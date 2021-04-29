SCF291/01
تعقيم في غضون دقائق وتخزين بسيط
يمكنك تعقيم ما يصل إلى ست رضّاعات مع ملحقاتها في غضون 10 دقائق فقط. يتميّز جهاز التعقيم من نوع Advanced بسرعته وفعاليته بفضل تصميمه الرفيع والواسع في الوقت نفسه، وهو يقضي على 99,9% من الجراثيم* لراحة بال قصوى في كل وجبة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقدّم Philips Avent عملية تعقيم لطيفة وفعالة وخالية من المواد الكيميائية. يستخدم كل جهاز تعقيم قوة البخار فحسب، للقضاء على 99,9%من الجراثيم الضارة*.
سرعة وأمان بفضل دورة التعقيم التي تدوم 10 دقائق فقط، ويتم بعدها إيقاف تشغيل جهاز التعقيم تلقائيًا.
تحمي صَينية التقطير الجديدة التي نقدّمها لوح التسخين من قطرات الحليب، لتقليل احتمال الروائح الكريهة.
إن جهاز التعقيم المتطور الذي نقدّمه قابل للتكيّف، مع إمكانية تصغير حجمه للعناصر الأصغر، مثل اللهّايات، ولكي لا يحتل مساحة كبيرة على سطح العمل عند عدم استخدامه.
تتميّز عملية التنظيف التي يقدّمها جهاز التعقيم بأنها دقيقة وخالية من المواد الكيميائية، للحفاظ على المحتويات معقّمة لغاية 24 ساعة. كيف؟ ما عليك سوى إبقاء الغطاء مغلقًا.
يتميّز جهاز التعقيم بتصميم رفيع إلا أنه يتّسع لما يصل إلى ست رضّاعات للأطفال من Philips Avent. بالإضافة إلى ذلك، يتّسع لعناصر ضرورية أخرى، بدءًا من الحلمات واللهّايات ووصولاً إلى شافطة حليب الأم اليدوية.
يمكن تنظيف جهاز التعقيم السريع بسهولة تامة، من الأعلى إلى الأسفل، ومن الداخل والخارج، بما في ذلك لوح التسخين، لقضاء المزيد من الوقت مع طفلك الصغير.
المواصفات الفنية
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
محتويات العبوة
مواصفات التغليف
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