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مع لمبات Ultinon Classic LED من Philips، يكون التركيب سريعًا وسهلاً للغاية بحيث يصبح تعديلها أمرًا سهلاً! ليست هناك حاجة إلى فحوصات التوافق أو حلقات المحول: تأتي لمبات Ultinon Classic LED من Philips بتصميم مزود بهيكل صغير جدًا وقاعدة صغيرة متوافقة مع مستوى اختبار IEC 60061. ويتميز تصميمها الذي يمكن تركيبه بشكل مباشر بالتأثير نفسه للمبات الهالوجين، ما يتيح التركيب المباشر في المساحات الضيقة. يمكن تركيبها بسهولة وتضمن توافقًا واسعًا مع معظم طرز السيارات*.