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تم إيقافه

Philips Aventشافطة حليب الأم الكهربائية الفردية من مجموعة Comfort

SCF332

مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف.

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شافطة حليب الأم مع وسادة تدليك ناعمة

مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

  • Natural

  • تتضمّن رضّاعة بسعة 4 أونصات

وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، وبالتالي سيتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة، حتى عند اتخاذ وضعية الجلوس المستقيم. هذا يعني أنه يمكنك الجلوس بطريقة مريحة أثناء شفط الحليب: لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام للتأكد من أن كل الحليب سيتدفق إلى الرضّاعة. فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان بطبيعة الحال على تدفق الحليب بسهولة أكثر.

تتميّز بوضع التحفيز اللطيف و3 إعدادات شفط

تتميّز بوضع التحفيز اللطيف و3 إعدادات شفط

عند تشغيل شافطة حليب الأم، تبدأ التشغيل تلقائيًا في وضع التحفيز اللطيف لدرّ الحليب. يمكنك بعدها الاختيار من بين 3 إعدادات للشفط لتدفق الحليب بأكثر طريقة مريحة لك.

وسادة تدليك ناعمة دافئة الملمس

وسادة تدليك ناعمة دافئة الملمس

تتميّز وسادة التدليك التي نقدّمها بملمس مخملي ناعم جديد، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة، لدرّ الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، لمساعدتك في تحفيز درّ الحليب.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011