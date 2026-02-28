ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF310/60
شفط أكثر. سريعاً.
تضمن شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات.
تتضمّن رضّاعة بسعة 4 أونصات
مثبت سريرياً بأنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه الشافطة الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*.
هادئة ويمكن حملها بسهولة
تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة من شافطة حليب الأم من Philips Avent برقة إلى الداخل والخارج أثناء شفط الحليب وتعمل مع الشافطة لتقليد حركة رضاعة الطفل.
المراجعات
مثبت سريرياً بأنها تتميّز بسرعة في شفط الحليب تفوق سرعة شافطات حليب الأم الثنائية المعتمدة في المستشفيات خلال مدة 20 دقيقة عند استخدامها لعمليات متتالية لشفط الحليب من أمهات لأطفال ولدوا قبل أوانهم.