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  • قمع طري قمع طري قمع طري

    Philips Avent أقماع طرية

    SCF146/02

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    قمع طري

    صُممت أقماع Philips Avent الطرية لتكون ناعمة على لثة الطفل الحساسة، ويمكن اعتبارها بمثابة الخطوة الأولى المثالية لينتقل الطفل من مرحلة الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة من الرضّاعة إلى استخدام الكوب. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة تنظيفه وبمقاومته للتسرّب.

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    Philips Avent أقماع طرية

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    قمع طري

    مصمّم للثة الطفل الحساسة

    يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

    إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

    صمام مبتكر مانع للتسرب

    يسهل الارتشاف منه، سهل التنظيف

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • محتويات العبوة

      قمع طري
      2  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر

    Badge-D2C

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