SCF699/17
مثالية لحديثي الولادة
توفّر رضّاعة Natural بسعة أونصتين كمية الطعام المثالية للأطفال الحديثي الولادة. فهي مصممة بحلمة التدفق الأول وتتميّز بمعدل تدفق أبطأ ويمكن التحكّم به أكثر. وتشبه الحلمة الطرية الثدي إلى حد كبير بتصميمها غير الأملس والعريض.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يؤمّن حجم الفتحة الأصغر معدل تدفق يمكن التحكّم به أكثر خصيصًا للأطفال الذين يشربون الحليب بشكل أبطأ من غيرهم. وتشكّل حلمة التدفق الأول Natural معدل التدفق الأمثل لبدء إطعام طفلك بالرضّاعة.
رضّاعة أصغر حجمًا للمساعدة في ضمان الكمية المناسبة لمعدة طفلك الأصغر
تشبه الحلمة الثدي إلى حد كبير بتصميمها الأطرى وغير الأملس.
يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.
تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.
تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).
تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.
تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Natural بـ 4 أحجام: أونصتان/60 مل و4 أونصات/125 مل و9 أونصات/260 مل و11 أونصة/330 مل. تتوفر كل الرضّاعات في حزم فردية ومتعددة.
تتوافق رضّاعة Philips Avent من نوع Natural مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. لذا، نوصيك باستخدام الرضّاعات من نوع Natural مع حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط.
تصميم
المادة
محتويات العبوة
سهولة الاستخدام
الزجاجة
الوظائف
مراحل التنمية
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