مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي

صممت حلمة SCF184/14 من Philips Avent للمساعدة في النمو الصحي للأسنان. وقد تم صنع كل اللّهايات من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير.