آمنة ومسلية أثناء الاستحمام.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent على شكل زهرة زرقاء

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    متوافق مع كافة معايير الألعاب والسلامة

    متوافق مع كافة معايير الألعاب والسلامة

    تم اختبار المنتجات المتوافقة مع معايير الألعاب بدقة تامة للتأكد من أنها تراعي المعايير كلها ومن أنها آمنة تماماً.

    آمن ومسلٍّ

    آمن ومسلٍّ

    تم تصميمه كلعبة آمنة ومسلية للأطفال مهما كان عمرهم ليلعبوا بها أثناء الاستحمام.

    قياس دقيق لحرارة الحمام والحمام أو الغرفة

    يسمح لك ميزان حرارة حمام الطفل وغرفته بتحديد درجة الحرارة المثالية لحمام الطفل وغرفته. سيكون الطفل أكثر راحة في الحمام إذا كانت درجة حرارة المياه تتراوح بين 36.5 درجة مئوية و 38 درجة مئوية. فدرجة الحرارة التي تصل إلى 39 درجة مئوية وما فوق ستكون شديدة السخونة وقد تحرق بشرة الطفل! كما يكون الأطفال أكثر راحة أثناء النوم عندما تكون درجة حرارة الغرفة حوالي 18 درجة مئوية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      دليل المستخدم
      نعم

    • الطاقة

      نوع البطارية
      LR44
      عدد البطاريات
      2
      قابلة للفك/قابلة للاستبدال
      نعم

    • المواصفات الفنية

      نطاق حرارة التشغيل
      10-45  درجة مئوية
      متوافق مع معايير
      EN 71, ASTM F963-96a الفنيّة
      الدقة
      +/-1  درجة مئوية

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر
      • الأطفال بين 6 و12 شهراً

    Badge-D2C

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