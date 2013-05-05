PQ206/18
حلاقة نظيفة تمنحك الثقة
تجمع آلة الحلاقة الكهربائية PQ206 من Philips بين نظام الحلاقة الدقيقة والرؤوس المتحركة بشكل مستقل، لتمنحك الثقة بأن مظهرك سيكون مثاليًا كل يومإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رأس حلاقة مستورد يقدّم لك تجربة حلاقة دقيقة ومريحة
تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية. بالإضافة إلى ذلك، تتبع الرؤوس المتحركة بشكل مستقل تقاسيم وجهك.
تدوم الشفرات بميزة الشحذ الذاتي لغاية سنتيَن.
حلاقة لاسلكية لغاية 60 دقيقة
الملحقات
الطاقة
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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