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Avent شافطة حليب الأم اليدوية

SCF310/60
Avent
  • شفط أكثر. سريعاً. شفط أكثر. سريعاً. شفط أكثر. سريعاً.
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    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    SCF310/60

    شفط أكثر. سريعاً.

    تضمن شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    شفط أكثر. سريعاً.

    تضمن شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات.

    شفط أكثر. سريعاً.

    تضمن شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    شفط أكثر. سريعاً.

    تضمن شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات.

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      شافطة حليب الأم مستوحاة من الطبيعة

      • تتضمّن رضّاعة بسعة 4 أونصات
      مثبت سريرياً

      مثبت سريرياً

      مثبت سريرياً بأنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه الشافطة الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*.

      سهلة التجميع والاستعمال

      سهلة التجميع والاستعمال

      هادئة ويمكن حملها بسهولة

      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة من شافطة حليب الأم من Philips Avent برقة إلى الداخل والخارج أثناء شفط الحليب وتعمل مع الشافطة لتقليد حركة رضاعة الطفل.

      عملية يدوية سهلة

      تعد شافطة حليب الأم اليدوية مثالية إذا كنت ممن يفضلّن شفط الحليب من وقت إلى آخر ويقدّرن التصاميم الصغيرة الحجم. سهلة الاستخدام بيد واحدة.

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الحمل
        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
        1  قطعة
        حامل الرضّاعات/غطاء القمع
        1  قطعة
        خالية من مادة BPA*
        نعم
        حاوية حليب الأم (125 مل/ 4 أونصات)
        1  قطعة
        قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
        1  قطعة
        عبوة حلمات للسفر لحديثي الولادة
        1  قطعة
        قطع الغيار
        2  قطعة
        شافطة حليب الأم اليدوية
        1  قطعة

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            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند

            • مثبت سريرياً بأنها تتميّز بسرعة في شفط الحليب تفوق سرعة شافطات حليب الأم الثنائية المعتمدة في المستشفيات خلال مدة 20 دقيقة عند استخدامها لعمليات متتالية لشفط الحليب من أمهات لأطفال ولدوا قبل أوانهم.