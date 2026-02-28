شفط أكثر. سريعاً.

تضمن شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات.