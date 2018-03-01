SCD501/00
التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك
يقدّم لك جهاز مراقبة الطفل SCD501/00 الجديد الذي نقدّمه بتقنية DECT راحة البال التامة من خلال توفير المتطلبات الأساسية لجهاز مراقبة الطفل. ويقدّم أيضًا الاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق مع صوت نقي جدًا وضوء ليلي مريح لك ولطفلك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.
اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT (اتصالات رقمية ومحسنة ولاسلكية) صوتًا عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت.
يحد وضع ECO الذكي تلقائيًا من طاقة الإرسال ويزيد عمر البطارية. كلما اقتربتِ من طفلك، قلّت الطاقة الضرورية للحصول على اتصال مثالي (هذا الوضع غير متوفر في الولايات المتحدة وكندا).
ستنبّهك وحدة الأهل عندما يكون جهاز مراقبة الطفل خارج النطاق أو عندما يكون مستوى الطاقة منخفضًا، لمساعدتك في الحرص على أن تكوني دائمًا على تواصل مع طفلك.
تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الصوت في غرفة طفلك، حتى عندما تكون وحدة الأهل مكتومة.
يصل نطاق التشغيل في الداخل حتى 50 مترًا*. أما نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 300 متر*.
تعمل وحدة الأهل بشكل ممتاز بواسطة الطاقة الكهربائية. وللاستفادة من إمكانية تنقل إضافية، يمكنك أيضًا إدراج بطاريات لاستخدام وحدة الأهل من دون أسلاك. يمكنك إدراج بطاريتين قلويتين R6 AA غير قابلتين لإعادة الشحن بقدرة 1,5 فولت أو بطاريتين R6 AA قابلتين لإعادة الشحن بقدرة 1,2 فولت.
تمنحك الوحدة الصغيرة المخصصة للأهل حرية البث اللاسلكي لغاية 24 ساعة قبل ضرورة شحن الجهاز من جديد. على الرغم من ذلك، يعتمد هذا الأمر على نوع البطاريات المستخدمة ووتيرة استخدام الوحدة المخصصة للأهل على البطاريات ومدة استخدامها.
قد لا يهدأ طفلك عند وضعه في سريره لينام. يمكنك مساعدته في الاسترخاء والهدوء للنوم تحت تأثير وهج الضوء الليلي الدافئ والمهدّئ.
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
الملاءمة
الملحقات
الطاقة
المواصفات الفنية
الميزات
بيانات لوجيستية
مراحل التنمية
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