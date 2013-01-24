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Avent لهّايات عليها رسوم دببة

SCF174/62
Avent
  • خالية من BPA وملاءمة لفم الطفل خالية من BPA وملاءمة لفم الطفل خالية من BPA وملاءمة لفم الطفل
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    Avent لهّايات عليها رسوم دببة

    SCF174/62

    خالية من BPA وملاءمة لفم الطفل

    تتميّز الحلمات التي تقدمها Philips AVENT بكونها متناسقة الشكل وملائمة لأسنان وفم الطفل وأنها قابلة للانقباض والانبساط، وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. تصنع جميع لهّايات Philips AVENT من السيليكون وهي عديمة الطعم والرائحة. كما تتوفر هذه اللهّايات بألوان مختلفة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent لهّايات عليها رسوم دببة

    خالية من BPA وملاءمة لفم الطفل

    تتميّز الحلمات التي تقدمها Philips AVENT بكونها متناسقة الشكل وملائمة لأسنان وفم الطفل وأنها قابلة للانقباض والانبساط، وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. تصنع جميع لهّايات Philips AVENT من السيليكون وهي عديمة الطعم والرائحة. كما تتوفر هذه اللهّايات بألوان مختلفة.

    خالية من BPA وملاءمة لفم الطفل

    تتميّز الحلمات التي تقدمها Philips AVENT بكونها متناسقة الشكل وملائمة لأسنان وفم الطفل وأنها قابلة للانقباض والانبساط، وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. تصنع جميع لهّايات Philips AVENT من السيليكون وهي عديمة الطعم والرائحة. كما تتوفر هذه اللهّايات بألوان مختلفة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent لهّايات عليها رسوم دببة

    خالية من BPA وملاءمة لفم الطفل

    تتميّز الحلمات التي تقدمها Philips AVENT بكونها متناسقة الشكل وملائمة لأسنان وفم الطفل وأنها قابلة للانقباض والانبساط، وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. تصنع جميع لهّايات Philips AVENT من السيليكون وهي عديمة الطعم والرائحة. كما تتوفر هذه اللهّايات بألوان مختلفة.

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      • للأطفال بين 6 و18 شهراً
      • خالية من BPA

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بين 6 و12 شهراً
        الاتحاد الأوروبي
        نعم

      • المحتويات

        لهّاية مصنوعة من السيليكون
        2  قطعة
        غطاء واقٍ
        2  قطعة

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