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  • استمتعي على الدوام ببشرة خالية من الشعر* استمتعي على الدوام ببشرة خالية من الشعر* استمتعي على الدوام ببشرة خالية من الشعر*

    Lumea Prestige جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    SC2009/60

    استمتعي على الدوام ببشرة خالية من الشعر*

    تُعتبر آلة Lumea Prestige من Philips الحلّ اللاسلكي بتقنية IPL الأكثر فعالية. تصنع هذه الآلة المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الوجه والجسم، كما تساعد النبضات الخفيفة من الضوء، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Lumea Prestige جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

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    مراجعة كل IPL

    استمتعي على الدوام ببشرة خالية من الشعر*

    • للاستخدام على الجسم والوجه والبيكيني
    • 15 دقيقة للجزء السفلي من الساقَين
    • >250000 ومضة ضوئية
    • تصميم لاسلكي
    تتكيف للاستخدام الآمن والفعال في راحة منزلك

    تتكيف للاستخدام الآمن والفعال في راحة منزلك

    يستخدم نظام Philips Lumea تقنية مبتكرة تعتمد على الضوء تُعرف باسم IPL (ضوء نابض شديد)، وهي مستمدة من التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد كيّفت شركة Philips هذه التقنية للاستخدام الآمن والفعال بشكل مريح في منزلك. وتعمل Philips عن كثب مع كبار اختصاصيي الأمراض الجلدية لتطوير نظام إزالة الشعر المذهل هذا. فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، عمدنا إلى إجراء الكثير من أبحاث المستهلكين بالتعاون مع أكثر من 2000 امرأة.

    تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

    تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

    تطبّق Philips Lumea نبضات خفيفة من الضوء على جذور الشعر. بالتالي، تنخفض كمية الشعر التي يولّدها الجسم تدريجيًا. يؤدي تكرار العلاج إلى الحصول على بشرة رائعة وخالية من الشعر وذات ملمس ناعم.

    فعال بلا عناء

    فعال بلا عناء

    لقد أظهرت الدراسات السريرية التي أجريناها انخفاضًا ملحوظًا في كمية الشعر في غضون مدة قليلة تبلغ أربع علاجات مرة كل أسبوعين للحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر. للحفاظ على هذه النتائج، ما عليك سوى تكرار العلاج عند الحاجة. قد يختلف الوقت الذي يفصل بين علاج وآخر بالاستناد إلى وتيرة نمو الشعر الخاصة بك شخصيًا. - لتكبير هذه الصورة، يرجى النقر فوق الصورة في معرض الصور في الجهة العليا من هذه الصفحة

    ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

    ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

    يعطي نظام Philips Lumea نتائج فعالة عند استخدامه على الشعر الأشقر الغامق والبني والأسود (الطبيعي). وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المعتمدة على الضوء، لم تثبت فعالية Philips Lumea على الشعر الأحمر أو الأشقر الفاتح أو الأبيض/الرمادي. ويعتبر نظام Philips Lumea غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا.

    نافذة علاج كبيرة لتطبيق سريع

    نافذة علاج كبيرة لتطبيق سريع

    نافذة علاج كبيرة لتطبيق سريع على مناطق الجسم الأكبر مثل الساقَين.

    ملحق للوجه لمعالجة شعر الوجه بطريقة آمنة

    ملحق للوجه لمعالجة شعر الوجه بطريقة آمنة

    يتميّز ملحق الوجه بفلتر ضوء خاص ومضمن ومصمم خصيصًا لاستخدام آمن وسهل على الشفة العليا والذقن والسوالف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه على المناطق الحساسة الأخرى من الجسم، مثل تحت الإبط والمناطق الأخرى التي يصعب الوصول إليها.

    ملحق لمعالجة متخصصة للشعر في منطقة البيكيني

    ملحق لمعالجة متخصصة للشعر في منطقة البيكيني

    ملحق منطقة البيكيني لإزالة الشعر بفعالية في منطقة البيكيني. يكون الشعر عادة في هذه المنطقة أقسى وأكثر كثافة من الشعر على الساقَين.

    علاج لطيف

    علاج لطيف

    لطيف على بشرتك.

    سهولة الاستخدام بدون أسلاك

    سهولة الاستخدام بدون أسلاك

    يعتبر تصميم Lumea بدون أسلاك الفريد مثاليًا لمعالجة المناطق التي تريدينها أينما كنتِ.

    ما من حاجة إلى قطع تبديل وتكاليف مخفية

    ما من حاجة إلى قطع تبديل وتكاليف مخفية

    يوفر نظام Philips Lumea حلاً متكاملاً يأتي جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي مصابيح تبديل أو جيل.

    خمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء

    خمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء

    يتمتع نظام Philips Lumea بخمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء لضمان علاج لطيف وفعال في الوقت نفسه. لدى استخدامه بشكل صحيح، يتميز العلاج بتقنية IPL الخاص بـ Philips Lumea بكونه علاجًا آمنًا ولطيفًا للاستخدام حتى على البشرة الحساسة ومناطق الجسم الحساسة.

    أمن وفعال حتى على المناطق الحساسة

    استخدمي الآلة بثقة لإزالة الشعر من الوجه (الشفة العليا والذقن والسوالف) وأجزاء الجسم، بما في ذلك الساقين والإبط ومنطقة البكيني والبطن والذراعين.

    يأتي جهاز Lumea Prestige في حقيبة فاخرة

    تأتي Philips Lumea Prestige مزوّدًا بحقيبة فاخرة لتخزين سهل.

    المواصفات التقنية

    • مناطق الاستخدام

      مناطق الجسم
      • الذراعان
      • الساقان
      • البطن
      • البيكيني
      • منطقة الإبطَين
      مناطق الوجه
      • الذقن
      • السوالف
      • الشفة العلوية

    • إعدادات قابلة للضبط والأمان

      فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
      لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية
      5 إعدادات لطاقة الضوء
      مع إمكانية التعديل وفقًا لنوع البشرة
      نظام أمان مضمّن
      تجنب الوميض غير المقصود

    • وضع الاستخدام

      وضع التمرير والوميض
      للاستخدام المريح
      وضع الضغط والوميض
      لعلاج مناطق منحنيات الجسم
      استخدام سلكي / لاسلكي
      استخدام لاسلكي

    • الطاقة

      الفولتية
      100-240 فولت
      وقت الشحن
      100 دقيقة
      وقت التشغيل
      370 ومضة كحد أدنى

    • المواصفات الفنية

      مصباح الأداء العالي
      توفير > 250000 ومضة

    • الملحقات

      ملحق مخصص للجسم (4 سم2)
      للاستخدام أسفل خط الرقبة
      ملحق مخصص لمنطقة البيكيني (2 سم2)
      Special treatment bikini hair
      ملحق الوجه (2 سم2)
      للاستخدام الآمن على الوجه

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان عام لمدة سنتين

    • العناصر المضمنة

      تعليمات الاستخدام
      دليل المستخدم
      الشاحن
      شاحن متعدد الفولتية
      التخزين
      حقيبة صغيرة فاخرة
      الملحق
      قطعة قماش للتنظيف

    • وقت الاستخدام

      الجزء السفلي من الساق
      8 دقائق
      منطقة الإبطَين
      دقيقة واحدة
      خط البيكيني
      دقيقة واحدة
      مناطق الوجه
      دقيقة واحدة

    Badge-D2C

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