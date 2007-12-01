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  • لإطعام صحي ونشط لإطعام صحي ونشط لإطعام صحي ونشط

    Philips Avent Airflex رضّاعة Classic للأطفال

    SCF643/17

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    لإطعام صحي ونشط

    تستخدم رضّاعة Avent Airflex من Philips حلمة Avent Airflex الفريدة التي تروّج للرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والرضّاعة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent Airflex رضّاعة Classic للأطفال

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    لإطعام صحي ونشط

    مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

    • رضّاعة
    • 9 أونصة/260 ملليلتر
    • حلمة تدفق بطيء
    • شهر واحد أو أكثر
    من السهل الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية

    من السهل الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية

    تقوم الحلمة ذات شكل الثدي العريضة بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة القنينة والرضاعة الطبيعية.

    صمام Airflex المضمّن

    صمام Airflex المضمّن

    تستخدم رضّاعة Avent Airflex صمام Airflex الذي يعمل مع حركة رضاعة الطفل الطبيعية.

    مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

    مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

    أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين والذين يتم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية. (www.philips.com/Avent).

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • سهولة التجميع
      • سهل التنظيف
      • سهولة الحمل
      • عنق عريض

    • محتويات العبوة

      قنينة رضاعة Airflex سعة 260 ملليلتر/ 9 بوصات
      1  قطعة

    • الزجاجة

      السعة
      260  أونصة
      المادة
      متينة للغاية

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر

    Badge-D2C

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