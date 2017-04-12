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Philips Avent Microwave steam sterilizer SCF282 Kills 99.9% of harmful germs Sterilizes in 2 minutes Fits 4 Philips Avent bottles Fits most microwaves

SCF282/01
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Avent Microwave steam sterilizer SCF282 Kills 99.9% of harmful germs Sterilizes in 2 minutes Fits 4 Philips Avent bottles Fits most microwaves

    SCF282/01

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent Microwave steam sterilizer SCF282 Kills 99.9% of harmful germs Sterilizes in 2 minutes Fits 4 Philips Avent bottles Fits most microwaves

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent Microwave steam sterilizer SCF282 Kills 99.9% of harmful germs Sterilizes in 2 minutes Fits 4 Philips Avent bottles Fits most microwaves

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