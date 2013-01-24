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Avent SCF666/18

SCF666/18
Avent
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    Avent SCF666/18

    SCF666/18

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent SCF666/18

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent SCF666/18

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    مراجعة كل classic-plus-baby-bottles

      مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

      مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

      يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**

      يسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل

      يسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل

      أثناء رضاعة طفلك، تنثني الشفة الفريدة على حلمة Avent للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل. وبالتالي يتحكم طفلك في تدفق الحليب تمامًا كالرّضاعة الطبيعية.

      تتوفر الحلمات بـ 5 معدلات تدفق مختلفة

      تتوفر الحلمات بـ 5 معدلات تدفق مختلفة

      تتوفر الحلمات ب 5 معدلات تدفق مختلفة.

      هذه الرضّاعة مصنوعة من مواد PES الخالية من مادة الBPA

      هذه الرضّاعة مصنوعة من مواد PES الخالية من مادة الBPA

      ثلاثة مكونات فقط لتسهيل تنظيفها

      تتكوّن الرضّاعة من Philips Avent من ثلاثة مكونات فقط لتسهيل التنظيف كما تتكوّن من غطاء مستدير لتخزينها ونقلها بطريقة تضمن نظافتها. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية تمت فيها مقارنة تصميم رضّاعة Philips Avent مع تصميم رضّاعة تحمل علامة تجارية رائدة أخرى على مدى 12 شهرًا. وقد تبيّن أن رضى الأمهات من ناحية سهولة التنظيف (p=0.04) وسهولة التجميع (p=0.02) أفضل بكثير عندما يتعلق الأمر برضّاعة Philips Avent.

      مواد PES عسلية اللون خالية من مادة الBPA لتأمين متانة إضافية

      هذه الرضّاعة الخالية من مادة الBPA (خالية من مادة بيسفينول أ) مصنوعة من مواد PES عسلية اللون لتأمين متانة إضافية

      المواصفات التقنية

      • الرضّاعة

        السعة
        • 330  أونصة
        • 330  أونصة

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