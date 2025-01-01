NA229/09
طهي أطباق لذيذة من دون عناء
مقرمشة من الخارج، طرية من الداخل. توفر تقنية RapidAir الفريدة الوقت والطاقة، من دون المساومة على المذاق. استمتع بنحو 13 طريقة طهي مختلفة بلمسة زر واحدة للحصول على أطباق جانبية ووجبات خفيفة لذيذة وصحية في أقل من 15 دقيقة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه. تولِّد تقنية RapidAir بفضل تصميمها الفريد الذي يتخذ شكل "نجم البحر" تدفق هواء مثاليًا للطهو بسرعة وبمذاق لذيذ في كل مرة.
يقوم الطهو بالهواء الساخن بإعداد الأطباق المفضلة لديك مع ما يصل إلى 90% أقل من الدهون من دون التأثير في المذاق.
القلي بواسطة الهواء والخَبز والشواء والتحميص وأكثر من ذلك. اضبط الوقت ودرجة الحرارة يدويًا أو استخدم الوظائف المسبقة الضبط للاستفادة من 13 طريقة طهو مختلفة بما في ذلك إعادة التسخين وإزالة الجليد والحفاظ على السخونة.
شاشة تعمل باللمس سهلة الاستخدام تضم 9 وظائف محددة مسبقًا للاختيار من بينها: البطاطس المقلية المجمّدة، والبطاطس المقلية الطازجة، وأفخاذ الدجاج، واللحم، والأسماك، والفطور، والخضراوات، وقوالب الحلوى، والحفاظ على السخونة.
اكتشف آلاف الوصفات المجانية والإعدادات المحددة لجهاز Airfryer الخاص بك. يقول 93% من المستخدمين إن تطبيق HomeID يسهّل عملية الطهو.**
وفّر وقت التنظيف باستخدام طبق StarPlate غير اللاصق الذي يمكن وضعه في الجلاية.
يُعد التصميم الصغير مثاليًا لكل مطبخ، سواء أكان صغيرًا أم كبيرًا. ويتسع لما يصل إلى 500 غ من البطاطس المقلية أو 6 أفخاذ دجاج أو 500 غ من الخضراوات في صينية سعة 4,2 لترات.
يمكنك الطهي بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% وتوفير ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips بدلاً من استخدام الفرن.***
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