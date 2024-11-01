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    Car lights LED-HL‏[≈H1]

    11258U2510C2

    لون يناسب أسلوبك

    استبدل المصابيح الأمامية لسيارتك بمصابيح Ultinon Classic LED من Philips واستمتع بدفء إضاءة الهالوجين الكلاسيكية بالإضافة إلى أداء مصابيح LED! تتميّز هذه المصابيح بأنها سهلة التركيب، ما يعني أنه يمكنك الآن الترقية إلى مصابيح LED من دون متاعب! *

    Car lights LED-HL‏[≈H1]

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    لون يناسب أسلوبك

    مصابيح LED بيضاء دافئة كلاسيكية

    • نوع المصباح: H1
    • لمبة LED بخاصية التركيب المباشر
    • تصميم صغير
    • ضوء أبيض بارد بدرجة حرارة 6000 كلفن
    • عدد اللمبات: 2
    تمتّع بدفء الضوء الكلاسيكي 3500 كلفن

    تمتّع بدفء الضوء الكلاسيكي 3500 كلفن

    قم بترقية المصابيح الأمامية من دون المساس بمظهر سيارتك! تعكس أضواء Ultinon Classic LED من Philips ضوءًا أبيض دافئًا، مقارنة بالمصابيح الأمامية الهالوجينية الأخرى، ما يمنح سيارتك مظهرًا خالدًا. قم بمطابقة الألوان مع الأضواء الأمامية الأخرى، واستفد في الوقت نفسه من إضاءة LED محسّنة. اختبر المزيج المثالي للأسلوب الكلاسيكي والتكنولوجيا العصرية.

    سطوع أكثر لرؤية أوضح**

    سطوع أكثر لرؤية أوضح**

    تم تصميم لمبات Ultinon Classic LED من Philips لتقدم شعاع ضوء بشكل أفضل من لمبات الهالوجين، في تصميم صغير وشامل. وبالاستفادة من أحدث الابتكارات في تكنولوجيا LED، توفر اللمبات التدفق الضوئي نفسه مثل لمبات الهالوجين القياسية ECE وفي الوقت نفسه تعمل على تحسين أداء الشعاع** بشكل كبير وباستهلاك طاقة أقل. توفر لمبات Ultinon Classic LED من Philips للسائقين رؤية أفضل على الطريق، ما يسهل اكتشاف العوائق والقيادة بأمان.

    تثبيت بميزة التوصيل والتشغيل

    تثبيت بميزة التوصيل والتشغيل

    مع لمبات Ultinon Classic LED من Philips، يكون التركيب سريعًا وسهلاً للغاية بحيث يصبح تعديلها أمرًا سهلاً! ليست هناك حاجة إلى فحوصات التوافق أو حلقات المحول: تأتي لمبات Ultinon Classic LED من Philips بتصميم مزود بهيكل صغير جدًا وقاعدة صغيرة متوافقة مع مستوى اختبار IEC 60061. ويتميز تصميمها الذي يمكن تركيبه بشكل مباشر بالتأثير نفسه للمبات الهالوجين، ما يتيح التركيب المباشر في المساحات الضيقة. يمكن تركيبها بسهولة وتضمن توافقًا واسعًا مع معظم طرز السيارات*.

    التوافق مع معايير صناعة السيارات

    التوافق مع معايير صناعة السيارات

    لقد اشتهرت منتجات إضاءة السيارات من شركة Philips، المتطورة تقنيًا، في عالم السيارات لأكثر من 100 عام. ونظرًا إلى إدراكنا أن أداء منتجاتنا يعتمد على توافقها مع متطلبات بيئة السيارات الحالية، فإننا نصمم منتجاتنا بأكبر قدر ممكن من التوافق مع معايير الصناعة. حيث تتوافق لمبات Ultinon Classic LED من Philips مع معايير التداخل الكهرومغناطيسي (EMI). تم تصميم لمباتنا بدقة لتتحمل مشقة استخدام السيارات الحديثة، ولن تتسبب في تعطل تشغيل مكونات السيارة الأخرى.

    أداء يدوم طويلاً

    أداء يدوم طويلاً

    يتم اختبار لمبات Ultinon Classic LED من Philips وفحصها بدقة لضمان متانة وأداء يدومان طويلاً. توفر مجموعتنا عمر استخدام يصل إلى ثلاثة أضعاف عمر استخدام لمبة الهالوجين المماثلة وضوءًا موحدًا طوال عمر اللمبات. تغطي Philips مجموعة Ultinon Classic بضمان لمدة عامين***. تمتع بأفضل التقنيات الحديثة مع Ultinon Classic LED من Philips.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      أبرز ما في المنتج
      ضوء أبيض دافئ تقليدي
      المنافع المتوقعة
      لمبة LED باللون الأبيض الكلاسيكي، لون متناسق، تركيب سهل

    • وصف المنتج

      تطبيق
      شعاع عالٍ، شعاع منخفض، مصباح ضباب
      القاعدة
      P14,5s
      التعيين
      LED H1 11258 U2510 C2
      رمز تمييز نوع LED
      [≈H1]
      فترة الاستهلاك
      1500 ساعة
      وضع علامة ECE
      لا
      حرارة التشغيل
      -40 درجة مئوية/+85 درجة مئوية
      النطاق
      Ultinon Classic HL
      التقنية
      LED
      نوع
      H1
      تصديق ECE ‏R37
      لا
      تصديق ECE ‏R10
      نعم
      خالٍ من القطبية
      نعم
      تصديق
      لا
      قطر
      24,50 مم
      الارتفاع
      60,00 مم

    • خصائص الضوء

      لومن
      1350 لومن
      حرارة اللون
      6000 كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      13  واط
      فولتية
      12  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      11258U2510C2
      رمز الطلب
      02984394

    • بيانات العلبة

      التغليف
      صندوق
      EAN1
      8719018029843
      EAN3
      8719018029850
      نوع العلبة
      C2

    • معلومات حول المنتج المغلف

      كمية الحزمة
      قطعتين
      الطول [سم]
      9,15 سم
      العرض [سم]
      4,60 سم
      الارتفاع [سم]
      7,65 سم
      الوزن الصافي لكل علبة
      21 غ
      الوزن الإجمالي
      52 غ

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      10.70  سم
      العرض
      19.30  سم
      الارتفاع
      13.00  سم
      التغليف
      الكرتون
      الكمية
      4 أطقم/ 8 قطع
      الوزن الإجمالي لكل علبة خارجية
      0,250 كجم

    Badge-D2C

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    • غير متوافقة مع قوانين ECE R37. للاستخدام على الطرق الوعرة فقط.
    • * مقارنة بالحد الأدنى من المتطلبات القانونية. ينطبق على H4 وH7. قد يختلف اعتمادًا على طراز السيارة ونوع اللمبة.
    • ** ضمان لمدة عامين. تفضل بزيارة philips.com/auto-warranty لمعرفة المزيد حول سياسة الضمان. يغطي ضمان Philips عيوب التصنيع والاستخدام غير التجاري فقط.
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