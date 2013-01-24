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تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
مجموعة الأوعية SCF708/00 من Philips Avent للأطفال الصغار لمراحل نمو طفلك
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
مجموعة الأوعية SCF708/00 من Philips Avent للأطفال الصغار لمراحل نمو طفلك
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
مجموعة الأوعية SCF708/00 من Philips Avent للأطفال الصغار لمراحل نمو طفلك
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
مجموعة الأوعية SCF708/00 من Philips Avent للأطفال الصغار لمراحل نمو طفلك
بلد المنشأ
المحتويات
الوزن والأبعاد
سهولة الاستخدام