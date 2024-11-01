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  • مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي

    Avent لهّايات متطورة ملائمة لأسنان وفم الطفل

    SCF184/14

    مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي

    صممت حلمة SCF184/14 من Philips Avent للمساعدة في النمو الصحي للأسنان. وقد تم صنع كل اللّهايات من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent لهّايات متطورة ملائمة لأسنان وفم الطفل

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    مراجعة كل اللهّايات

    مصممة للمساعدة على نمو الفم بشكل صحي

    مصممة بالتعاون مع طبيب تقويم الأسنان الشهير الدكتور هايجمان

    • للأطفال بين 6 و18 شهراً
    تصميم فريد

    تصميم فريد

    تم تصميم الحلمة المتطورة الملائمة لأسنان وفم الطفل بشكل فريد لتخفيف الضغط على لثة الطفل وأسنانه النامية. فمن شأن هذا التصميم جعل الحلمة أعرض بحيث يتوزّع الضغط الناجم عن رضاعة الطفل بشكل متساوٍ. وبهذه الطريقة، يتم تخفيف الضغط على الأسنان.

    حلمة بتصميم مميز

    حلمة بتصميم مميز

    الحلمة مصممة لإبقاء لسان الطفل في موضعه الطبيعي.

    غطاء صحي

    غطاء صحي

    لإبقاء الحلمات المعقّمة صحية.

    هذا المنتج معتمد من IDHF

    هذا المنتج معتمد من IDHF

    تم اعتماد اللهّايات من قبل المنظمة العالمية لصحة الفم. وهذه المنظمة عبارة عن مؤسسة خيرية مستقلة رائدة في مجال صحة الفم وهي تعمل على تحسين معايير العناية بصحة الفم في شتى أنحاء العالم. لقد تم تصميم الحلمة المتطورة الملائمة لأسنان وفم الطفل بالتعاون مع طبيب تقويم الأسنان الشهير الدكتور هايجمان.

    يمكن تعقيمها

    يمكن تعقيمها

    قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    المواصفات التقنية

    • الميزات

      خالية من مادة BPA
      نعم
      يمكن تعقيمها
      نعم
      تساعد على توفير الراحة لطفلك
      نعم
      غطاء صحي
      نعم

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • محتويات العبوة

      لهّاية مصنوعة من السيليكون
      1  قطعة
      غطاء صحي سهل التركيب
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 6 و18 شهراً

    Badge-D2C

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    • لا تضعي اللهّاية حول عنق الطفل لتجنب خطر الاختناق.
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