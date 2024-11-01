جهاز تعقيم بالبخار يمكن استخدامه في الميكروويف للتعقيم في خلال دقيقتَين فقط

يمكن استخدام جهاز التعقيم بالبخار في الميكروويف لتعقيم رضّاعات الأطفال ومنتجات أخرى في خلال دقيقتَين فقط، وللقضاء على ‎99,9% من الجراثيم والبكتيريا. تعتمد فترة التعقيم بالتأكيد على قوة الميكروويف الكهربائية. تستغرق دورة التعقيم دقيقتَين إذا كانت القوة الكهربائية 1200-1850 واط و4 دقائق إذا كانت 850-1100 واط و6 دقائق إذا كانت 500-800 واط.