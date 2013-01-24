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نظام واحد - خيارات عدة
VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه لتخزين الطعام وحليب الثدي وإطعامه لطفلك. يتلاءم وكل مضخات الثدي وحلمات الرضاعة AVENT من Philips. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نظام واحد - خيارات عدة
VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه لتخزين الطعام وحليب الثدي وإطعامه لطفلك. يتلاءم وكل مضخات الثدي وحلمات الرضاعة AVENT من Philips. إكتشف كلّ المميزات
نظام واحد - خيارات عدة
VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه لتخزين الطعام وحليب الثدي وإطعامه لطفلك. يتلاءم وكل مضخات الثدي وحلمات الرضاعة AVENT من Philips. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نظام واحد - خيارات عدة
VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً، مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه لتخزين الطعام وحليب الثدي وإطعامه لطفلك. يتلاءم وكل مضخات الثدي وحلمات الرضاعة AVENT من Philips. إكتشف كلّ المميزات
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