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  • تسخين ذكي وسهل تسخين ذكي وسهل تسخين ذكي وسهل

    Philips Avent Premium جهاز تسخين الرضّاعات السريع

    SCF358/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    تسخين ذكي وسهل

    حضّري حليب طفلك الدافئ في دقائق باستخدام جهاز لتسخين زجاجات الرضاعة يتولى ضبط درجة الحرارة نيابةً عنك. يضبط مستشعر التحكم الذكي في درجة الحرارة نمط التسخين تلقائيًا، ليُسخّن جهاز تسخين زجاجات الرضاعة الحليب بسرعة وبشكل متساوٍ.

    إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent Premium جهاز تسخين الرضّاعات السريع

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    تسخين ذكي وسهل

    حضّري حليب طفلك بثقة ومن دون تخمين

    • تسخين متساوٍ، ما من بقع ساخنة
    • وضع التسخين السريع وإذابة الجليد
    • مناسب لحليب الأطفال وطعامهم
    • تسخين طعام الأطفال أيضًا
    تحدد ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة وضع التسخين المثالي.

    تحدد ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة وضع التسخين المثالي.

    ما عليك سوى تعيين مقدار الحليب والضغط على بدء التشغيل، لتتكفّل ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة بالباقي. فهي تكشف عن درجة حرارة الحليب الأولية وتقوم بتسخينه بسرعة على درجة الحرارة المثالية وتحافظ عليها لمدة تصل إلى 60 دقيقة.

    وظيفة إذابة الجليد عن حاويات الحليب وطعام الأطفال المثلّجة

    وظيفة إذابة الجليد عن حاويات الحليب وطعام الأطفال المثلّجة

    هل ترغبين في حفظ أغذية إضافية في الثلاجة؟ يقوم جهاز تسخين الرضّاعات بإذابة الجليد بسرعة عن حاويات الحليب وطعام الأطفال أيضًا.

    تسخين حاويات طعام الأطفال والحليب أيضًا

    تسخين حاويات طعام الأطفال والحليب أيضًا

    عندما يصبح طفلك جاهزًا لبدء تناول المأكولات الصلبة، يتكفّل جهاز تسخين الرضّاعات بإذابة الجليد عن حاويات طعام الأطفال وبتسخينها.

    سهل التنظيف

    سهل التنظيف

    تصميم مؤلّف من قطعة واحدة لعملية تنظيف سهلة، ولقضاء المزيد من الوقت مع طفلك.

    يحافظ على الحليب دافئًا لمدة تصل إلى 60 دقيقة ويُوقف تشغيله تلقائيًا

    يحافظ على الحليب دافئًا لمدة تصل إلى 60 دقيقة ويُوقف تشغيله تلقائيًا

    يحافظ جهاز تسخين زجاجات الرضاعة على الحليب دافئًا لمدة تصل إلى 60 دقيقة، لتوفير مزيد من المرونة عند موعد الرضاعة إذا دعت الحاجة. ثم يُوقف تشغيله تلقائيًا، لتنعمي براحة البال.

    يتوافق مع معظم العلامات التجارية الرائدة لحاويات طعام الأطفال والرضّاعات

    يتوافق مع معظم العلامات التجارية الرائدة لحاويات طعام الأطفال والرضّاعات

    تم تصميمه ليتلاءم مع رضّاعات Philips Avent المفضّلة لدى طفلك ومع معظم العلامات التجارية الرائدة لحاويات طعام الأطفال والرضّاعات.

    المواصفات التقنية

    • مادة المنتج

      أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
      نعم
      بوليبروبيلين
      نعم

    • المواصفات الفنية

      استهلاك الطاقة (وضع الاستعداد)
      <lt‏/>0,3 واط (يصل إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد <lt‏/> دقيقة واحدة)
      الفولتية
      220-240 فولت، 50/60 هرتز
      استهلاك الطاقة
      400  واط
      تصنيف السلامة
      الفئة 1
      Voltage (S_0000156)
      • 220-240 فولت~ 50-60 هرتز
      • 120-127 فولت ~ 50-60 هرتز (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
      • 110 فولت ~ 60 هرتز (تايوان)
      • 220 فولت ~ 50 هرتز (الصين)

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض x الارتفاع x العمق)
      160.4 x‏ 139.9 x ‏148.55  ملليمترًا
      أبعاد الحزمة للبيع بالتجزئة (العرض x الارتفاع x العمق)
      175 x‏ 185 x‏ 160  ملليمترًا

    • بلد المنشأ

      تم التصميم في
      أوروبا
      تم الإنتاج في
      الصين

    • محتويات العبوة

      جهاز تسخين الرضّاعة
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الكل

    • مواصفات التغليف

      تغليف ورقي*
      نعم

    Badge-D2C

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    • مناسب لـ 150 مل / 5 أونصات من الحليب على حرارة تبلغ 22 درجة مئوية / 72 درجة فهرنهايت في رضّاعة Natural من Philips سعة 260 مل / 9 أونصات
    • *قد تستلم التغليف الورقي القديم أو الجديد خلال فترة الانتقال
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