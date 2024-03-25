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    Ultinon Classic تمتع بملاءمة مصابيح LED مع الإضاءة الهالوجينية

    11972U2510C2

    لون يناسب أسلوبك

    استبدل المصابيح الأمامية لسيارتك بمصابيح Ultinon Classic LED من Philips واستمتع بدفء إضاءة الهالوجين الكلاسيكية بالإضافة إلى أداء مصابيح LED! تتميّز هذه المصابيح بأنها سهلة التركيب، ما يعني أنه يمكنك الآن الترقية إلى مصابيح LED من دون متاعب! *

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    Ultinon Classic تمتع بملاءمة مصابيح LED مع الإضاءة الهالوجينية

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    لون يناسب أسلوبك

    مصابيح LED بيضاء دافئة كلاسيكية

    • نوع المصباح: H7‏، H18
    • ضوء أبيض دافئ 3500 كلفن
    • سطوع أكثر بنسبة 80%
    • لمبة LED سهلة التركيب
    • عدد اللمبات: 2
    تمتّع بدفء الضوء الأبيض 3500K

    تمتّع بدفء الضوء الأبيض 3500K

    قم بترقية المصابيح الأمامية من دون المساس بمظهر سيارتك! تعكس أضواء Ultinon Classic LED من Philips ضوءًا أبيض دافئًا، مقارنة بالمصابيح الأمامية الهالوجينية الأخرى، ما يمنح سيارتك مظهرًا خالدًا. قم بمطابقة الألوان مع الأصواء الأمامية الأخرى، واستفد في الوقت نفسه من إضاءة LED محسّنة. اختبر المزيد المثالي للأسلوب الكلاسيكي والتكنولوجيا العصرية.

    سطوع أكثر بنسبة 80% لرؤية عالية**

    سطوع أكثر بنسبة 80% لرؤية عالية**

    تم تصميم لمبات Ultinon Classic LED من Philips لتقدم شعاع ضوء بشكل أفضل من لمبات الهالوجين، في تصميم صغير وشامل. وبالاستفادة من أحدث الابتكارات في تكنولوجيا LED، توفر اللمبات التدفق الضوئي نفسه مثل لمبات الهالوجين القياسية ECE وفي الوقت نفسه تعمل على تحسين أداء الشعاع بشكل كبير وباستهلاك طاقة أقل. بسطوع إضافي بنسبة تصل إلى 80%، توفر لمبات Ultinon ClassicLED من Philips للسائقين رؤية أفضل على الطريق، ما يسهل اكتشاف العوائق والقيادة بأمان.

    تثبيت بميزة التوصيل والتشغيل

    تثبيت بميزة التوصيل والتشغيل

    مع لمبات Ultinon Classic LED من Philips، يكون التركيب سريعًا وسهلاً للغاية بحيث يصبح تعديلها أمرًا سهلاً! ليست هناك حاجة إلى فحوصات التوافق أو حلقات المحول: تأتي لمبات Ultinon Classic LED من Philips بتصميم مزود بهيكل صغير جدًا وقاعدة صغيرة متوافقة مع مستوى اختبار IEC 60061. ويتميز تصميمها الذي يمكن تركيبه بشكل مباشر بالتأثير نفسه للمبات الهالوجين، ما يتيح التركيب المباشر في المساحات الضيقة. يمكن تركيبها بسهولة وتضمن توافقًا واسعًا مع معظم طرز السيارات*.

    التوافق مع معايير صناعة السيارات

    التوافق مع معايير صناعة السيارات

    لقد اشتهرت منتجات إضاءة السيارات من شركة Philips، المتطورة تقنيًا، في عالم السيارات لأكثر من 100 عام. ونظرًا إلى إدراكنا أن أداء منتجاتنا يعتمد على توافقها مع متطلبات بيئة السيارات الحالية، فإننا نصمم منتجاتنا بأكبر قدر ممكن من التوافق مع معايير الصناعة. حيث تتوافق لمبات Ultinon Classic LED من Philips مع معايير التداخل الكهرومغناطيسي (EMI). تم تصميم لمباتنا بدقة لتتحمل مشقة استخدام السيارات الحديثة، ولن تتسبب في تعطل تشغيل مكونات السيارة الأخرى.

    أداء يدوم طويلاً

    أداء يدوم طويلاً

    تم اختبار لمبات LED Ultinon Classic من Philips وفحصها بدقة لضمان متانة وأداء فائق يدومان طويلاً. توفر مجموعتنا عمر استخدام يصل إلى ثلاثة أضعاف عمر استخدام لمبة الهالوجين المماثلة وضوءًا موحدًا طوال عمر اللمبات. تغطي Philips مجموعة Ultinon Classic بضمان لمدة عامين***. تمتع بأفضل التقنيات الحديثة مع Ultinon Classic LED من Philips.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      أبرز ما في المنتج
      ضوء أبيض دافئ تقليدي
      المنافع المتوقعة
      ضوء أبيض LED كلاسيكي، مطابقة ألوان مع اللمبات المركبة، تركيب سهل

    • وصف المنتج

      تطبيق
      شعاع عالٍ، شعاع منخفض، مصباح ضباب
      القاعدة
      PC26d/ PY26d-1
      التعيين
      LED H7/H18 11972 بجهد 12 فولت U2510 عدد 2
      رمز تمييز نوع LED
      [≈H7]،‏ [≈H18]
      حرارة التشغيل
      -40 درجة مئوية/+85 درجة مئوية
      النطاق
      Ultinon Classic
      التقنية
      LED
      نوع
      H7، ‏H18
      تصديق ECE ‏R37
      كلا
      تصديق ECE ‏R10
      نعم
      خالٍ من القطبية
      نعم

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      1500 ساعة

    • خصائص الضوء

      حرارة اللون
      3500  كلفن
      لومن
      1600 لومن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      16  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      11972U2510C2
      رمز الطلب
      2719131
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      52 غ

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      C2
      EAN1
      8719018027191
      EAN3
      8719018027207

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الطول
      9.15  سم
      العرض
      4.6  سم
      الارتفاع
      7.65  سم
      كمية الحزمة
      قطعتين
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      4 أطقم/ 8 قطع

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      20.2  سم
      العرض
      10.5  سم
      الارتفاع
      10  سم

    Badge-D2C

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    • غير متوافقة مع قوانين ECE R37. للاستخدام على الطرق الوعرة فقط.
    • ** مقارنةً بالمعيار القانوني الأدنى للمبات الهالوجين
    • *** ضمان لمدة عامين. تفضل بزيارة philips.com/auto-warranty لمعرفة المزيد حول سياسة الضمان. يغطي ضمان Philips عيوب التصنيع والاستخدام غير التجاري فقط.
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