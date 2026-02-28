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تم إيقافه

Philips Aventرضّاعة Natural للأطفال

SCF693/37

سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

عرض جميع المزايا

التقام الحلمة بطريقة طبيعية

سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

  • 3 رضّاعات

  • 9 أونصة/260 ملليلتر

  • حلمة تدفق بطيء

  • شهر واحد أو أكثر

التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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إخلاء المسؤولية

  1. 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011