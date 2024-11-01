SCF683/67
خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب
صُممت رضّاعة SCF683/67 من Philips Avent لتكون لطيفة على لثة الطفل وهي مزوّدة بقمع طري للشرب مقاوم للتسرّب.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك توصيل المقابض التي يسهل الإمساك بها برضّاعة Philips Avent.
تحويل الرضّاعة من خلال استبدال، بكل بساطة، الحلمة بالقمع الطري للشرب المانع للتسرب
يمكنك توصيل المقابض التي يسهل الإمساك بها بالرضّاعة لمساعدة الطفل على الشرب بمفرده
استبدال الحلمة بالقمع الطري للشرب المانع للتسرب - مصمم ليكون لطيفاً على لثة طفلك
تصميم
المادة
محتويات العبوة
الزجاجة
مراحل التنمية
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