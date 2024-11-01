التوافق مع معايير صناعة السيارات

لقد اشتهرت منتجات الإضاءة من شركة Philips، المتطورة تقنيًا، في عالم السيارات لأكثر من 100 عام. ونظرًا إلى إدراكنا أن أداء منتجاتنا يعتمد على توافقها مع متطلبات بيئة السيارات الحالية، فإننا نصمم منتجاتنا بأكبر قدر ممكن من التوافق مع معايير الصناعة. حيث تتوافق لمبات Ultinon Access LED من Philips مع معايير التداخل الكهرومغناطيسي (EMI). تم تصميم لمباتنا بدقة لتتحمل مشقة استخدام السيارات الحديثة، ولن تتسبب في تعطل تشغيل مكونات السيارة الأخرى.