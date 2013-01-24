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صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً
يتميّز الكوب مع القمع SCF754/00 من Avent بتدفق سريع وهو مثالي للأطفال الكثيري الحركة. يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يأتي الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي ذكي لربطه بالحزام أو عربة الأطفال
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً
يتميّز الكوب مع القمع SCF754/00 من Avent بتدفق سريع وهو مثالي للأطفال الكثيري الحركة. يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يأتي الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي ذكي لربطه بالحزام أو عربة الأطفال
صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً
يتميّز الكوب مع القمع SCF754/00 من Avent بتدفق سريع وهو مثالي للأطفال الكثيري الحركة. يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يأتي الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي ذكي لربطه بالحزام أو عربة الأطفال
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صمام مانع للتسرب يُبقي الكوب نظيفاً دائماً
يتميّز الكوب مع القمع SCF754/00 من Avent بتدفق سريع وهو مثالي للأطفال الكثيري الحركة. يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ومع ذلك يسهل الشرب منه. يأتي الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي ذكي لربطه بالحزام أو عربة الأطفال
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إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.
إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.
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الوزن والأبعاد
الوزن والأبعاد