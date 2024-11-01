SCD505/00
التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك
تمنحك أجهزة مراقبة الأطفال Avent بتقنية DECT التي نقدّمها راحة البال، إذ تشعرين بأنك بجانب طفلك حتى عندما لا تتواجدين معه في الغرفة نفسها. تتميّز هذه الأجهزة بالاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق وصوت نقي جدًا وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات لك ولطفلك.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.
اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT (اتصالات رقمية ومحسنة ولاسلكية) صوتًا عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت.
شغّلي وضع ECO لخفض طاقة الإرسال في غرفة الطفل. في وضع ECO، لا تتصل الوحدات إلا عندما يصدر طفلك صوتًا.
تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الصوت في غرفة طفلك، حتى عندما تكون وحدة الأهل مكتومة.
ستنبّهك وحدة الأهل عندما يكون جهاز مراقبة الطفل خارج النطاق أو عندما يكون مستوى الطاقة منخفضًا، لمساعدتك في الحرص على أن تكوني دائمًا على تواصل مع طفلك.
يصل نطاق التشغيل في الداخل داخلي حتى 50 مترًا*. أم نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 330 مترًا*.
تمكّنك وحدة الأهل القابلة لإعادة الشحن من التنقل في أرجاء المنزل وحوله.
كل ما يحتاج إليه طفلك أحيانًا هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بفضل هذه الميزة الأساسية، يمكنك التواصل مع طفلك بكبسة أينما كنت في المنزل أو حوله.
تمنحك وحدة الأهل الصغيرة والقابلة لإعادة الشحن حرية لاسلكية لغاية 24 ساعة قبل ضرورة إعادة شحن الجهاز. على الرغم من ذلك، يعتمد هذا الأمر على نوع البطاريات المستخدمة ووتيرة استخدام وحدة الأهل على البطاريات ومدة استخدامها.
للمساعدة في تهدئة طفلك للنوم تحت تأثير وهج الضوء الليلي الدافئ والمهدّئ والتهويدات الناعمة.
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
الملاءمة
الملحقات
الطاقة
المواصفات الفنية
الميزات
بيانات لوجيستية
مراحل التنمية
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