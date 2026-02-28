ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF334/32
مزيد من الراحة، مزيد من الحليب، في وقت أقل*
إن شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية مثالية إذا كنت على عجلة من أمرك. اشفطي الحليب بوقت أقل واجلسي براحة تامة بينما تقوم بطانة التدليك الطرية بتحفيز تدفق الحليب بلطف. تتميّز شافطة الحليب بأنها هادئة وسهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف.
شفط كمية أكبر من الحليب في وقت أقل
مع بطانة تدليك طرية
حقيبة للسفر ورضّاعتان
تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، ما يسمح بتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة أو الوعاء حتى عند الجلوس في وضعية مستقيمة. ومن ثمّ، أصبح من الممكن الجلوس بوضعية مريحة أثناء شفط الحليب: لن تحتاجي إلى الانحناء إلى الأمام لضمان تدفّق كل كمية الحليب إلى الرضّاعة، فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان على تدفق الحليب بطريقة أسهل.
عند تشغيل شافطة حليب الأم، تبدأ التشغيل تلقائيًا في وضع التحفيز اللطيف لدرّ الحليب. يمكنكِ بعد ذلك الاختيار من بين 3 إعدادات للشفط لمساعدة الحليب على التدفق بطريقة مريحة لكِ.
تتميّز وسادة التدليك التي نقدمها بملمس مخملي ناعم، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة لتحفيز تدفق الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة المبتكرة على شكل بتلات لمحاكاة حركة المص التي يقوم بها طفلك والهدف من ذلك هو المساعدة برفق على تحفيز تدفق الحليب.
المراجعات
توافق 83% من الأمهات اللواتي يلجأن إلى الرضاعة الطبيعية على أن شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية Philips Avent Comfort توفر الراحة أثناء الاستخدام – اختبار مستقل في المنزل أجرته 81 أمًا في الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2012.
مزيد من الحليب: أظهر بحث مستقل عن رابط محتمل بين درجات الراحة المتزايدة وإنتاج كمية أكبر من الحليب الطبيعي. راجعي: www.philips.com/Avent
شافطة حليب خالية من مادة BPA: ينطبق ذلك على الزجاجة فقط والأجزاء الأخرى التي تلامس حليب الأم. تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011.