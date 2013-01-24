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ناعم ودقيق
يساعدك على قياس درجة حرارة الطفل من دون إزعاجه. ويستخدم ميزان الحرارة على شكل عضّاضة التسنين SCH540/00 الحاجب الواقي نفسه والحلمة نفسها التي تستخدمها عضّاضة التسنين ذات التدفق الحر من AVENT لتسهيل الانتقال من عضّاضة تسنين إلى قياس الحرارة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعم ودقيق
يساعدك على قياس درجة حرارة الطفل من دون إزعاجه. ويستخدم ميزان الحرارة على شكل عضّاضة التسنين SCH540/00 الحاجب الواقي نفسه والحلمة نفسها التي تستخدمها عضّاضة التسنين ذات التدفق الحر من AVENT لتسهيل الانتقال من عضّاضة تسنين إلى قياس الحرارة.
ناعم ودقيق
يساعدك على قياس درجة حرارة الطفل من دون إزعاجه. ويستخدم ميزان الحرارة على شكل عضّاضة التسنين SCH540/00 الحاجب الواقي نفسه والحلمة نفسها التي تستخدمها عضّاضة التسنين ذات التدفق الحر من AVENT لتسهيل الانتقال من عضّاضة تسنين إلى قياس الحرارة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعم ودقيق
يساعدك على قياس درجة حرارة الطفل من دون إزعاجه. ويستخدم ميزان الحرارة على شكل عضّاضة التسنين SCH540/00 الحاجب الواقي نفسه والحلمة نفسها التي تستخدمها عضّاضة التسنين ذات التدفق الحر من AVENT لتسهيل الانتقال من عضّاضة تسنين إلى قياس الحرارة.
يساعد طفلك على التكيّف مع الشكل.
يقيس ميزان الحرارة من Philips AVENT بشكل دقيق ومريح درجة حرارة جسم طفلك تحت اللسان أو الإبط أو من باب البدن.
تحوّل سهل من لهّاية إلى ميزان حرارة.
الطاقة
المواصفات التقنية
الملحقات
المواصفات التقنية
الراحة
الراحة