يحافظ على الحليب دافئًا لمدة تصل إلى 60 دقيقة ويُوقف تشغيله تلقائيًا

يحافظ جهاز تسخين زجاجات الرضاعة على الحليب دافئًا لمدة تصل إلى 60 دقيقة، لتوفير مزيد من المرونة عند موعد الرضاعة إذا دعت الحاجة. ثم يُوقف تشغيله تلقائيًا، لتنعمي براحة البال.