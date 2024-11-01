11580U2500CX
الترقية. القيادة. الاستمتاع.
قم بترقية المصابيح الأمامية لسيارتك باستخدام مجموعة Ultinon Access LED من Philips. تتميز هذه المصابيح بتركيب سريع وسهل مثل مصابيح الهالوجين! حسّن الإضاءة مع سطوع إضافي بنسبة 80%** واستمتع بأحدث تقنيات LED في سيارتك.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميز لمبات Ultinon Access LED من Philips بتركيب سريع وسهل للغاية بحيث يصبح تبديل أضواء السيارة أمرًا سهلاً للغاية! لا داعي لإجراء اختبارات التوافق أو استخدام حلقات المحول: تأتي لمبات Ultinon Access LED من Philips بتصميم ذي هيكل صغير جدًا وقاعدة صغيرة متوافقة مع مستوى اختبار IEC 60061. ويتميز تصميمها الذي يمكن تركيبه بشكل مباشر بالتأثير نفسه للمبات الهالوجين، ما يتيح التركيب المباشر في المساحات الضيقة. وهي تلائم السيارات المزودة بلمبات من نوع H15 بسهولة وتضمن توافقًا واسعًا مع معظم طرز السيارات*.
تم تصميم لمبات Ultinon Access LED من Philips لتقدم أداءً فائقًا لشعاع الضوء بشكل أفضل من لمبات الهالوجين، في تصميم صغير ومناسب للعديد من السيارات. وباستخدام أحدث الابتكارات في تكنولوجيا LED، توفر اللمبات التدفق الضوئي نفسه مثل لمبات الهالوجين القياسية ECE ولكنها تعمل على تحسين أداء الشعاع بشكل كبير واستهلاك طاقة أقل. توفر لمبات Ultinon Access LED من Philips للسائقين رؤية أفضل على الطريق، ما يسهل اكتشاف العوائق والقيادة بأمان أفضل.
لقد اشتهرت منتجات الإضاءة من شركة Philips، المتطورة تقنيًا، في عالم السيارات لأكثر من 100 عام. ونظرًا إلى إدراكنا أن أداء منتجاتنا يعتمد على توافقها مع متطلبات بيئة السيارات الحالية، فإننا نصمم منتجاتنا بأكبر قدر ممكن من التوافق مع معايير الصناعة. حيث تتوافق لمبات Ultinon Access LED من Philips مع معايير التداخل الكهرومغناطيسي (EMI). تم تصميم لمباتنا بدقة لتتحمل مشقة استخدام السيارات الحديثة، ولن تتسبب في تعطل تشغيل مكونات السيارة الأخرى.
تم اختبار لمبات LED Ultinon Access من Philips وفحصها بدقة لضمان متانة وأداء فائق يدومان طويلاً. توفر مجموعتنا عمر استخدام يصل إلى أربعة أضعاف عمر استخدام لمبة الهالوجين المماثلة وضوءًا موحدًا طوال مدة استخدام اللمبات. تغطي سياسة ضمان Philips لمبات Ultinon Access LED من Philips. استمتع بأفضل تكنولوجيا اليوم مع لمبات Ultinon Access LED من Philips.
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الخصائص الكهربائية
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