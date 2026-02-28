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Philips Aventشافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية

SCF334/32

مزيد من الراحة، مزيد من الحليب، في وقت أقل*

إن شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية مثالية إذا كنت على عجلة من أمرك. اشفطي الحليب بوقت أقل واجلسي براحة تامة بينما تقوم بطانة التدليك الطرية بتحفيز تدفق الحليب بلطف. تتميّز شافطة الحليب بأنها هادئة وسهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف.

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شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية مع بطانة تدليك

مزيد من الراحة، مزيد من الحليب، في وقت أقل*

  • شفط كمية أكبر من الحليب في وقت أقل

  • مع بطانة تدليك طرية

  • حقيبة للسفر ورضّاعتان

وضعية مريحة لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

وضعية مريحة لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، ما يسمح بتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة أو الوعاء حتى عند الجلوس في وضعية مستقيمة. ومن ثمّ، أصبح من الممكن الجلوس بوضعية مريحة أثناء شفط الحليب: لن تحتاجي إلى الانحناء إلى الأمام لضمان تدفّق كل كمية الحليب إلى الرضّاعة، فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان على تدفق الحليب بطريقة أسهل.

اختيار الإعداد الفعال والمريح بالنسبة إليكِ

عند تشغيل شافطة حليب الأم، تبدأ التشغيل تلقائيًا في وضع التحفيز اللطيف لدرّ الحليب. يمكنكِ بعد ذلك الاختيار من بين 3 إعدادات للشفط لمساعدة الحليب على التدفق بطريقة مريحة لكِ.

وسادة تدليك ناعمة مزودة ببتلات تدليك

وسادة تدليك ناعمة مزودة ببتلات تدليك

تتميّز وسادة التدليك التي نقدمها بملمس مخملي ناعم، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة لتحفيز تدفق الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة المبتكرة على شكل بتلات لمحاكاة حركة المص التي يقوم بها طفلك والهدف من ذلك هو المساعدة برفق على تحفيز تدفق الحليب.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. توافق 83% من الأمهات اللواتي يلجأن إلى الرضاعة الطبيعية على أن شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية Philips Avent Comfort توفر الراحة أثناء الاستخدام – اختبار مستقل في المنزل أجرته 81 أمًا في الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2012.

  2. مزيد من الحليب: أظهر بحث مستقل عن رابط محتمل بين درجات الراحة المتزايدة وإنتاج كمية أكبر من الحليب الطبيعي. راجعي: www.philips.com/Avent

  3. شافطة حليب خالية من مادة BPA: ينطبق ذلك على الزجاجة فقط والأجزاء الأخرى التي تلامس حليب الأم. تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011.