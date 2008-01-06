SCF146/02
قمع طري
صُممت أقماع Philips Avent الطرية لتكون ناعمة على لثة الطفل الحساسة، ويمكن اعتبارها بمثابة الخطوة الأولى المثالية لينتقل الطفل من مرحلة الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة من الرضّاعة إلى استخدام الكوب. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة تنظيفه وبمقاومته للتسرّب.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصمّم للثة الطفل الحساسة
إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.
يسهل الارتشاف منه، سهل التنظيف
بلد المنشأ
محتويات العبوة
مراحل التنمية
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