SCF798/01
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن الجزء الأسفل من القشّة مثني لتصل القشّة بسهولة إلى السائل، ممّا يسمح بالشرب بالوضعية الطبيعية.
تم تزويد القشّة بصمام مضمّن مانع للتسرّب لتجنب انسكاب السوائل. أمّا الغطاء القلّاب للقشّة فيحميها ويمنع التسرّب أثناء التنقل.
يمكن تجميع كوب Bendy المزوّد بقشّة من Philips Avent وفكّه بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل كل القطع في الجلاية لراحة قصوى.
يسمح كوب Bendy المزوّد بقشّة من Philips Avent بنمو صحي لفم طفلك ويمرّن عضلات الفم فيجعلها أقوى.* وقد تم تطويره بمساعدة الخبراء ليكون أفضل كوب نقدّمه مع قشّة.*
يتميّز الكوب سعة 10 أونصات بحجم مثالي لتزويد طفلك بكمية المياه الكافية لجسمه طوال اليوم وفي أوقات نشاطه. وبفضل تصميم الغطاء القلّاب، تبقى القشّة نظيفة أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يسهل على الطفل حمل الكوب والإمساك به بيديه الصغيرتَين بفضل التصميم ذات المنحنيات والمقاوم للانزلاق، ليتمكّن طفلك بالتالي من تطوير مهارات الشرب بثقة واستقلالية.
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