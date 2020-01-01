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  • حلاقة منعشة، راحة أكبر حلاقة منعشة، راحة أكبر حلاقة منعشة، راحة أكبر

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

    S3122/50

    حلاقة منعشة، راحة أكبر

    تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 3000 من Philips حلاقة ملائمة ومريحة سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل رؤوس Pivot & Flex الخماسية الأبعاد، ونظام الشفرة ComfortCut وإمكانية الحلاقة لمدة 60 دقيقة

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

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    حلاقة منعشة، راحة أكبر

    • رؤوس Pivot & Flex خماسية الأبعاد
    • شفرات ComfortCut
    • رأس تشذيب يظهر بكبسة زر
    • حلاقة لـ 60 دقيقة، شحن لساعة واحدة
    تتبع منحنيات وجهك لحلاقة مريحة

    تتبع منحنيات وجهك لحلاقة مريحة

    تتميّز آلة الحلاقة Shaver 3000 من Philips بحركة محورية في 5 اتجاهات تلائم كل الزوايا والتقاسيم في وجهك ورقبتك. تقوم آلة حلاقة اللحية هذه بقصّ كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً لمنحك لحية ناعمة ومتساوية.

    تنزلق على البشرة لحلاقة ناعمة ومتساوية

    تنزلق على البشرة لحلاقة ناعمة ومتساوية

    احصل على حلاقة نظيفة ومريحة بفضل آلة الحلاقة هذه من Philips. تقوم شفرات ComfortCut الـ 27 في آلة الحلاقة الكهربائية بقصّ كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية.

    Aquatec لحلاقة رطبة منعشة أو جافة ومريحة

    Aquatec لحلاقة رطبة منعشة أو جافة ومريحة

    احصل على حلاقة جافة ملائمة أو حلاقة رطبة مريحة أكثر باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    نظّف آلة الحلاقة الكهربائية بلمسة زر. ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة وغسله بالمياه.

    راقب مستوى الشحن باستمرار

    راقب مستوى الشحن باستمرار

    استخدم المؤشر السهل لمعرفة ما إذا كان مستوى شحن بطارية آلة الحلاقة منخفضًا أو فارغًا أو مشحونًا بالكامل.

    60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

    60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

    احلق لغاية 60 دقيقة بعد شحن لساعة واحدة. لا تعمل آلة الحلاقة إذا كانت قيد الشحن.

    تعزيز الطاقة لمدة 5 دقائق للحلاقة المفاجئة

    تعزيز الطاقة لمدة 5 دقائق للحلاقة المفاجئة

    هل أنت في عجلة من أمرك؟ ما عليك سوى توصيل آلة الحلاقة بالطاقة لمدة 5 دقائق وستحصل على الطاقة الكافية لعملية حلاقة واحدة كاملة.

    تنزلق على البشرة لحلاقة مريحة ومتساوية

    تنزلق على البشرة لحلاقة مريحة ومتساوية

    تم تصميم الشفرات المزوّدة بميزة الشحذ الذاتي البالغ عددها 27 على آلة الحلاقة الكهربائية هذه بدقة لتوفير حلاقة نظيفة باستمرار.

    قم بتسوية شواربك وسوالفك

    قم بتسوية شواربك وسوالفك

    حدّد شكل شواربك وسوالفك بدقة مع أداة التشذيب المنبثقة وأكمل مظهرك بسهولة.

    يسمح نظام حماية البشرة بانزلاق سلس لحماية البشرة

    يسمح نظام حماية البشرة بانزلاق سلس لحماية البشرة

    تم تصميم نظام حماية البشرة لتفادي الشقوق والجروح بحيث تحصل على حلاقة نظيفة وآمنة، وهو ينزلق البشرة بسلاسة على بشرتك بفضل رؤوسه المستديرة، مع حماية بشرتك في الوقت نفسه.

    مقبض مقاوم للانزلاق لحلاقة آمنة

    مقبض مقاوم للانزلاق لحلاقة آمنة

    يساعد المقبض المتوفر في آلة الحلاقة الكهربائية للاستخدام الرطب والجاف هذه في توفير قبضة أكثر إحكامًا أثناء الاستحمام أو فوق المغسلة، وذلك بفضل تصميمه المريح الذي يوفر الدقة وسهولة الاستخدام.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      غطاء واقٍ

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة ساعة

    • تصميم

      اللون
      أسود لامع
      المقبض
      • مقبض مريح واستخدام سهل
      • مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم
      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ SH30

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      رؤوس Pivot & Flex خماسية الأبعاد
      نظام الحلاقة
      نظام الشفرة ComfortCut
      إنشاء المظهر
      رأس تشذيب يظهر بكبسة زر

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      مؤشر بطارية أحادي المستوى
      التنظيف
      • فتح بلمسة واحدة
      • قابلة للغسل بالكامل
      رطب وجاف
      حلاقة رطبة أو جافة
      العملية
      • افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه
      • استخدام بدون أسلاك فقط

    ما محتويات الصندوق؟

    صورة عن التغليف

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • HQ110
    Badge-D2C

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