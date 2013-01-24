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Philips Avent

أقماع طرية

SCF146/02
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • قمع طري قمع طري قمع طري
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    Philips Avent أقماع طرية

    SCF146/02
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    قمع طري

    صُممت أقماع Philips Avent الطرية لتكون ناعمة على لثة الطفل الحساسة، ويمكن اعتبارها بمثابة الخطوة الأولى المثالية لينتقل الطفل من مرحلة الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة من الرضّاعة إلى استخدام الكوب. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة تنظيفه وبمقاومته للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent أقماع طرية

    قمع طري

    صُممت أقماع Philips Avent الطرية لتكون ناعمة على لثة الطفل الحساسة، ويمكن اعتبارها بمثابة الخطوة الأولى المثالية لينتقل الطفل من مرحلة الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة من الرضّاعة إلى استخدام الكوب. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة تنظيفه وبمقاومته للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات

    قمع طري

    صُممت أقماع Philips Avent الطرية لتكون ناعمة على لثة الطفل الحساسة، ويمكن اعتبارها بمثابة الخطوة الأولى المثالية لينتقل الطفل من مرحلة الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة من الرضّاعة إلى استخدام الكوب. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة تنظيفه وبمقاومته للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent أقماع طرية

    قمع طري

    صُممت أقماع Philips Avent الطرية لتكون ناعمة على لثة الطفل الحساسة، ويمكن اعتبارها بمثابة الخطوة الأولى المثالية لينتقل الطفل من مرحلة الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة من الرضّاعة إلى استخدام الكوب. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة تنظيفه وبمقاومته للتسرّب. إكتشف كلّ المميزات

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      مصمّم للثة الطفل الحساسة

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      صمام مبتكر مانع للتسرب

      يسهل الارتشاف منه، سهل التنظيف

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        قمع طري
        2  قطعة
        إنكلترا
        نعم
        المرحلة
        الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر

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