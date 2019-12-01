حضّري حليب طفلك الدافئ في دقائق باستخدام جهاز لتسخين زجاجات الرضاعة يتولى ضبط درجة الحرارة نيابةً عنك. يضبط مستشعر التحكم الذكي في درجة الحرارة نمط التسخين تلقائيًا، ليُسخّن جهاز تسخين زجاجات الرضاعة الحليب بسرعة وبشكل متساوٍ.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحدد ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة وضع التسخين المثالي.
ما عليك سوى تعيين مقدار الحليب والضغط على بدء التشغيل، لتتكفّل ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة بالباقي. فهي تكشف عن درجة حرارة الحليب الأولية وتقوم بتسخينه بسرعة على درجة الحرارة المثالية وتحافظ عليها لمدة تصل إلى 60 دقيقة.
وظيفة إذابة الجليد عن حاويات الحليب وطعام الأطفال المثلّجة
هل ترغبين في حفظ أغذية إضافية في الثلاجة؟ يقوم جهاز تسخين الرضّاعات بإذابة الجليد بسرعة عن حاويات الحليب وطعام الأطفال أيضًا.
تسخين حاويات طعام الأطفال والحليب أيضًا
عندما يصبح طفلك جاهزًا لبدء تناول المأكولات الصلبة، يتكفّل جهاز تسخين الرضّاعات بإذابة الجليد عن حاويات طعام الأطفال وبتسخينها.
سهل التنظيف
تصميم مؤلّف من قطعة واحدة لعملية تنظيف سهلة، ولقضاء المزيد من الوقت مع طفلك.
يحافظ على الحليب دافئًا لمدة تصل إلى 60 دقيقة ويُوقف تشغيله تلقائيًا
يحافظ جهاز تسخين زجاجات الرضاعة على الحليب دافئًا لمدة تصل إلى 60 دقيقة، لتوفير مزيد من المرونة عند موعد الرضاعة إذا دعت الحاجة. ثم يُوقف تشغيله تلقائيًا، لتنعمي براحة البال.
يتوافق مع معظم العلامات التجارية الرائدة لحاويات طعام الأطفال والرضّاعات
تم تصميمه ليتلاءم مع رضّاعات Philips Avent المفضّلة لدى طفلك ومع معظم العلامات التجارية الرائدة لحاويات طعام الأطفال والرضّاعات.
المواصفات التقنية
مادة المنتج
أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
نعم
بوليبروبيلين
نعم
المواصفات الفنية
استهلاك الطاقة (وضع الاستعداد)
<lt/>0,3 واط (يصل إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد <lt/> دقيقة واحدة)
الفولتية
220-240 فولت، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة
400
واط
تصنيف السلامة
الفئة 1
Voltage (S_0000156)
220-240 فولت~ 50-60 هرتز
120-127 فولت ~ 50-60 هرتز (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
110 فولت ~ 60 هرتز (تايوان)
220 فولت ~ 50 هرتز (الصين)
الوزن والأبعاد
أبعاد المنتج (العرض x الارتفاع x العمق)
160.4 x 139.9 x 148.55
ملليمترًا
أبعاد الحزمة للبيع بالتجزئة (العرض x الارتفاع x العمق)