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  • حلاقة نظيفة تمنحك الثقة حلاقة نظيفة تمنحك الثقة حلاقة نظيفة تمنحك الثقة

    آلة حلاقة كهربائية

    PQ206/18

    حلاقة نظيفة تمنحك الثقة

    تجمع آلة الحلاقة الكهربائية PQ206 من Philips بين نظام الحلاقة الدقيقة والرؤوس المتحركة بشكل مستقل، لتمنحك الثقة بأن مظهرك سيكون مثاليًا كل يوم

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة حلاقة كهربائية

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    حلاقة نظيفة تمنحك الثقة

    • تعمل بالبطارية
    • ملائمة للحمل
    حلاقة دقيقة بطريقة مريحة

    حلاقة دقيقة بطريقة مريحة

    رأس حلاقة مستورد يقدّم لك تجربة حلاقة دقيقة ومريحة

    تتبع تقاسيم الوجه

    تتبع تقاسيم الوجه

    تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية. بالإضافة إلى ذلك، تتبع الرؤوس المتحركة بشكل مستقل تقاسيم وجهك.

    شفرات بتقنية الشحذ التلقائي

    شفرات بتقنية الشحذ التلقائي

    تدوم الشفرات بميزة الشحذ الذاتي لغاية سنتيَن.

    آلة حلاقة لاسلكية ببطاريتَين حجم AA

    آلة حلاقة لاسلكية ببطاريتَين حجم AA

    حلاقة لاسلكية لغاية 60 دقيقة

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • الطاقة

      نوع البطارية
      AA

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم
      رأس بديل في الصين
      استبدال كل سنتين بـ HQ4+‎
      رأس بديل خارج الصين
      استبدال كل سنتين بـ HQ56

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      رؤوس مرنة منفردة
      نظام الحلاقة
      • CloseCut
      • مستورد من أوروبا

    • سهولة الاستخدام

      جاري الشحن
      تشغيل بواسطة البطارية

    Badge-D2C

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