قياس دقيق لحرارة الحمام والحمام أو الغرفة

يسمح لك ميزان حرارة حمام الطفل وغرفته بتحديد درجة الحرارة المثالية لحمام الطفل وغرفته. سيكون الطفل أكثر راحة في الحمام إذا كانت درجة حرارة المياه تتراوح بين 36.5 درجة مئوية و 38 درجة مئوية. فدرجة الحرارة التي تصل إلى 39 درجة مئوية وما فوق ستكون شديدة السخونة وقد تحرق بشرة الطفل! كما يكون الأطفال أكثر راحة أثناء النوم عندما تكون درجة حرارة الغرفة حوالي 18 درجة مئوية.