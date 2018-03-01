مصطلحات البحث

AR
EN
  • مثالية لحديثي الولادة مثالية لحديثي الولادة مثالية لحديثي الولادة

    Philips Avent رضّاعة للأطفال

    SCF699/17

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    مثالية لحديثي الولادة

    توفّر رضّاعة Natural بسعة أونصتين كمية الطعام المثالية للأطفال الحديثي الولادة. فهي مصممة بحلمة التدفق الأول وتتميّز بمعدل تدفق أبطأ ويمكن التحكّم به أكثر. وتشبه الحلمة الطرية الثدي إلى حد كبير بتصميمها غير الأملس والعريض.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent رضّاعة للأطفال

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل رضّاعات الأطفال Natural

    مثالية لحديثي الولادة

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    • 1 رضّاعة Natural
    • 2 أونصات/60 مل
    • حلمة التدفق الأول
    • على شكل حلمة Natural
    حلمة للتدفق الأبطأ

    حلمة للتدفق الأبطأ

    يؤمّن حجم الفتحة الأصغر معدل تدفق يمكن التحكّم به أكثر خصيصًا للأطفال الذين يشربون الحليب بشكل أبطأ من غيرهم. وتشكّل حلمة التدفق الأول Natural معدل التدفق الأمثل لبدء إطعام طفلك بالرضّاعة.

    رضّاعة أصغر حجمًا سعة 2 أنوصة/60 مل مصممة لحديثي الولادة

    رضّاعة أصغر حجمًا سعة 2 أنوصة/60 مل مصممة لحديثي الولادة

    رضّاعة أصغر حجمًا للمساعدة في ضمان الكمية المناسبة لمعدة طفلك الأصغر

    حلمة ناعمة وحُبَيبية

    حلمة ناعمة وحُبَيبية

    تشبه الحلمة الثدي إلى حد كبير بتصميمها الأطرى وغير الأملس.

    نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

    نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

    يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

    التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).

    بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

    بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

    تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

    تتوفر بأحجام مختلفة

    تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Natural بـ 4 أحجام: أونصتان/60 مل و4 أونصات/125 مل و9 أونصات/260 مل و11 أونصة/330 مل. تتوفر كل الرضّاعات في حزم فردية ومتعددة.

    تتوافق مع مجموعة Philips Avent

    تتوافق رضّاعة Philips Avent من نوع Natural مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. لذا، نوصيك باستخدام الرضّاعات من نوع Natural مع حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • شكل مريح
      • عنق عريض

    • المادة

      خالية من مادة BPA*
      نعم
      الزجاجة
      • بولي بروبيلين
      • خالٍ من مادة BPA*
      حلمة
      • خالٍ من مادة BPA*
      • سيليكون

    • محتويات العبوة

      رضّاعة الأطفال
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      سهولة الاستخدام
      • Easy to assemble
      • Easy to clean
      • Dishwasher & microwave safe

    • الزجاجة

      المادة
      خالٍ من مادة BPA*
      السعة
      2 أونصات/60 مل

    • الوظائف

      رضاعة
      الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
      حلمة
      • Unique comfort petals
      • Advanced anti-colic system
      • Extra soft and flexible nipple
      • Natural latch on

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.