11972U2510C2
لون يناسب أسلوبك
استبدل المصابيح الأمامية لسيارتك بمصابيح Ultinon Classic LED من Philips واستمتع بدفء إضاءة الهالوجين الكلاسيكية بالإضافة إلى أداء مصابيح LED! تتميّز هذه المصابيح بأنها سهلة التركيب، ما يعني أنه يمكنك الآن الترقية إلى مصابيح LED من دون متاعب! *إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قم بترقية المصابيح الأمامية من دون المساس بمظهر سيارتك! تعكس أضواء Ultinon Classic LED من Philips ضوءًا أبيض دافئًا، مقارنة بالمصابيح الأمامية الهالوجينية الأخرى، ما يمنح سيارتك مظهرًا خالدًا. قم بمطابقة الألوان مع الأصواء الأمامية الأخرى، واستفد في الوقت نفسه من إضاءة LED محسّنة. اختبر المزيد المثالي للأسلوب الكلاسيكي والتكنولوجيا العصرية.
تم تصميم لمبات Ultinon Classic LED من Philips لتقدم شعاع ضوء بشكل أفضل من لمبات الهالوجين، في تصميم صغير وشامل. وبالاستفادة من أحدث الابتكارات في تكنولوجيا LED، توفر اللمبات التدفق الضوئي نفسه مثل لمبات الهالوجين القياسية ECE وفي الوقت نفسه تعمل على تحسين أداء الشعاع بشكل كبير وباستهلاك طاقة أقل. بسطوع إضافي بنسبة تصل إلى 80%، توفر لمبات Ultinon ClassicLED من Philips للسائقين رؤية أفضل على الطريق، ما يسهل اكتشاف العوائق والقيادة بأمان.
مع لمبات Ultinon Classic LED من Philips، يكون التركيب سريعًا وسهلاً للغاية بحيث يصبح تعديلها أمرًا سهلاً! ليست هناك حاجة إلى فحوصات التوافق أو حلقات المحول: تأتي لمبات Ultinon Classic LED من Philips بتصميم مزود بهيكل صغير جدًا وقاعدة صغيرة متوافقة مع مستوى اختبار IEC 60061. ويتميز تصميمها الذي يمكن تركيبه بشكل مباشر بالتأثير نفسه للمبات الهالوجين، ما يتيح التركيب المباشر في المساحات الضيقة. يمكن تركيبها بسهولة وتضمن توافقًا واسعًا مع معظم طرز السيارات*.
لقد اشتهرت منتجات إضاءة السيارات من شركة Philips، المتطورة تقنيًا، في عالم السيارات لأكثر من 100 عام. ونظرًا إلى إدراكنا أن أداء منتجاتنا يعتمد على توافقها مع متطلبات بيئة السيارات الحالية، فإننا نصمم منتجاتنا بأكبر قدر ممكن من التوافق مع معايير الصناعة. حيث تتوافق لمبات Ultinon Classic LED من Philips مع معايير التداخل الكهرومغناطيسي (EMI). تم تصميم لمباتنا بدقة لتتحمل مشقة استخدام السيارات الحديثة، ولن تتسبب في تعطل تشغيل مكونات السيارة الأخرى.
تم اختبار لمبات LED Ultinon Classic من Philips وفحصها بدقة لضمان متانة وأداء فائق يدومان طويلاً. توفر مجموعتنا عمر استخدام يصل إلى ثلاثة أضعاف عمر استخدام لمبة الهالوجين المماثلة وضوءًا موحدًا طوال عمر اللمبات. تغطي Philips مجموعة Ultinon Classic بضمان لمدة عامين***. تمتع بأفضل التقنيات الحديثة مع Ultinon Classic LED من Philips.
مواصفات التسويق
وصف المنتج
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خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
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