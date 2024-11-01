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  • الترقية. القيادة. الاستمتاع. الترقية. القيادة. الاستمتاع. الترقية. القيادة. الاستمتاع.

    Car lights LED-HL [≈H15]

    11580U2500CX

    الترقية. القيادة. الاستمتاع.

    قم بترقية المصابيح الأمامية لسيارتك باستخدام مجموعة Ultinon Access LED من Philips. تتميز هذه المصابيح بتركيب سريع وسهل مثل مصابيح الهالوجين! حسّن الإضاءة مع سطوع إضافي بنسبة 80%** واستمتع بأحدث تقنيات LED في سيارتك.

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    Car lights LED-HL [≈H15]

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    الترقية. القيادة. الاستمتاع.

    تركيب سريع وسهل

    • نوع المصباح: H15
    • لمبة LED بخاصية التركيب المباشر
    • تصميم صغير
    • ضوء أبيض بارد بدرجة حرارة 6000 كلفن
    • عدد اللمبات: 2

    تثبيت بميزة التوصيل والتشغيل

    تتميز لمبات Ultinon Access LED من Philips بتركيب سريع وسهل للغاية بحيث يصبح تبديل أضواء السيارة أمرًا سهلاً للغاية! لا داعي لإجراء اختبارات التوافق أو استخدام حلقات المحول: تأتي لمبات Ultinon Access LED من Philips بتصميم ذي هيكل صغير جدًا وقاعدة صغيرة متوافقة مع مستوى اختبار IEC 60061. ويتميز تصميمها الذي يمكن تركيبه بشكل مباشر بالتأثير نفسه للمبات الهالوجين، ما يتيح التركيب المباشر في المساحات الضيقة. وهي تلائم السيارات المزودة بلمبات من نوع H15 بسهولة وتضمن توافقًا واسعًا مع معظم طرز السيارات*.

    أداء شعاع الضوء أفضل من مصابيح الهالوجين

    تم تصميم لمبات Ultinon Access LED من Philips لتقدم أداءً فائقًا لشعاع الضوء بشكل أفضل من لمبات الهالوجين، في تصميم صغير ومناسب للعديد من السيارات. وباستخدام أحدث الابتكارات في تكنولوجيا LED، توفر اللمبات التدفق الضوئي نفسه مثل لمبات الهالوجين القياسية ECE ولكنها تعمل على تحسين أداء الشعاع بشكل كبير واستهلاك طاقة أقل. توفر لمبات Ultinon Access LED من Philips للسائقين رؤية أفضل على الطريق، ما يسهل اكتشاف العوائق والقيادة بأمان أفضل.

    التوافق مع معايير صناعة السيارات

    لقد اشتهرت منتجات الإضاءة من شركة Philips، المتطورة تقنيًا، في عالم السيارات لأكثر من 100 عام. ونظرًا إلى إدراكنا أن أداء منتجاتنا يعتمد على توافقها مع متطلبات بيئة السيارات الحالية، فإننا نصمم منتجاتنا بأكبر قدر ممكن من التوافق مع معايير الصناعة. حيث تتوافق لمبات Ultinon Access LED من Philips مع معايير التداخل الكهرومغناطيسي (EMI). تم تصميم لمباتنا بدقة لتتحمل مشقة استخدام السيارات الحديثة، ولن تتسبب في تعطل تشغيل مكونات السيارة الأخرى.

    أداء يدوم طويلاً

    تم اختبار لمبات LED Ultinon Access من Philips وفحصها بدقة لضمان متانة وأداء فائق يدومان طويلاً. توفر مجموعتنا عمر استخدام يصل إلى أربعة أضعاف عمر استخدام لمبة الهالوجين المماثلة وضوءًا موحدًا طوال مدة استخدام اللمبات. تغطي سياسة ضمان Philips لمبات Ultinon Access LED من Philips. استمتع بأفضل تكنولوجيا اليوم مع لمبات Ultinon Access LED من Philips.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      أبرز ما في المنتج
      لمبة LED بخاصية التركيب المباشر
      المنافع المتوقعة
      تركيب سريع وسهل

    • وصف المنتج

      تطبيق
      شعاع عالٍ، ضوء النهار
      القاعدة
      PGJ23t-1
      التعيين
      مصباح LED نوع H15 طراز 11580 U2500 بقدرة 12/24 فولت CX
      رمز تمييز نوع LED
      [≈H15]
      فترة الاستهلاك
      2000 ساعة
      وضع علامة ECE
      لا
      حرارة التشغيل
      -40 درجة مئوية/+85 درجة مئوية
      النطاق
      Ultinon Access HL
      التقنية
      LED
      نوع
      H15
      تصنيف الحماية من الدخول (IP)
      IP65 (مصباح أمامي)
      تصديق ECE ‏R37
      لا
      تصديق ECE ‏R10
      نعم
      خالٍ من القطبية
      نعم
      تصديق
      لا
      قطر
      35,30 مم
      الارتفاع
      77,50 مم

    • خصائص الضوء

      لومن
      1550/260 لومن
      حرارة اللون
      6000 كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      16 واط/2,6 واط
      فولتية
      12/24 فولط

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      11580U2500CX
      رمز الطلب
      02981250

    • بيانات لوجيستية

      الكمية في العلبة
      قطعتين

    • بيانات العلبة

      التغليف
      صندوق
      EAN1
      8719018029829
      EAN3
      8719018029836
      نوع العلبة
      CX

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الوزن الصافي لكل قطعة
      52  غ
      الطول [سم]
      9,5 سم
      العرض [سم]
      4,7 سم
      الارتفاع [سم]
      7,9 سم
      الوزن الصافي لكل علبة
      104 غ
      الوزن الإجمالي
      132 غ

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      20.2  سم
      العرض
      10.5  سم
      الارتفاع
      10  سم
      التغليف
      الكرتون
      الكمية
      4 أطقم/ 8 قطع
      الوزن الإجمالي لكل علبة خارجية
      0,58 كجم

    Badge-D2C

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    • تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام أضواء LED المعدّلة يمتثل للمتطلبات القانونية المحلية المطّبقة. ولا يُسمح باستخدام المصابيح على الطرقات العامة.
    • * مقارنة بالحد الأدنى من المتطلبات القانونية. ينطبق على H4 وH7. قد يختلف اعتمادًا على طراز السيارة ونوع اللمبة.
    • ** ضمان لمدة عامين. تفضّل بزيارة philips.com/auto-warranty لمعرفة المزيد حول سياسة الضمان لدينا.
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