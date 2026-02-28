ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
QG3342/23
أداة تشذيب الشعر واللحية المتكاملة
جرّب عدة أشكال من اللحى والشوارب والشعر مع أداة التشذيب المتكاملة هذه. تمنحك الملحقات الستة إمكانية تجربة أشكال مختلفة ومتعددة بسهولة.
3 ملحقات و3 أمشاط
لاسلكية، قابلة للغسل بالكامل
شفرات ناعمة على البشرة
استخدام لاسلكي 60 دقيقة/شحن لـ 10 ساعات
استخدم أداة التشذيب بحجم كامل بدون مشط لإكمال مظهرك وللحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول حواف لحيتك.
شذّب لحيتك بالطول الذي تريده تمامًا، من خلال تثبيت الإعداد الذي يناسب المظهر الذي ترغب فيه. يتميّز مشط اللحية واللحية الخفيفة بـ 18 إعداد طول، بدقة تتراوح من 1 مم إلى 18 مم، وبدرجات دقة تبلغ 1 مم بين كل إعداد وآخر.
ابتكر خطوطًا وتفاصيل دقيقة لتحديد تسريحتك أو تغييرها.
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