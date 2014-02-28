Philips Avent عضّاضة على شكل فيل
تساعد في تهدئة لثة الأطفال أثناء مرحلة التسنين
عضّاضة Avent من Philips مصممة للمساعدة في تهدئة ألم التسنين. يمكن تبريد العضّاضة في البراد، مما يزيد من تأثيرها المهدئ لألم اللثة الذي يشكو منه طفلك الصغير أثناء مرحلة التسنين
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Avent عضّاضة على شكل فيل
تساعد في تهدئة لثة الأطفال أثناء مرحلة التسنين تصل إلى الأسنان الأمامية والوسطى والخلفية الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر للأسنان الأمامية والوسطى والخلفية تنظيف بالمياه أو تعقيم بكل بساطة
تنظيف بالمياه أو تعقيم بكل بساطة
عضّاضات التسنين من Philips Avent خالية تمامًا من مادة BPA والفثاليت
خالية من مادة BPA – بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي 2011/8/EU.
تصميم خفيف الوزن ليسهل على الأطفال الإمساك بها
تصميم خفيف الوزن ليسهل على الأطفال الإمساك بها
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الميزات
خالية من مادة BPA
نعم يمكن تعقيمها
نعم تساعد على تلطيف ألم الأسنان
نعم صحية
نعم قابلة للتبريد
نعم
بلد المنشأ
ماليزيا
نعم
المادة
أنواع الملمس والمواد
2
مراحل التنمية
المرحلة
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