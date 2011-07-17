SCF766/00
لإبقاء المشروبات على درجة الحرارة المناسبة لفترة أطول
يحافظ الكوب المزوّد بقشة والمعزول SCF766/00 من Avent على المشروب ساخنًا/باردًا لفترة أطول، ليستمتع الطفل بشكل أفضل بمشروبه/مشروبها! فهو مانع للتسرب ويسهل على الطفل استخدامه بمفرده بفضل غطائه الفريد الذي يفتح بالدوران.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
.
إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.
إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.
بلد المنشأ
محتويات العبوة
مراحل التنمية
أبعاد المنتج ووزنه
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.