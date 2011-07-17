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  • منع نمو الشعر من جديد منع نمو الشعر من جديد منع نمو الشعر من جديد

    Lumea Precision إزالة الشعر بتقنية IPL

    SC2002/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    منع نمو الشعر من جديد

    يصنع نظام إزالة الشعر Philips Lumea IPL المعجزات لمنع إعادة ظهور الشعر في جميع أجزاء الجسم. وتساعد النبضات الخفيفة من الضوء التي يتم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.

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    Lumea Precision إزالة الشعر بتقنية IPL

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    منع نمو الشعر من جديد

    إزالة الشعر بتقنية IPL: تمتعي ببشرة ناعمة كل يوم

    • للاستخدام على الجسم والوجه
    • 15 دقيقة للجزء السفلي من الساقَين
    • فترة الاستهلاك <gt/>100000 نبضة من الضوء
    • تصميم لاسلكي
    تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

    تمتّعي ببشرة ناعمة كل يوم

    يرسل Philips Lumea نبضات ضوئية خفيفة إلى جذور الشعر. ونتيجة لذلك، يتساقط الشعر بشكل طبيعي ولا يعود للنمو مجددًا. ويؤدي تكرار هذه العملية بانتظام إلى الحفاظ على بشرة ناعمة كل يوم.

    فعال بلا عناء

    فعال بلا عناء

    أظهرت دراساتنا السريريّة انخفاضًا ملحوظًا في نمو الشعر عند استخدام الجهاز مرة كل أسبوعين مع تكرار الجلسات العلاجية مرتين ويتم تحقيق نتائج مثالية للتخلص نهائيًا من الشعر من خلال تطبيق الجلسات العلاجية لأربع أو خمس مرات. وللحفاظ على هذه النتائج، ما عليكِ سوى تكرار الجلسات العلاجية كل أربعة أو ستة أسابيع. وقد تختلف الفترة الزمنية الفاصلة بين الجلسات العلاجية وفقاً لمعدل نمو الشعر لدى كل فرد.

    مكيفة للاستخدام الآمن والمريح في المنزل

    مكيفة للاستخدام الآمن والمريح في المنزل

    يستخدم نظام Philips Lumea تقنية مبتكرة تعتمد على الضوء تُعرف باسم IPL (ضوء نابض شديد)، وهي مستمدة من التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد كيّفت شركة Philips هذه التقنية للاستخدام الآمن والفعال بشكل مريح في منزلك. وتعمل Philips عن كثب مع كبار أخصائيي الأمراض الجلدية لتطوير نظام إزالة الشعر المذهل هذا. فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، عمدنا إلى إجراء العديد من بحوث المستهلكين بالتعاون مع أكثر من 1500 متطوع.

    حتى على البشرة الحساسة والمناطق الحساسة في الجسم

    حتى على البشرة الحساسة والمناطق الحساسة في الجسم

    يشتمل نظام Philips Lumea على خمسة إعدادات للطاقة الضوئية قابلة للضبط لضمان معالجة لطيفة وفعالة. وإذا استخدمت معالجة IPL من Philips Lumea بشكل صحيح، يمكن اعتبارها آمنة ولطيفة لاستخدامها حتى على البشرة الحساسة ومناطق الجسم الحساسة. ويعتمد وقت المعالجة وتكرار شحن البطارية على إعداد الطاقة المحدد والمنطقة المتاح استخدام الآلة فيها.

    سهولة الاستخدام بدون أسلاك

    سهولة الاستخدام بدون أسلاك

    يعتبر تصميم Lumea بدون أسلاك الفريد مثاليًا لمعالجة المناطق التي تريدينها أينما كنتِ.

    ما من حاجة إلى قطع تبديل

    ما من حاجة إلى قطع تبديل

    يوفر نظام Philips Lumea حلاً متكاملاً يأتي جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي مصابيح تبديل أو جيل.

    المناطق المتاح استخدام الآلة فيها

    المناطق المتاح استخدام الآلة فيها

    استخدمي الآلة بثقة لإزالة الشعر من الوجه (الشفة العليا والذقن والسوالف) وأجزاء الجسم، بما في ذلك الساقين والإبط ومنطقة البكيني والبطن والذراعين.

    مصمم خصيصًا لمنحك حماية إضافية للوجه

    مصمم خصيصًا لمنحك حماية إضافية للوجه

    صُمم ملحق الدقة خصيصًا لاستخدامه على الوجه. فهو يتضمن مرشح ضوء مدمجًا إضافيًا يوفر حماية إضافية للوجه. وتشمل المنطقة الأصغر المتاح استخدام الآلة فيها الشفة العليا والمناطق الأخرى التي يصعب الوصول إليها.

    أنواع الشعر والبشرة المناسبة

    أنواع الشعر والبشرة المناسبة

    يعطي نظام Philips Lumea نتائج فعالة عند استخدامه على الشعر الأشقر الغامق والبني والأسود (الطبيعي). وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المعتمدة على الضوء، لم تثبت فعالية Philips Lumea على الشعر الأحمر أو الأشقر الفاتح أو الأبيض/الرمادي. ويعتبر نظام Philips Lumea غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا.

    المواصفات التقنية

    • مناطق الاستخدام

      مناطق الجسم
      • الذراعان
      • الأرجل
      • البطن
      • البيكيني
      • الإبطان
      مناطق الوجه
      • الذقن
      • سوالف
      • الشفة العليا

    • إعدادات قابلة للضبط والأمان

      فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
      يحمي بشرتكِ من ضوء الأشعة فوق البنفسجية
      5 إعدادات لطاقة الضوء
      قابلة للتعديل لتلائم نوع بشرتك
      نظام أمان مضمّن
      يمنع الوميض غير المقصود

    • وضع الاستخدام

      التنقل والوميض
      للاستخدام على المناطق ذات المنحنيات
      استخدام سلكي / لاسلكي
      لاسلكي

    • الطاقة

      الفولتية
      100-240 فولت
      وقت الشحن
      100 دقيقة
      وقت التشغيل
      320 ومضة كحد أدنى

    • المواصفات الفنية

      مصباح الأداء العالي
      يوفر <gt/> 80000 ومضة

    • الملحقات

      ملحق الجسم (3 سم2)
      للاستخدام أسفل خط الرقبة
      الملحق الدقيق (2 سم2)
      للاستخدام الآمن على الوجه

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان عالمي لمدة سنتين

    • العناصر المضمنة

      الشاحن
      شاحن متعدد الفولتية
      تعليمات الاستخدام
      • فيديو DVD توضيحي
      • دليل البدء السريع
      • دليل المستخدم
      التخزين
      حقيبة صغيرة

    • وقت الاستخدام

      الجزء السفلي من الساق
      8 دقائق
      منطقة الإبطَين
      دقيقة واحدة
      خط البيكيني
      دقيقة واحدة
      مناطق الوجه
      دقيقة واحدة

    Badge-D2C

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