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  • أداة تشذيب 3 في 1 لشعر الأنف والأذن والحاجب أداة تشذيب 3 في 1 لشعر الأنف والأذن والحاجب أداة تشذيب 3 في 1 لشعر الأنف والأذن والحاجب

    Philips Norelco Nosetrimmer 3300 أداة تشذيب لشعر الأنف والأذن والحاجب، Series 3000

    NT9110/60

    أداة تشذيب 3 في 1 لشعر الأنف والأذن والحاجب

    يمكنك استخدام أداة التشذيب Philips Nose 3300 لتشذيب شعر الأنف والأذن والحاجب غير المرغوب فيه بفضل أداة تشذيب فعالة من الفولاذ المطلي بالكروم. كذلك، تتميّز أداة التشذيب هذه بتقنية Safe-Guard التي تضمن عملية تشذيب ناعمة على البشرة لتفادي الخدوش والجروح.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Norelco Nosetrimmer 3300 أداة تشذيب لشعر الأنف والأذن والحاجب، Series 3000

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    مراجعة كل آلات التشذيب الدقيق وتشذيب الأنف

    أداة تشذيب 3 في 1 لشعر الأنف والأذن والحاجب

    • أداة تشذيب فعالة بواسطة أنبوب
    • قابلة للغسل بالكامل
    • بطارية AA مضمنة
    • مشطان للحواجب
    مقبض ناعم لأكبر قدر من التحكم

    مقبض ناعم لأكبر قدر من التحكم

    تضمن عناصر المقبض المطاطي الناعم الملمس طريقة حمل مثالية، حتى عندما يكون رطبًا لتوفير تحكم أفضل عند تشغيل الجهاز.

    أداة التشذيب Safeguard لتجنب سحب البشرة والخدوش والجروح

    أداة التشذيب Safeguard لتجنب سحب البشرة والخدوش والجروح

    تتميّز أداة التشذيب SafeGuard الحصرية بأداة قص محمية برقاقة معدنية رفيعة لتجنب الخدوش والجروح. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم أداة القص للحؤول دون أن يعلق الشعر وتفادي سحب البشرة.

    لسهولة الاستخدام والتنظيف

    لسهولة الاستخدام والتنظيف

    مقاومة للماء للتنظيف بسهولة تامة

    زاوية مثالية للوصول السهل والراحة التامة

    زاوية مثالية للوصول السهل والراحة التامة

    المواصفات التقنية

    • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

      أدوات التصفيف
      مشطان للحواجب

    • الصيانة

      متانة
      غطاء للحماية
      الضمان
      ضمان عالمي لمدة سنتين

    • الراحة

      المعالجة
      • زاوية مثالية للوصول السهل
      • مقبض ناعم مطلي لأقصى حد من التحكم

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      100% مقاومة للماء لسهولة الاستخدام والتنظيف

    Badge-D2C

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