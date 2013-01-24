الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

VisaPure

فرشاة تنظيف وتقشير

SC5992/10
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • رأس فرشاة التقشير لكل أنواع البشرة رأس فرشاة التقشير لكل أنواع البشرة رأس فرشاة التقشير لكل أنواع البشرة
    -{discount-value}

    VisaPure فرشاة تنظيف وتقشير

    SC5992/10
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    رأس فرشاة التقشير لكل أنواع البشرة

    يزيل رأس فرشاة التقشير خلايا البشرة الباهتة والميتة بلطف. ويوفّر المزيج الفريد بين الشعيرات الأقصر والأطول عملية تنظيف أعمق. إكتشف كلّ المميزات

    VisaPure فرشاة تنظيف وتقشير

    رأس فرشاة التقشير لكل أنواع البشرة

    يزيل رأس فرشاة التقشير خلايا البشرة الباهتة والميتة بلطف. ويوفّر المزيج الفريد بين الشعيرات الأقصر والأطول عملية تنظيف أعمق. إكتشف كلّ المميزات

    رأس فرشاة التقشير لكل أنواع البشرة

    يزيل رأس فرشاة التقشير خلايا البشرة الباهتة والميتة بلطف. ويوفّر المزيج الفريد بين الشعيرات الأقصر والأطول عملية تنظيف أعمق. إكتشف كلّ المميزات

    VisaPure فرشاة تنظيف وتقشير

    رأس فرشاة التقشير لكل أنواع البشرة

    يزيل رأس فرشاة التقشير خلايا البشرة الباهتة والميتة بلطف. ويوفّر المزيج الفريد بين الشعيرات الأقصر والأطول عملية تنظيف أعمق. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل skincare-accessories

      رأس فرشاة التقشير لكل أنواع البشرة

      لبشرة نظيفة وناعمة

      • لتقشير البشرة بلطف
      • للاستخدام الأسبوعي
      • يجب استبداله كل 6 أشهر
      • سهولة الاستبدال
      يزيد من نسبة امتصاص منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك

      يزيد من نسبة امتصاص منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك

      باستخدام VisaPure، يمكنك إزالة المزيد من بقايا مستحضرات التجميل وخلايا البشرة الميتة والباهتة عند التنظيف. فبفضل تأثير التنظيف العميق، تمتص البشرة منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك، مثل الكريمات والسيروم والخلاصات، بشكل أفضل.

      مصمم بطريقة مثالية لتوفير نظافة فائقة

      مصمم بطريقة مثالية لتوفير نظافة فائقة

      تتميّز كل رؤوس فرشاة VisaPure التي نقدّمها بشعيرات مصنوعة من النايلون الدقيق، وهي مادة تم اختيارها بشكل خاص. يساعد ذلك في ضمان سهولة تنظيف رؤوس الفرشاة إلى حد كبير والحفاظ عليها بحالة جيدة.

      فرشاة التقشير لكل أنواع البشرة

      شعيرات مصمّمة بأسلوب مميز: تعمل الشعيرات القصيرة على تقشير البشرة بلطف في حين تزيل الشعيرات الطويلة خلايا البشرة الميتة.

      تركيبة فريدة من نوعها لشعيرات فرشاة تنظيف الوجه

      تتمتّع كل فراشي VisaPure بتقنية شعيرات 5 في 1 فريدة. تم صقل كل شعيرة مرتين بحيث تضمن الأطراف الناعمة كالحرير انزلاقًا سلسًا. صمّمت شعيرات VisaPure لتكون طويلة جدًا من أجل توفير راحة مطلقة للبشرة. لضمان الفعالية، تم تصميم شعيرات VisaPure لتكون حوالي 3 مرات أصغر من مسام بشرتك، وتصل الفرشاة الكثيفة إلى عدد أكبر من المسام في جلسة علاج واحدة لمنح إحساس ناعم وفخم أثناء تنظيف الوجه. يتم انتقاء مواد الشعيرات خصيصًا لتكون مقاومة للماء.

      رأس فرشاة قابل للتثبيت بكبسة زر؛ سهل التركيب والفك

      قم بتركيب رأس الفرشاة أو فكه بسهولة. تتميّز رؤوس الفرشاة التي نقدّمها بأنها سهلة التركيب ومتوافقة مع كل طرازات Visapure.

      يجب استبداله كل 6 أشهر

      للحصول على أفضل النتائج، استبدلي الفرشاة كل 6 أشهر. من السهل جدًا تبديل الفرشاة، فما عليك سوى سحبها من الجهاز.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        تُستخدم مع طرازات VisaPure كافة
        نعم

      • الفوائد

        نوع البشرة
        لكافة أنواع البشرة

      • سهولة الاستعمال

        سهل التنظيف
        نعم
        مقاومة للماء
        يمكن استخدامه أثناء الاستحمام
        الاستخدام مع منتج التنظيف
        نعم
        استبدال
        رأس فرشاة سهل التثبيت بكبسة زر
        يوصى بالاستبدال
        كل ستة أشهر

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند