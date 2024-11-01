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  • شافطة حليب الأم مصممة لتأمين الراحة شافطة حليب الأم مصممة لتأمين الراحة شافطة حليب الأم مصممة لتأمين الراحة

    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    SCF310/13

    شافطة حليب الأم مصممة لتأمين الراحة

    قد يزيد التوتر أو الاستعجال من صعوبة درّ الحليب. بالتالي، فإن الشعور بالراحة والاسترخاء يساعد فعلاً في هذا الإطار. صُمّمت شافطة حليب الأم SCF310/13 من Philips Avent لزيادة الشعور بالراحة أثناء شفط الحليب.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent شافطة حليب الأم اليدوية

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    عملية يدوية سهلة

    تعد شافطة حليب الأم اليدوية مثالية إذا كنت ممن يفضلّن شفط الحليب من وقت إلى آخر ويقدّرن التصاميم الصغيرة الحجم. سهلة الاستخدام بيد واحدة.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • المادة

      خالية من مادة BPA*
      نعم

    • محتويات العبوة

      حامل الرضّاعات/غطاء القمع
      1  قطعة
      حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
      1  قطعة
      حاوية لحليب الثدي (125 مل/4 أونصات)
      2  قطعة
      ضمادات ثدي للاستعمال مرة واحدة
      1  قطعة
      قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
      1  قطعة
      Newborn nipple travel pack
      1  قطعة
      عبوة للتبريد
      2  قطعة
      Spare parts
      2  قطعة
      Microfiber insulated travel bag
      1  قطعة
      شافطة حليب الأم اليدوية
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر
      • الحمل

    Badge-D2C

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