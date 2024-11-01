SCF184/14
مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي
صممت حلمة SCF184/14 من Philips Avent للمساعدة في النمو الصحي للأسنان. وقد تم صنع كل اللّهايات من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميم الحلمة المتطورة الملائمة لأسنان وفم الطفل بشكل فريد لتخفيف الضغط على لثة الطفل وأسنانه النامية. فمن شأن هذا التصميم جعل الحلمة أعرض بحيث يتوزّع الضغط الناجم عن رضاعة الطفل بشكل متساوٍ. وبهذه الطريقة، يتم تخفيف الضغط على الأسنان.
الحلمة مصممة لإبقاء لسان الطفل في موضعه الطبيعي.
لإبقاء الحلمات المعقّمة صحية.
تم اعتماد اللهّايات من قبل المنظمة العالمية لصحة الفم. وهذه المنظمة عبارة عن مؤسسة خيرية مستقلة رائدة في مجال صحة الفم وهي تعمل على تحسين معايير العناية بصحة الفم في شتى أنحاء العالم. لقد تم تصميم الحلمة المتطورة الملائمة لأسنان وفم الطفل بالتعاون مع طبيب تقويم الأسنان الشهير الدكتور هايجمان.
الميزات
بلد المنشأ
محتويات العبوة
مراحل التنمية
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