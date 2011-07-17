SC2002/01
منع نمو الشعر من جديد
يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة ظهور الشعر في جميع أجزاء الجسم. وتساعد النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.إكتشف كلّ المميزات
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يرسل Philips Lumea نبضات ضوئية خفيفة إلى جذور الشعر. ونتيجة لذلك، يتساقط الشعر بشكل طبيعي ولا يعود للنمو مجددًا. ويؤدي تكرار هذه العملية بانتظام إلى الحفاظ على بشرة ناعمة كل يوم.
أظهرت دراساتنا السريريّة انخفاضًا ملحوظًا في نمو الشعر عند استخدام الجهاز مرة كل أسبوعين مع تكرار الجلسات العلاجية مرتين ويتم تحقيق نتائج مثالية للتخلص نهائيًا من الشعر من خلال تطبيق الجلسات العلاجية لأربع أو خمس مرات. وللحفاظ على هذه النتائج، ما عليكِ سوى تكرار الجلسات العلاجية كل أربعة أو ستة أسابيع. وقد تختلف الفترة الزمنية الفاصلة بين الجلسات العلاجية وفقاً لمعدل نمو الشعر لدى كل فرد.
يستخدم نظام Philips Lumea تقنية مبتكرة تعتمد على الضوء تُعرف باسم IPL (ضوء نابض شديد)، وهي مستمدة من التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد كيّفت شركة Philips هذه التقنية للاستخدام الآمن والفعال بشكل مريح في منزلك. وتعمل Philips عن كثب مع كبار أخصائيي الأمراض الجلدية لتطوير نظام إزالة الشعر المذهل هذا. فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، عمدنا إلى إجراء العديد من بحوث المستهلكين بالتعاون مع أكثر من 1500 متطوع.
يشتمل نظام Philips Lumea على خمسة إعدادات للطاقة الضوئية قابلة للضبط لضمان معالجة لطيفة وفعالة. وإذا استخدمت معالجة IPL من Philips Lumea بشكل صحيح، يمكن اعتبارها آمنة ولطيفة لاستخدامها حتى على البشرة الحساسة ومناطق الجسم الحساسة. ويعتمد وقت المعالجة وتكرار شحن البطارية على إعداد الطاقة المحدد والمنطقة المتاح استخدام الآلة فيها.
يعتبر تصميم Lumea بدون أسلاك الفريد مثاليًا لمعالجة المناطق التي تريدينها أينما كنتِ.
يوفر نظام Philips Lumea حلاً متكاملاً يأتي جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي مصابيح تبديل أو جيل.
استخدمي الآلة بثقة لإزالة الشعر من الوجه (الشفة العليا والذقن والسوالف) وأجزاء الجسم، بما في ذلك الساقين والإبط ومنطقة البكيني والبطن والذراعين.
صُمم ملحق الدقة خصيصًا لاستخدامه على الوجه. فهو يتضمن مرشح ضوء مدمجًا إضافيًا يوفر حماية إضافية للوجه. وتشمل المنطقة الأصغر المتاح استخدام الآلة فيها الشفة العليا والمناطق الأخرى التي يصعب الوصول إليها.
يعطي نظام Philips Lumea نتائج فعالة عند استخدامه على الشعر الأشقر الغامق والبني والأسود (الطبيعي). وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المعتمدة على الضوء، لم تثبت فعالية Philips Lumea على الشعر الأحمر أو الأشقر الفاتح أو الأبيض/الرمادي. ويعتبر نظام Philips Lumea غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا.
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إعدادات قابلة للضبط والأمان
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