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Philips Aventكوب للأطفال

SCF604/11

النظافة أثناء التنقل

يتيح كوب Philips Avent هذا تدفقًا أسرع، ما يُعدّ مثاليًا للأطفال الكثيري الحركة. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. هذا الكوب مزوّد بغطاء قلاّب ومشبك جانبي ذكي لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال.

عرض جميع المزايا

مانع للتسرب، تدفق أسرع

النظافة أثناء التنقل

  • سعة 340 مل

  • مع قمع رياضي للأطفال بدءاً من 18 شهراً

قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.

تدفق أسرع وقمع مقاوم للعضّ

تدفق أسرع وقمع مقاوم للعضّ

تم تصميم القمع بحيث يكون مقاوماً للعضّ ويتيح تدفقاً أسرع، وتكون سعة الكوب أكبر للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية من العمر الكثيري الحركة

غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه للمحافظة على نظافة القمع

غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه للمحافظة على نظافة القمع

يساعدك دائماً الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على الاطمئنان إلى نظافة القمع في المنزل وأثناء التنقل.

المواصفات التقنية

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