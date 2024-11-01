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  • التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    Avent Audio Monitors جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

    SCD505/00

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    تمنحك أجهزة مراقبة الأطفال Avent بتقنية DECT التي نقدّمها راحة البال، إذ تشعرين بأنك بجانب طفلك حتى عندما لا تتواجدين معه في الغرفة نفسها. تتميّز هذه الأجهزة بالاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق وصوت نقي جدًا وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات لك ولطفلك.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent Audio Monitors جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

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    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    راحة بال تامة عندما يكون طفلك نائماً

    • اتصال خاص 100%
    • ضوء ليلي وتهويدات
    • وظيفة التحدّث إلى الطفل
    تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

    تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

    تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.

    صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

    صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

    اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT (اتصالات رقمية ومحسنة ولاسلكية) صوتًا عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت.

    توفير الطاقة في وضع ECO

    توفير الطاقة في وضع ECO

    شغّلي وضع ECO لخفض طاقة الإرسال في غرفة الطفل. في وضع ECO، لا تتصل الوحدات إلا عندما يصدر طفلك صوتًا.

    أضواء مستوى الصوت لإعلامك عندما يصدر طفلك أي صوت

    أضواء مستوى الصوت لإعلامك عندما يصدر طفلك أي صوت

    تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الصوت في غرفة طفلك، حتى عندما تكون وحدة الأهل مكتومة.

    كوني دائمًا على اطلاع عندما يكون جهاز مراقبة الطفل ضمن النطاق ومتصلاً

    كوني دائمًا على اطلاع عندما يكون جهاز مراقبة الطفل ضمن النطاق ومتصلاً

    ستنبّهك وحدة الأهل عندما يكون جهاز مراقبة الطفل خارج النطاق أو عندما يكون مستوى الطاقة منخفضًا، لمساعدتك في الحرص على أن تكوني دائمًا على تواصل مع طفلك.

    نطاق تشغيل يمتدّ لغاية 330 مترًا*

    نطاق تشغيل يمتدّ لغاية 330 مترًا*

    يصل نطاق التشغيل في الداخل داخلي حتى 50 مترًا*. أم نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 330 مترًا*.

    وحدة أهل قابلة لإعادة الشحن

    وحدة أهل قابلة لإعادة الشحن

    تمكّنك وحدة الأهل القابلة لإعادة الشحن من التنقل في أرجاء المنزل وحوله.

    ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

    ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

    كل ما يحتاج إليه طفلك أحيانًا هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بفضل هذه الميزة الأساسية، يمكنك التواصل مع طفلك بكبسة أينما كنت في المنزل أو حوله.

    وقت تشغيل فائق يصل إلى 24 ساعة

    تمنحك وحدة الأهل الصغيرة والقابلة لإعادة الشحن حرية لاسلكية لغاية 24 ساعة قبل ضرورة إعادة شحن الجهاز. على الرغم من ذلك، يعتمد هذا الأمر على نوع البطاريات المستخدمة ووتيرة استخدام وحدة الأهل على البطاريات ومدة استخدامها.

    لتهدئة طفلك

    للمساعدة في تهدئة طفلك للنوم تحت تأثير وهج الضوء الليلي الدافئ والمهدّئ والتهويدات الناعمة.

    المواصفات التقنية

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      نطاق التردد
      تقنية DECT
      تحديد تلقائي للقنوات
      نعم
      عدد القنوات
      120

    • الملاءمة

      تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
      نعم
      إشارة انخفاض مستوى البطارية
      نعم
      إشارة شحن البطارية
      نعم
      تحكمي في مستوى الحساسية
      نعم
      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      أضواء مستوى الصوت
      نعم

    • الملحقات

      محوّل طاقة تيار متردد/مستمر
      Yes
      دليل المستخدم
      نعم
      البطاريات
      yes
      Neck cord
      Yes
      قاعدة الشحن لوحدة الوالدين
      No
      دليل البدء السريع
      نعم

    • الطاقة

      وقت التشغيل استنادًا إلى البطارية بالساعة
      24 ساعة
      وقت الشحن
      8,0  ساعة (ساعات)
      مصدر الإمداد بالطاقة
      • 120 فولت (الولايات المتحدة)
      • 220 - 240 فولت

    • المواصفات الفنية

      نطاق درجة حرارة التخزين
      10 - 40  درجة مئوية
      نطاق درجات حرارة التشغيل بالدرجة المئوية
      10 - 40 درجة مئوية

    • الميزات

      ضوء ليلي مريح
      نعم
      تقنية DECT
      نعم
      نطاق التشغيل في الداخل يصل إلى
      50 م
      الوضع الاقتصادي الذكي الموفر لاستهلاك الطاقة
      الوضع الاقتصادي
      نطاق التشغيل في الخارج يصل إلى
      330 مترًا
      وظيفة التحدث إلى الطفل
      نعم
      التهويدات
      Yes
      مصابيح يتم تنشيطها بالصوت
      5 أضواء LED
      التحكم في مستوى الصوت وتنشيط الصوت
      Yes

    • بيانات لوجيستية

      أبعاد الصندوق F (العرض × الارتفاع × العمق)
      220 x‏ 156 x‏ 94  ملليمترًا

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الحمل
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر

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    • يختلف نطاق التشغيل لجهاز مراقبة الطفل بحسب المحيط والعوامل التي تسبب التداخل.
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