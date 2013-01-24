الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Philips Avent

كوب للأطفال

SCF604/11
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • النظافة أثناء التنقل النظافة أثناء التنقل النظافة أثناء التنقل
    -{discount-value}

    Philips Avent كوب للأطفال

    SCF604/11
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    النظافة أثناء التنقل

    يتيح كوب Philips Avent هذا تدفقًا أسرع، ما يُعدّ مثاليًا للأطفال الكثيري الحركة. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. هذا الكوب مزوّد بغطاء قلاّب ومشبك جانبي ذكي لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب للأطفال

    النظافة أثناء التنقل

    يتيح كوب Philips Avent هذا تدفقًا أسرع، ما يُعدّ مثاليًا للأطفال الكثيري الحركة. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. هذا الكوب مزوّد بغطاء قلاّب ومشبك جانبي ذكي لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات

    النظافة أثناء التنقل

    يتيح كوب Philips Avent هذا تدفقًا أسرع، ما يُعدّ مثاليًا للأطفال الكثيري الحركة. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. هذا الكوب مزوّد بغطاء قلاّب ومشبك جانبي ذكي لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب للأطفال

    النظافة أثناء التنقل

    يتيح كوب Philips Avent هذا تدفقًا أسرع، ما يُعدّ مثاليًا للأطفال الكثيري الحركة. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه. هذا الكوب مزوّد بغطاء قلاّب ومشبك جانبي ذكي لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل spout-cups

      النظافة أثناء التنقل

      مانع للتسرب، تدفق أسرع

      • سعة 340 مل
      • مع قمع رياضي للأطفال بدءاً من 18 شهراً
      قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

      قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

      يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.

      تدفق أسرع وقمع مقاوم للعضّ

      تدفق أسرع وقمع مقاوم للعضّ

      تم تصميم القمع بحيث يكون مقاوماً للعضّ ويتيح تدفقاً أسرع، وتكون سعة الكوب أكبر للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية من العمر الكثيري الحركة

      غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه للمحافظة على نظافة القمع

      غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه للمحافظة على نظافة القمع

      يساعدك دائماً الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على الاطمئنان إلى نظافة القمع في المنزل وأثناء التنقل.

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

      يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

      يتوفر في الأكواب عدد قليل من القطع لتسهيل عملية التنظيف والتجميع

      يتوفر في الأكواب عدد قليل من القطع لتسهيل عملية التنظيف والتجميع

      يتناسب القمع الذي يتيح التدفق السريع ومشبك للتثبيت بالحزام مع كل أكواب Philips Avent

      يتناسب مع كل أكواب ورضّاعات Philips Avent. كما تُعدّ الأكواب قابلة للتبديل بشكل كامل مع المنتجات الأخرى في المجموعة، ويمكن توصيلها بشافطات حليب الأم أو استخدام صمام الأمان الدائري والحلمة بدلاً من القمع

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بعمر 18 شهراً أو أكثر
        إنكلترا
        نعم
        قمع يتيح التدفق السريع
        1  قطعة

      • المحتويات

        كوب سادة سعة 340 مل / 12 أونصة
        1  قطعة
        غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه
        1  قطعة
        للحزام وعربة الطفل
        1  قطعة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند