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Philips Aventشافطة حليب الأم اليدوية

SCF310/60

شفط أكثر. سريعاً.

تضمن شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات.

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شافطة حليب الأم مستوحاة من الطبيعة

شفط أكثر. سريعاً.

  • تتضمّن رضّاعة بسعة 4 أونصات

مثبت سريرياً

مثبت سريرياً

مثبت سريرياً بأنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه الشافطة الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*.

سهلة التجميع والاستعمال

سهلة التجميع والاستعمال

هادئة ويمكن حملها بسهولة

وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة من شافطة حليب الأم من Philips Avent برقة إلى الداخل والخارج أثناء شفط الحليب وتعمل مع الشافطة لتقليد حركة رضاعة الطفل.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. مثبت سريرياً بأنها تتميّز بسرعة في شفط الحليب تفوق سرعة شافطات حليب الأم الثنائية المعتمدة في المستشفيات خلال مدة 20 دقيقة عند استخدامها لعمليات متتالية لشفط الحليب من أمهات لأطفال ولدوا قبل أوانهم.