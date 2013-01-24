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Avent شافطة حليب الأم اليدوية

SCF310/13
Avent
  • شافطة حليب الأم مصممة لتأمين الراحة شافطة حليب الأم مصممة لتأمين الراحة شافطة حليب الأم مصممة لتأمين الراحة
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    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    SCF310/13

    شافطة حليب الأم مصممة لتأمين الراحة

    قد يزيد التوتر أو الاستعجال من صعوبة درّ الحليب. بالتالي، فإن الشعور بالراحة والاسترخاء يساعد فعلاً في هذا الإطار. صُمّمت شافطة حليب الأم SCF310/13 من Philips Avent لزيادة الشعور بالراحة أثناء شفط الحليب.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    شافطة حليب الأم مصممة لتأمين الراحة

    قد يزيد التوتر أو الاستعجال من صعوبة درّ الحليب. بالتالي، فإن الشعور بالراحة والاسترخاء يساعد فعلاً في هذا الإطار. صُمّمت شافطة حليب الأم SCF310/13 من Philips Avent لزيادة الشعور بالراحة أثناء شفط الحليب.

    شافطة حليب الأم مصممة لتأمين الراحة

    قد يزيد التوتر أو الاستعجال من صعوبة درّ الحليب. بالتالي، فإن الشعور بالراحة والاسترخاء يساعد فعلاً في هذا الإطار. صُمّمت شافطة حليب الأم SCF310/13 من Philips Avent لزيادة الشعور بالراحة أثناء شفط الحليب.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    شافطة حليب الأم مصممة لتأمين الراحة

    قد يزيد التوتر أو الاستعجال من صعوبة درّ الحليب. بالتالي، فإن الشعور بالراحة والاسترخاء يساعد فعلاً في هذا الإطار. صُمّمت شافطة حليب الأم SCF310/13 من Philips Avent لزيادة الشعور بالراحة أثناء شفط الحليب.

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      تعد شافطة حليب الأم اليدوية مثالية إذا كنت ممن يفضلّن شفط الحليب من وقت إلى آخر ويقدّرن التصاميم الصغيرة الحجم. سهلة الاستخدام بيد واحدة.

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الحمل
        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        حامل الرضّاعات/غطاء القمع
        1  قطعة
        حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
        1  قطعة
        خالية من مادة BPA*
        نعم
        حاوية حليب الأم (125 مل/ 4 أونصات)
        2  قطعة
        ضمادات ثدي للاستعمال مرة واحدة
        1  قطعة
        قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
        1  قطعة
        عبوة حلمات للسفر لحديثي الولادة
        1  قطعة
        عبوة للتبريد
        2  قطعة
        قطع الغيار
        2  قطعة
        حقيبة سفر معزولة مصنوعة من الألياف الدقيقة
        1  قطعة
        شافطة حليب الأم اليدوية
        1  قطعة

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            • مثبت سريرياً بأنها تتميّز بسرعة في شفط الحليب تفوق سرعة شافطات حليب الأم الثنائية المعتمدة في المستشفيات خلال مدة 20 دقيقة عند استخدامها لعمليات متتالية لشفط الحليب من أمهات لأطفال ولدوا قبل أوانهم.