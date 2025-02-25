تشذيب الشعر

يمكنك تشذيب لحيتك للحصول على لحية خفيفة ومتساوية بواسطة المشط الدقيق المضمن والقابل للضبط. عيّن القرص إلى واحد من إعدادات الطول الاثني عشر القابلة للتثبيت للحصول على الشكل الذي تريده، بدءًا من لحية خفيفة مثالية وتشذيب دقيق، ووصولاً إلى تسريحة لحية أطول.