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شافطة حليب الأم مصممة لتأمين الراحة
قد يزيد التوتر أو الاستعجال من صعوبة درّ الحليب. بالتالي، فإن الشعور بالراحة والاسترخاء يساعد فعلاً في هذا الإطار. صُمّمت شافطة حليب الأم SCF310/13 من Philips Avent لزيادة الشعور بالراحة أثناء شفط الحليب.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شافطة حليب الأم مصممة لتأمين الراحة
قد يزيد التوتر أو الاستعجال من صعوبة درّ الحليب. بالتالي، فإن الشعور بالراحة والاسترخاء يساعد فعلاً في هذا الإطار. صُمّمت شافطة حليب الأم SCF310/13 من Philips Avent لزيادة الشعور بالراحة أثناء شفط الحليب.
شافطة حليب الأم مصممة لتأمين الراحة
قد يزيد التوتر أو الاستعجال من صعوبة درّ الحليب. بالتالي، فإن الشعور بالراحة والاسترخاء يساعد فعلاً في هذا الإطار. صُمّمت شافطة حليب الأم SCF310/13 من Philips Avent لزيادة الشعور بالراحة أثناء شفط الحليب.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شافطة حليب الأم مصممة لتأمين الراحة
قد يزيد التوتر أو الاستعجال من صعوبة درّ الحليب. بالتالي، فإن الشعور بالراحة والاسترخاء يساعد فعلاً في هذا الإطار. صُمّمت شافطة حليب الأم SCF310/13 من Philips Avent لزيادة الشعور بالراحة أثناء شفط الحليب.
يقلّد الشفط الناعم لشافطة حليب الأم من Philips Avent الطريقة التي يرضع بها الطفل بشكل طبيعي ويستخرج كمية حليب أكبر مما تشفطه الشافطة الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*
تم تصميم وسادة التدليك الفعّالة والفريدة للمساعدة على درّ الحليب بطريقة طبيعية
سهّلي حياتك من خلال شفط الحليب مباشرةً إلى أي من الرضّاعات وحاويات تخزين الحليب من Philips Avent من مجموعتنا الواسعة المخصصة للثلاجة أو المجمدة
تعد شافطة حليب الأم اليدوية مثالية إذا كنت ممن يفضلّن شفط الحليب من وقت إلى آخر ويقدّرن التصاميم الصغيرة الحجم. سهلة الاستخدام بيد واحدة.
مراحل النمو
المحتويات
SCF618/10
SCF603/25
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/02
SCF157/02
SCF156/00